アーティストの作品アートワークやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』最新作「BiSH」が本日1月30日(金)より順次発売開始

株式会社ローソンエンタテインメント

海外アーティストを中心に作品アートワークやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』。

このたびシリーズの最新作として、2023年6月に解散した伝説のガールズグループ「BiSH」のピンズカプセルトイの発売が決定しました！今回発売するカプセルトイは、2026年3月18日(水)に発売が決定した「BiSH」の歴史を追った数量限定のアナログレコード『Too fast to disband Too young to die』のリリースを記念して企画されたものです。

本日より全国のHMV（15店舗）、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて順次販売を開始いたします。

厳選した「BiSH」のアルバムジャケットとロゴを基にデザインしたピンバッジ（ピンズ）が専用台紙と共にカプセル内に収納されており、コレクションにも最適です。

ぜひ、この機会にお買い求めください！

BiSH（ビッシュ）

BiSHは、音楽事務所WACKに所属していた6人組のガールズグループで、「楽器を持たないパンクバンド」をコンセプトに2015年に結成されました。メンバーはアイナ・ジ・エンド、セントチヒロ・チッチ、モモコグミカンパニー、ハシヤスメ・アツコ、リンリン、アユニ・D。激しいパフォーマンスと感情をむき出しにした歌詞、ジャンルレスな楽曲で人気を獲得し、ライブでは圧倒的な熱量を誇ります。代表曲に「プロミスザスター」「オーケストラ」などがあり、フェスや大型イベントでも注目を集めました。2023年6月に東京ドーム公演をもって解散しましたが、解散後もメンバーはソロ活動や音楽、タレント業など多方面で活躍を続けています。

『THE ARTIST COLLECTION』BiSH 概要

■商品：ピンバッジ（ピンズ）全7種

■サイズ：約25×25mm

■材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■BiSH／全7種

・KiLLER BiSH

・GiANT KiLLERS

・THE GUERRiLLA BiSH

・CARROTS and STiCKS

・LETTERS

・GOiNG TO DESTRUCTiON

・BiSH logo

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

【取り扱い店舗】

・HMV（15店舗）

・gashacoco（ガシャココ）

・ガシャポンのデパート

・その他カプセルトイコーナー

※gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートでは取り扱いのない店舗もございます。

取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2026年1月30日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-641-1970a61142c6b1e5b53ae299061a3d01.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

アナログレコード盤『Too fast to disband Too young to die』／BiSH

発売日：2026年3月18日(水)

▶商品詳細はこちら：https://www.bish.tokyo/discography/detail.php?id=1021043