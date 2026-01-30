『World of Tanks: HEAT』動画で本作の魅力に迫るシリーズ「Foundations」配信開始！

株式会社GAソリューションズ

オンラインゲーム『World of Tanks』および『World of Warships』シリーズを手掛けるウォーゲーミングは、2026年1月29日（木）より、現在開発中のスタンドアローンタイトル『World of Tanks: HEAT』において、世界観やエージェント、そして戦闘を掘り下げて紹介する動画シリーズ「Foundations」の配信を開始しました。今回の第1話「The Source of HEAT」では、ゲームの舞台設定と、緊迫感あふれる装甲戦闘を詳細にお届けします。

＜＜第1話「The Source of HEAT」の映像はこちら(https://youtu.be/ho5BQY2tD3U?si=c6pVWiq90dv3afOK)＞＞

『World of Tanks: HEAT』は第二次世界大戦後の架空のタイムラインを舞台に、世界大戦へと発展しかねない状況を、実験的な技術と装甲戦闘の力で抑え込んでいる緊迫した世界にプレイヤーを引き込みます。戦いは多様な地形で激化し、精鋭のオペレーターと開発中の装甲車輌が、平和と全面戦争の間に立ちはだかる最後の砦となります。

その戦いを率いるのが「High Efficiency Armored Teams（HEAT）」であり、彼らは争いが激化する前に食い止めるべく派遣された精鋭エージェントからなる部隊です。エージェントは最大2輌の専用戦車を、単なる兵器を超えた存在として自在に指揮します。これらの車輌は外見や性能面においてアップグレードおよびカスタマイズが可能で、プレイスタイルに合わせて戦局を形作ることができます。

なお、本トレーラーでは、目標達成型の戦闘を軸に構築された『World of Tanks: HEAT』の主要なゲームモードが初めて紹介されます。

コンクエスト（10v10）：戦場にある複数のゾーンを制圧し、保持する

キル・コンファーム（5v5）：撃破された敵味方からトークンを回収する

ハードポイント（5v5）：ローテーションする単一の拠点の支配権を争う

コントロール（5v5）：争奪中の制圧ゾーンを途切れなく支配し、ラウンドに勝利する

今回の「Foundations: The Source of HEAT」を皮切りに、『World of Tanks: HEAT』ではエージェント、車輌、マップ、システムなど、ゲームを形作る要素を掘り下げる動画シリーズを継続して公開いたします。また、『World of Tanks: HEAT』をウィッシュリストに追加することで、今後の新情報公開や発表について随時確認していただけます。

『World of Tanks: HEAT』ウィッシュリスト登録はこちら

Steam： https://store.steampowered.com/app/2100280

PlayStation Store： https://store.playstation.com/concept/10011450

Xbox Store： https://www.microsoft.com/store/productid/9n11jm7f5cxk

詳細は『World of Tanks: HEAT』公式サイトをご覧ください。

【ゲーム概要】

タイトル：『World of Tanks: HEAT』

ジャンル：戦車ヒーローシューター

対応プラットフォーム：PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam Deck

配信日：未定

価格：基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

『World of Tanks: HEAT』公式サイト：https://wotheat.com

■『World of Tanks: HEAT』のおもな特徴

・ヒーロー戦車による戦略的バトル

個性豊かな能力を持つエージェントと、それぞれの専用戦車が登場。戦闘スキルや支援アビリティを駆使することで、戦いに多彩な戦術性が生まれます。

・自分だけの戦車をカスタマイズ

戦車は第二次世界大戦後の実在車輌をベースに再解釈。武装や装甲モジュール、外観変更、さらには戦況を左右する特別な能力まで自由に組み合わせ、オリジナルの戦車を作り上げることができます。

・多彩な対戦モード

キルコンファームド、ドミネーション、コンクエストなど、シューターの定番ルールを、戦車戦ならではの遊び方にアレンジ。テンポの良い白熱したバトルが楽しめます。

・迫力ある映像表現

ウォーゲーミング独自の最新ゲームエンジンによって、美しいグラフィックと臨場感のある戦場、映画のような演出を実現しています。

・幅広いプラットフォームでプレイ可能

PC（Wargaming Game Center／Steam）、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam Deckに対応。異なる機種間でも進行状況を共有し、好きな環境でシームレスにプレイできます。

・公平なゲームデザイン

勝敗を左右するのはプレイヤーの腕前。外観アイテムやバトルパスなどに課金要素を限定し、誰もが長期的に公平に楽しめる環境を提供します。

■『World of Tanks: HEAT』について

『World of Tanks: HEAT』は、クロスプラットフォーム対応の基本プレイ無料タクティカル・ビークルシューターです。プレイヤーはヒーロー強化された戦車を操り、スピーディーな10対10のバトルに挑みます。舞台は第二次世界大戦後の架空の年代で、特殊技術を駆使した戦闘が繰り広げられます。ウォーゲーミングの独自エンジンによって、美麗なグラフィックとダイナミックなゲームプレイを実現しています。

公式サイト：https://wotheat.com

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、キーウ、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 2023 - 2026 Wargaming.net All rights reserved.

(C) 2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries. The "PS" Family logo is a registered trademark and "PS5" is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. "Xbox" and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under license from Microsoft.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。