＜助成先公募＞第1回「ラテンアメリカ音楽文化交流基金」募集開始（2026/1/30～3/16）

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年1月30日、公益財団法人 日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は第1回「ラテンアメリカ音楽文化交流基金」助成先公募を開始いたしました。

■基金の目的

「ラテンアメリカ音楽文化交流基金」は、ラテンアメリカ地域の音楽文化を日本に紹介する音楽公演事業に助成します。日本に住むより多くの人々が、多様な民族的・文化的背景を持つラテンアメリカ音楽に触れる機会を通じて、相互理解と創造的な交流が促進されることを期待しています。

■助成対象事業

ラテンアメリカ地域の音楽文化を日本に紹介する音楽公演事業

※対象事業の詳細については、必ず募集要項をご確認ください。

・「ラテンアメリカ音楽」とは、広く中南米を起源とする音楽を指し、タンゴ、サンバ、ルンバ、ボサノヴァ、サルサ、レゲエ、フォルクローレほかジャンルを限定しません。

・「ラテンアメリカ地域」とは、メキシコ以南の中南米地域とカリブ海地域すべてを含み、スペイン語圏、ポルトガル語圏、英語圏、仏語圏カリブなどを対象とします。

■助成対象団体

以下に該当すること

・日本国内に活動拠点となる主たる事務所がある団体・法人

・活動実績2年以上の団体・法人

・主たる事業がラテンアメリカまたは音楽や文化に関連する団体・法人

※法人格のない任意団体や、株式会社等の営利法人も対象です。

※国、地方公共団体、政府系機関、外国政府、外国公的機関は対象外です。

※申請団体は応募事業を主催・共催する団体、招聘元と同一でなければなりません。

■助成金額

・助成総額： 1,500万円（予定）

・１件あたりの助成金額： 上限400万円

・採択件数： 5-8件程度

・助成対象期間： 2026年9月1日～2027年8月31日

■応募方法

助成電子申請システム「Graain」から、応募書類をご提出いただきます。

申請者は必ず、以下リンクから募集要項と応募用紙をダウンロードし、詳細をご確認ください。

https://np-foundation.or.jp/information/000340.html

■募集スケジュール

・公募開始： 2026年1月30日（金）

・公募締切： 2026年3月16日（月）17:00

・採択結果通知： 2026年6月（予定）

■お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp *(at)は@に変更してください

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/