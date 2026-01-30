【韓国をお得に旅する！決済コストを最小化】WOWPASSでキャッシュバック｜韓国美容情報サイト「minfor」からご招待キャンペーン実施

minfor Inc.

韓国美容医療・韓国旅行情報サイト「minfor（ミンフォ）」を運営する株式会社ミンフォ（本社：韓国ソウル市江南区）は、韓国旅行の必須アイテムとなりつつあるプリペイドカード「WOWPASS（ワウパス）」において、チャージ金額の0.5%がキャッシュバックされる「招待コード」発行を伴うキャンペーンを実施致します。

本キャンペーンは、韓国旅行を検討する方に向けて、現地での決済や両替の不安を軽減し、より快適な旅行体験を提供することを目的としています。

■韓国旅行で注目される「WOWPASS」とは

■韓国旅行で注目される「WOWPASS」とは

WOWPASSは、韓国国内で利用できるプリペイド型カードおよびアプリで、交通機関の利用やショッピング、飲食店など幅広いシーンでキャッシュレス決済が可能なサービスです。

日本円からのチャージや為替手数料を抑えた仕組みが支持され、韓国旅行者の間で利用が広がっています。

現在ではK-POPアイドル版のカードも登場。

JYPエンターテインメント所属のK-POPアイドルのStray Kids、NMIXX、ITZY、TWICE、Xdinary Heroesのカードが発売されています。

■「ミンフォ」で紹介するWOWPASS活用ガイド

ミンフォでは、WOWPASSの使い方やメリット、実際の利用シーンをわかりやすく解説しています。

韓国旅行が初めての方や、現地での支払いに不安を感じている方でも、安心して導入できる内容となっています。

■キャンペーン概要

WOWPASS招待コードキャンペーン

【内容】WOWPASSへのチャージ金額の 0.5％をキャッシュバック

【対象】ミンフォ経由でWOWPASSを利用する方

【利用方法】

1.ミンフォの記事内で紹介している方法に沿ってWOWPASSを登録

2.招待コードを入力

3.チャージ完了後、0.5％分をキャッシュバック

招待コード：WWGD28L7

※詳細な利用条件や注意事項は、ミンフォ記事内をご確認ください。

キャンペーン実施の背景

近年、韓国旅行ではキャッシュレス化が進む一方、「どの決済手段を選べばよいかわからない」「手数料や為替レートが不安」といった声も多く聞かれます。

ミンフォでは、こうした不安を解消し、実用性とお得さの両立を実現する情報提供の一環として、本キャンペーンを企画しました。

韓国情報サイト「minfor ミンフォ」

韓国の最新美容医療情報を発信する「minfor（ミンフォ）」は、美容施術に関心のある日本人向けに、信頼できる韓国の専門クリニックとの提携情報や施術ガイドをわかりやすく提供しています。 提携するクリニックは、技術力・症例実績・日本人対応の安心感を重視し、独自の基準で厳選しています。 またミンフォの公式LINEを通じて、気になる施術について無料で相談可能。提携中の複数のクリニックへのお見積りも受付中です。 現在、ミンフォでは韓国の人気クリニックはもちろん、日本国内の美容クリニックとの提携も積極的に拡大中。 「日本人患者の集客を強化したい」「韓国との比較情報に自院を掲載したい」とお考えの美容クリニック様からのお問い合わせも歓迎しています。

会社概要

会社名：株式会社ミンフォ

所在地：ソウル特別市江南区江南通り94道284，410号

代表：永田丈也

設立：2024年9月

事業内容：外国人患者誘致事業・デジタルマーケティング業、EC・EC支援事業

WEBサイト：https://minfor.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/minforcl

LINE：https://lin.ee/4UAYOou