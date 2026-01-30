安心の公式受け渡しプラットフォーム「東急ステイ公式宿泊権リセールサービス」を新たに提供開始

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）と東急リゾーツ&ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：粟辻 稔泰、以下「東急リゾーツ&ステイ」）の2社は、全国で32施設を展開する「東急ステイ」において、急な予定変更でご宿泊やご利用が困難になった場合でも、ご自身で宿泊権をリセールしていただける新サービス「東急ステイ公式宿泊権リセールサービス」（以下「本サービス」）の提供を開始いたします。

本サービスは、東急リゾーツ&ステイが運営するポイントプログラム「東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB」（以下「SMART CLUB」）の会員様限定でご利用可能なサービスとなります。東急ステイ公式の安全な受け渡しプラットフォームをご利用いただくことで、お客様の負担を軽減するとともに、より多くのお客様への宿泊機会を創出し、安心してご予約いただける環境を整えます。

■サービス開始の背景：変化する旅のスタイルに寄り添うために

昨今の働き方や旅のスタイルの多様化に伴い、リモートワークやフレックス制度、仕事と旅行を組み合わせた旅程などの広がりによって、出張・旅行の予定が直前に変わるケースが増えています。その一方で、従来の「割安だが返金不可」の宿泊プランは変更・返金ができないため、使えなくなった予約がそのまま損失になってしまうなど、柔軟性に欠ける課題がありました。

こうした背景を踏まえ、本サービスは、急な事情で予約*を利用できなくなった出品者の心理的負担を軽減し、手間なく次の利用者へ引き継げる仕組みをご提供いたします。また、購入者に対しては、通常は満室で予約が取りづらい日程でも宿泊の機会を確保できるようにし、直前の計画変更にも対応しやすい選択肢をご用意いたします。予約の有効活用を支援することで、出品者・購入者のご利用者皆さまの利便性や満足度の向上につながるよう取り組んでまいります。

尚、本サービスは、現在東急ステイ6施設（水道橋、蒲田、門前仲町、札幌、京都三条烏丸、博多）にてご利用いただけ、今後は他施設でも順次販売していく予定です。

*リセール可能な専用プラン（返金不可）のみが対象となります。

※売却成立は保証されません。価格・時期・需要により異なります。

■「東急ステイ公式宿泊権リセールサービス」の便利な5つのポイント

１. 購入単位は1泊ずつ、連泊の場合は泊数分を購入なので、1泊ずつ個別に出品・購入が可能

２. 購入後は、チェックイン前日の23：59までいつでもリセール可能

３. 出品者と購入者間での直接連絡は一切不要（本サービスのシステム内ですべての手続きが完結）

４. リセール時の売上金相当額は、「SMART CLUB」のポイントもしくはお好きな電子マネーで受取可能

５. 譲渡成立後は、当日の権利保有者がそのままチェックイン可能

■ご利用方法（概要）

本サービスは「SMART CLUB」での会員登録後にご利用いただけます。

１．リセールプランの購入

・東急ステイ公式予約サイトにて「リセールプラン」*1を選び、クレジットカードで事前払いにて購入

・購入後、公式リセールサイト内の「リセールマイページ」に宿泊権が表示される

２．出品者（宿泊権を譲りたい方）

・「リセールマイページ」へログインし、保有している「リセールプラン（宿泊権）」を選択

・希望する販売価格を設定し、出品可能*2

３．購入者（宿泊希望の方）

・東急ステイ公式予約サイトで宿泊プランを検索し、出品されているリセールプランを購入

・出品されたリセールプランを選び、クレジットカード払いにて購入*2

４．取引成立後

・宿泊権が出品者から購入者に移転

・購入者は予約したホテルにて、当日そのままチェックイン可能

・出品者は、販売価格から手数料を差し引いた金額相当の電子マネー・ポイントに交換可能*3

*1 「リセールプラン」以外の宿泊プランは再販（出品・転売）の対象にはなりません。

*2 出品・購入は、それぞれ宿泊権が指定する宿泊日の前日23：59まで可能。当日に宿泊権保有者および同行者のみ宿泊可能。

*3 取引成立に伴う売上金は、「SMART CLUB」期間限定ポイント、またはNTTカードソリューションが提供する電子マネーギフト「EJOICAセレクトギフト」を利用し、下記の対応ポイントサービスから自由にお選びいただくことで、ご自身の各ポイント口座で受け取ることが可能。

＜対応ポイントサービス＞Amazonギフトカード、PayPayマネーライトほか（2026年1月現在）

【利用イメージ】

■「東急リゾーツ＆ステイSMART CLUB」について

「SMART CLUB」にご入会いただくと、首都圏をはじめ全国の東急ステイで、有料備品の無料化や宿泊権リセール*、共通アカウントによる予約の簡素化など、よりスマートで快適な滞在が叶います。さらに、東急スノーリゾートでのリフト券やレンタル・スクールの事前手配、ゴルフ場予約の一元管理も可能になり、スキーやゴルフなどのレジャーもスムーズにお楽しみいただけます。

東急リゾーツ＆ステイ SMART CLUB公式サイト：https://www.tokyu-rs.co.jp/smartclub/

*リセール可能な専用プラン（返金不可）のみが対象となります

*東急スノーリゾート、東急ゴルフリゾートでのご予約は一部施設を除く

*「フルセットレンタルプラン」は対象外

■「東急ステイ」について

東急ステイは「人が集まり、会話が集うライフスタイルホテル」を目指し、まるで“住まい”のように快適な客室を起点に、都市とゲストをつなぐ時間と体験を大切にしたいと考え、ゲストと日本文化、ゲストと地域社会など様々な交流の機会を創出しています。客室は機能的でくつろぎを重視した設えに、洗濯乾燥機やミニキッチンなど、長期滞在でも快適に過ごせる設備を備えます。館内ではアートや日本文化、日本の優れた製品を体験することができ、世界と日本をつなぐプラットフォームとしての役割も担います。

「ここでの新しい発見が、明日からの暮らしを変える」

これこそが、東急ステイの目指すホテル体験です。

【東急ステイ公式サイト】https://www.tokyustay.co.jp/

【東急ステイ施設数】全国32施設

【姉妹ブランド】nol kyoto sanjo（京都市中京区）、nol hakone myojindai（神奈川県箱根町）