ひな祭りを彩るかっぱ寿司の「ひなちらし」予約販売開始！9種の具材たっぷり！春にぴったりなちらし寿司で満点笑顔！食卓を彩るオードブル、プレミアムプリンも！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 山角 豪）は、2026年2月26日（金）～2026年3月3日（火）の期間、「かっぱのひなちらし」をかっぱ寿司全店にて開催いたします。

3月3日は、お子様の健やかな成長や幸せを願い、お祝いする「ひな祭りの日」です。かっぱ寿司は今年も、ご家族やご友人と楽しいひなまつりを過ごしていただけるよう、「かっぱのひなちらし」をご用意いたしました。

お子様に大人気の玉子を贅沢に散らし、えびやいくらをお花のように飾った『彩りひなちらし寿司』は、食卓に笑顔を咲かせる愛らしい一品です。さらに、まぐろや煮穴子など、9種の海鮮を贅沢に詰め込んだ『9種具材の海鮮ばらちらし ファミリーサイズ』は、ひな祭りの食卓をぱっと華やかに彩ります。

ひな祭り当日はもちろん、少し早い“プレ・ひな祭り”に、「かっぱのひなちらし」でご家族やご友人と楽しいひと時をお過ごしください。

かっぱ寿司はこれからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、様々な取り組みを通して毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【「かっぱのひなちらし」概要と商品詳細】

・予約期間：2026年1月30日（金）～

・受取期間：2026年2月26日（木）～3月3日（火）

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/2026/hinachirashi

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

※【１人前ちらし各種】は、定番商品となります。3月4日（水）以降も販売いたします。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※時期・店舗により価格が異なります。

『9種具材の海鮮ばらちらし ファミリーサイズ』 2～3人前 2,270円（税込）

（いくら・まぐろ・サーモン・いか・えび・干ぴょう・玉子・きゅうり・煮穴子・海苔・ごま）

まぐろやサーモン、いくらなど彩り豊かな9種の具材を贅沢に散りばめました。皆さまでシェアしながら、ひな祭りのお祝いのテーブルを華やかに演出します。

ご家族での団らんにぴったりな、目にも鮮やかなボリューム満点の逸品を、ぜひこの機会にご賞味ください。

『彩りひなちらし寿司』 1人前 590円（税込）

（いくら・まぐろ・サーモン・えび・かにカマ・玉子・きゅうり）

お子さまに人気の玉子やかにカマで華やかに飾り付け、えびやいくらをお花のように仕上げました。お手頃なサイズ感ですので、いつものお寿司に添える「もう一品」としてぜひお楽しみください。

『9種具材の海鮮ばらちらし』 1人前 790円（税込）

（いくら・まぐろ・サーモン・いか・えび・干ぴょう・玉子・きゅうり・煮穴子・海苔・ごま）

ひな祭りの食卓を彩る「9種具材の海鮮ばらちらし」を、お一人様から気軽にお楽しみいただける1人前サイズでご用意いたしました。

ファミリーサイズ同様、9種の華やかな具材を贅沢に使用しておりますので、大切なお子様のひな祭りのお祝いにぜひお楽しみください！

【「１人前ちらし」概要と商品詳細】

『まぐろ鉄火ちらし』

（まぐろ・ねぎとろ・ねぎ）

780円（税込）

『いくらサーモンちらし』

（サーモン・いくら）

1,490円（税込）～

『贅沢いくらちらし』

（いくら・大葉）

2,300円（税込）～

『おこさまカップちらし寿司～おもちゃつき～』

（まぐろ・サーモン・いくら・玉子・きゅうり・ねぎとろ）

465円（税込）～

【人気のサイドメニューもご一緒にどうぞ！】

お家でのお食事がもっと楽しくなるサイドメニューが勢揃い！食卓がパッと華やぐ「彩りごちそうオードブルセット」や、お酒のお供にぴったりな「おつまみセット」をご用意しました。 さらに、いつものお食事がちょっと贅沢になる「茶碗蒸し」や「フライドポテト」はお子様から大人まで、お楽しみいただけます。お食事の締めくくりには、濃厚でなめらかな食感の「プレミアムプリン」がおすすめです。 お寿司と一緒に、バラエティ豊かなサイドメニューでお家でもかっぱ寿司をもっとお楽しみください。

『お持ち帰り用おつまみセット』 490円（税込）～

『お持ち帰り用茶碗蒸し』 260円（税込）～

『お持ち帰り用フライドポテト～ケチャップ添え～』 330円（税込）～

『お持ち帰り用プレミアムプリン』 420円（税込）

※三俣店では販売しておりません

『彩りごちそうオードブルセット（2～3人前）』 2,800円（税込）～

