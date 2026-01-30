イオン薬局でＯＴＣ緊急避妊薬「ノルレボ」の販売を順次開始

イオン株式会社

イオンリテールは２月２日（月）より順次、当社が運営する「イオン薬局」※１）において、ＯＴＣ緊急避妊薬「ノルレボ」を販売します。

緊急避妊薬は意図しない妊娠を防ぐための医薬品で、２０１１年に国内で初めて医療用医薬品の緊急避妊薬が発売されました。性交後７２時間以内の服用が必要ですが、入手するには医師の診察が必要なため、医療機関の営業時間とタイミングが合わないことや、地方では近隣に取り扱っている医療機関が少ないなど、迅速に入手することが困難なケースがありました。

２０２５年１０月に市販薬（ＯＴＣ）として初めて緊急避妊薬ノルレボが厚生労働省に承認され、処方箋なしでも薬局やドラッグストア※２）での購入が可能になりました。当社においても、必要とするより多くのお客さまが速やかに購入できるよう、２月２日（月）より、ＯＴＣ緊急避妊薬「ノルレボ」を一定の要件※３）を満たした店舗から順次取り扱いを開始します。年中無休※４）のイオン薬局で取り扱うことによって、緊急避妊薬へのアクセスが向上し、女性の心身の負担軽減、意図せぬ妊娠を防ぐ方法の選択肢を広げることへ寄与します。

当社は販売するにあたり、お客さまが安全・安心にお買い求めできるよう、適切な体制を整え対応してまいります。

＜緊急避妊薬のご購入にあたって＞

●指定の研修を受講した薬剤師が対応

・緊急避妊薬を販売するにあたり必要な研修※５）を修了した薬剤師が対応します。

・「ノルレボ服用前確認チェックシート」などを用いて、販売可否の確認をします。

・緊急避妊薬の服用を希望されるご本人のみ販売可能です。

・ご購入にあたって、パートナーや親の同意は不要です。また、年齢制限もありません。

・服用の際は、薬剤師の面前で実施いただきます。持ち帰っての服用はできません。

●プライバシーに配慮した対応

・お客さまの心理的不安を軽減するため、衝立の設置、他者のいない時間の対応など、プライバシーを確保して実施します※６）。

●近隣の産婦人科医等との連携体制を構築

・服用後すぐには効果が分からず、３週間後に医療機関または妊娠検査薬での確認が必要になります。ご要望の場合は、近隣の医療機関をご案内します。

・お困りごと、不安なことなど相談が必要な際は、相談窓口をご案内します。

【販売概要】

商品名：ノルレボ

価格：１錠 本体６,８００円（税込７,４８０円）

発売日：２０２６年２月２日（月）より順次

取り扱い店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの「イオン薬局」２８９店舗

※２月２日（月）時点で購入できる店舗は６９店舗（【ご参考】参照）です。

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗

※２：厚生労働省が定める要件を満たした薬局やドラッグストア

※３：２０２５年９月１８日付 厚生労働省通知「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001565836.pdf

※４：一部店舗では定休日がございます。また店舗によって、年末年始で休日や営業時間が変更になる場合がございます。

※５：日本薬剤師研修センターが主催する研修（ｅラーニング形式）

※６：店舗により対応方法は変わります。

取り扱い店舗は、厚生労働省のＨＰでも確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku_00005.html

