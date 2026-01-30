デジタルハリウッド株式会社、バーチャルプロダクション環境を整備｜ LEDウォール（W6.5m×H2.5m／1.9mm）と撮影システムを導入

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社（本社/本校:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:藤井雅徳、学長:杉山知之)は、映像制作における教育研究の高度化を目的として、バーチャルプロダクション（Virtual Production）環境を新たに整備しました。LEDウォールと撮影設備一式を導入し、リアルタイム合成を前提とした撮影・検証・制作を一体的に行える基盤を構築します。



本環境の中核となるのはLEDウォール、映像入出力・制御システム、カメラトラッキングシステムです。LEDウォールにはAbsen社のPL1.9 Pro V10、幅6.5m×高さ2.5m、ピクセルピッチ1.9mm、を、映像入出力・制御システムにはBrompton社のTessera SX40を、カメラトラッキングシステムにはHTC社のMARSを採用しました。

これらの構成により、背景表現の自由度を保ちながら、撮影現場に居たまま仕上がりのイメージを確認し、制作判断をリアルタイムで行える環境を整えています。撮影とポストプロダクションの境界を取り払い、企画・演出・撮影・CGなどの意思決定を同一空間でリアルタイムに行うことが可能になります。

実践教育としては、試行回数の増加が期待され、分野横断の知識・スキルを獲得する機会が拡張されます。研究・共同制作においても、プロトタイプの即時検証がしやすくなり、制作と探究のループがより早く回ることを見込んでいます。

また、バーチャルプロダクションを用いた教育・研究を推進するため、米国を拠点に活躍するクリエイティブディレクター／VFXスーパーバイザーのクリストファー ハンス エカート氏を新たにデジタルハリウッド大学の教授として迎えました。

同氏は、AI、ICVFX、アニメーション、3DCG、バーチャルプロダクション分野において30年以上の制作経験を持ち、国際的な映像制作に携わってきただけでなく、米国OTISカレッジなどで20年以上にわたる教育経験を持っています。最近では、2025年、2026年のスーパーボウル放映CMのVFXスーパーバイザー／シネマトグラファーとしても活躍しており、世界最高水準の現場で培った知見を教育の場に還元します。

今後は、実制作と最先端テクノロジーを横断する実践的な教育を通じて、次世代クリエイターの育成に貢献していく予定です。

＜クリストファー ハンス エカート教授＞

【設備概要（抜粋）】

■LEDウォール：W6.5m × H2.5m、ピクセルピッチ 1.9mm Absen PL1.9 Pro V10

■映像入出力・制御：Brompton Tessera SX40

■カメラトラッキング：HTC MARS

【デジタルハリウッド株式会社】

https://www.dhw.co.jp/

1994年10月、会社設立と同時に日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを開校。

現在、東京と大阪に専門スクール「デジタルハリウッド」と、全国の各都市にWebや動画などが学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」を約40拠点、そしてeラーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。

2004年には日本初、株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院（専門職）」、翌2005年4月に四年制大学「デジタルハリウッド大学」を開学。

設立以来、デジタルハリウッド全体で10万人以上の卒業生を輩出している。

また、デジタルハリウッド大学開学時より導入している、動画教材と対面授業を組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」のノウハウを活かして、大学・専門学校の教育機関をはじめ塾・障害者支援サービス企業・教育サービス企業向けに、オンライン授業の導入及び活用支援サービス「デジタルハリウッドアカデミー」を国内外に展開。

さらに2015年4月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校『ジーズアカデミー』を開校し現在東京と福岡に展開。同年11月には、日本初のドローンビジネスとロボットサービス産業の推進を目的とした『デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー』を開校するなど、デジタルコンテンツ業界の人材育成と、産業インキュベーションに力を注ぐ。

2024年10月に設立30周年を迎えた。

2025年2月、ベネッセグループの一員となる。

