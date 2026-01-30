言語解読×ホラー脱出ゲーム「文字化化」アニメイトフェア開催＆新商品発売決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、2026年3月26日（木）より、アニメイトにて開催される「文字化化」フェア in アニメイトにて、描きおろし絵柄キャラ8体を使用した新商品を発売いたします！

「文字化化」は異世界に迷い込んだプレイヤーが、そこに住み着いている謎のホラー男子たちの言葉を解読しながら脱出を目指すインディホラーゲーム。ホラーな見た目の彼らたちと少しずつ言葉を超えた交流”をするうちに“言語理解”だけではなく、“彼らの魅力”にも気づかされることは間違いありません。

無料体験版は50万DL、製品版は20万DL以上とインディーゲームとして大ヒットを記録した本作は、Nintendo Switchへの移植版が2026年3月26日(木)に発売決定しています！

今回は、「妖怪」をテーマにした原作者新規描き下ろしのホラー男子たちを商品化！

おどろおどろしくもどこかチャーミングなホラー男子を、ぜひあなたのお手元に！

また、同イラストを使用したフェア特典はここでしか手に入らないので、是非この機会をお見逃しなく！！

フェアや新商品の詳細は、フロンティアワークスのグッズ制作 公式X（https://x.com/goods_fwinc）をチェック！

■新商品情報

【発売日】

2026年3月26日（木）予定

・トレーディング缶バッジ

【種類】全8種

【価格】550円（税込）

【サイズ】直径約56mm

【仕様】ブラインド仕様／1パック：1個入り／1BOX：8パック入り（※商品の仕様上、1BOXで全種揃わない場合もございます）

【ラインナップ】這いばい男、赤い傘の男、銀髪の男、長鉈男、フードの男、生首、ツギハギの男、レインコート

・トレーディングアクリルキーホルダー

【種類】全8種

【価格】770円（税込）

【サイズ】約W40×H66mm

【仕様】ブラインド仕様／1パック：1個入り／1BOX：8パック入り（※商品の仕様上、1BOXで全種揃わない場合もございます）

【ラインナップ】這いばい男、赤い傘の男、銀髪の男、長鉈男、フードの男、生首、ツギハギの男、レインコート

・トレーディングクリアカード

【種類】全24種

【価格】660円（税込）

【サイズ】約W63mm×H88mm

【仕様】ブラインド仕様／1パック：2枚入り（1パックには全24種がランダムで2枚入っています）／1BOX：12パック入り（※商品の仕様上、1BOXで全種揃わない場合もございます）

・ミニキャラトレーディング缶バッジ

【種類】全7種

【価格】550円（税込）

【サイズ】直径約56mm

【仕様】ブラインド仕様／1パック：1個入り／1BOX：7パック入り（※商品の仕様上、1BOXで全種揃わない場合もございます）

【ラインナップ】這いばい男、赤い傘の男、隙間の男、銀髪の男、長鉈男、フードの男、生首

・ミニキャラトレーディングアクリルスタンドキーホルダー

【種類】全7種

【価格】770円（税込）

【サイズ】約W51×H62mm内（キャラクターにより前後がございます）

【仕様】ブラインド仕様／1パック：1個入り／1BOX：7パック入り（※商品の仕様上、1BOXで全種揃わない場合もございます）

【ラインナップ】這いばい男、赤い傘の男、隙間の男、銀髪の男、長鉈男、フードの男、生首

・アクリルスタンド

【種類】8種

【価格】990～1,650円（税込）（キャラクターにより価格が異なります）

【サイズ】約W50～100×H70～150mm（キャラクターにより前後がございます）

【ラインナップ】這いばい男、フードの男、生首、銀髪の男、赤い傘の男、長鉈男、ツギハギの男、レインコート

・ミニキャラステッカー

【種類】7種

【価格】各550円（税込）

【サイズ】約W60×H60mm（キャラクターにより前後がございます）

【ラインナップ】這いばい男、フードの男、隙間の男、生首、銀髪の男、赤い傘の男、長鉈男

・隙間の男クリアウォールステッカー

【種類】1種

【価格】2,200円（税込）

【サイズ】約W148×H210mm内

(C)YatsunagiGames / Frontier Works Inc.

■「文字化化」フェア in アニメイト

【開催期間】

2026年3月26日（木）～4月12日（日）

【開催場所】

池袋本店、仙台店、吉祥寺パルコ店、渋谷店、名古屋店、秋葉原店、岡山店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、梅田店、通販

【特典内容】

期間中「文字化化」の対象グッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）ごとにイラストカード（全8種）を1枚プレゼント！

※特典はお選び頂けません。

【注意事項】

※商品の予約は全店舗受け付けておりますが、フェア特典は開催店舗（＋通販）のみの付与となります。

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募券・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせて頂きます。

※フェア対象の金額設定は全て税込となります。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※【予約内金対象のフェアの場合】アニメイト通販では、予約内金をお納め頂くことが出来ない為、開催期間外に発売する商品のご予約はフェア対象外となります。

※オンラインくじ・カプセル筐体商品・くまめいと関連商品・一部TCG等、フェア特典付与対象外商品がございます。

【お問い合わせ先】

対象各店宛にお願いいたします。

■株式会社フロンティアワークス

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム

イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/