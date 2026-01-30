地域活性化とキャリア教育を推進する地元小学校とのコラボが10周年！地元愛あふれる記念スイーツが完成、広島県三原市「八天堂cafe」期間限定で提供

株式会社八天堂

株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅）は、地域活性化とキャリア教育の一助になることを目指した取り組みとして、三原市立糸崎小学校（所在地：広島県三原市）とコラボレーションを実施しました。新スイーツメニューを考案し、広島県三原市「八天堂cafe」にて2026年2月1日（日）から期間限定で提供を開始します。

糸崎小学校と連携した取り組みは今年度で10回目を迎えます。昨年に引き続き、地元・三原市への感謝の気持ちを込めて、「八天堂cafe」のメニュー開発を行いました。

地元の皆様に親しまれるメニューをテーマに、児童（5、6年生56名）にアイデアを考案いただきました。児童8チームによるコンセプトや見た目、味わいに関するプレゼン大会を経て、数ある素敵なアイデアの中から『苺のフレンチトースト』『三原だるまフレンチトースト』の2品が決定しました。

フィルムを外すとクリームと苺がまるで花のように広がる体験型フレンチトーストの『苺のフレンチトースト』と、三原の名産品である“だるま”を模した、見た目も可愛らしいパリパリ食感の『三原だるまフレンチトースト』は、思わず写真を撮りたくなる、“映え”スイーツとしてもお楽しみいただけます。

八天堂は「パン」と「スイーツ」が融合した「スイーツパン」で、お客様の笑顔・働くことで輝く人・より豊かな社会を創造・貢献することを目指します。

【糸崎小学校とのコラボレーション】10周年記念メニュー 概要

「苺のフレンチトースト」（イメージ）「三原だるまフレンチトースト」（イメージ）

商品：

１.苺のフレンチトースト

２.三原だるまフレンチトースト

期間：2025年2月1日（日）～3月31日（火）

※予定。終了時期は前後する可能性があります。

販売：八天堂cafe

〒723-0015三原市円一町1-1-7（フジグラン三原 敷地内、旧 円一珈琲）

営業時間：8:00-18:00

価格：各980円（税込)

商品詳細について

地元に親しまれるメニューをテーマに、今回児童8チームでプレゼン大会を行い、『八天堂と糸崎小、10年つづく思いが咲かせた苺の花』がグランプリ、『大人も子供も楽しめる三原だるまフレンチトースト』が準グランプリに選ばれました。

プレゼン大会では、どの班も大きく分かりやすい身振り手振りと元気の良い挨拶で、小学生のパワーとエネルギーが溢れる、地域を元気にしたいという熱い想いが伝わる、素敵なプレゼンが行われました。

『八天堂と糸崎小、10年つづく思いが咲かせた苺の花』は、『苺のフレンチトースト』、『大人も子供も楽しめる三原だるまフレンチトースト』は『三原だるまフレンチトースト』として提供します。

八天堂cafeについて

「プレゼン大会の様子」児童考案「八天堂と糸崎小、10年つづく思いが咲かせた苺の花」児童考案「大人も子供も楽しめる三原だるまフレンチトースト」

「八天堂cafe」は地元三原の市中の賑わい創出に貢献することを目指し、八天堂が提案する新たな食のシーンと、地元の皆様への感謝の気持ちを込めたカフェとしてオープンしました。

地元の皆様が、気軽にご利用いただけ、日常の中に溶け込むような集いの場となれるよう、社員スタッフ一同お客様をお迎えいたします。

八天堂のCSR活動

「八天堂cafe」（イメージ）

八天堂では地域活性、社会貢献の一助になることを目指し、各種活動に取り組んでいます。今回の地域の学校と連携したキャリア教育のほか、市所有地の清掃活動などを行っています。また、福祉関連事業として就労支援や、農福連携にも取り組んでいます。

株式会社八天堂について

株式会社八天堂は昭和8年（1933年）広島県三原市にて和菓子屋として創業。長い歴史のなかで、和洋菓子屋、パン屋と時代に応じて業態を変え、現在は冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々な商品を開発・製造し、全国へお届けしております。変わらないのは「甘いもので少しでも周りの人たちを元気づけたい。」という想いです。八天堂は「パン」と「スイーツ」が融合した「スイーツパン」で、お客様の笑顔・働くことで輝く人・より豊かな社会を創造・貢献することを目指します。

