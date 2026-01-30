『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念した特別企画が始動！ Yahoo! JAPANアプリやZOZOTOWNなどでコラボを展開
LINEヤフー株式会社
LINEヤフー株式会社、株式会社ZOZOは共同で、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボレーション企画を始動します。
本企画では、「Yahoo! JAPAN」アプリでの『エヴァンゲリオン』の作品世界をより深く楽しめるようなコンテンツの公開や、株式会社ZOZOが運営するファッションEC「ZOZOTOWN」でのファッションアイテム販売などの企画を実施予定です。
「Yahoo! JAPAN」アプリでは、30周年記念きせかえテーマの公開や、「ZOZOTOWN」で利用できるZOZOポイント5,000円分が当たる「毎日スロットくじ」を実施します。
さらに、複数の人気ブランドとコラボレーションしたファッションアイテムを「ZOZOTOWN」およびZOZOTOWN上のラグジュアリー＆デザイナーズゾーン「ZOZOVILLA」で2月20日（金）より受注販売予定です。
<「Yahoo! JAPAN」アプリ コラボ企画 概要>
■『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念のきせかえテーマが登場！
- 期間：2026年2月10日（火）11:00～2026年12月3日（木）14:59
- 内容：スマートフォン版「Yahoo! JAPAN」アプリ（iOS版、Android版）、スマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」トップページと「Yahoo!検索」の検索結果ページのきせかえに、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念のきせかえテーマが登場します。
- 提供場所：スマートフォン版「Yahoo! JAPAN」アプリ（iOS版、Android版）、スマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」
- URL：https://yahoo.jp/_MQ2JV
■ZOZOポイント5,000円分が当たる「毎日スロットくじ」
- 期間：2026年2月1日（日）00:00～2026年2月28日（土）23:59
- 内容：期間限定で『エヴァンゲリオン』仕様の「毎日スロットくじ」を開催します。1日1回、無料でくじを引くことができ、PayPayポイントやコンビニ等で使える無料引き換え券など通常の景品にくわえて、「ZOZOTOWN」で利用できるZOZOポイント5,000円分が当たります。
- 開催場所：「Yahoo! JAPAN」アプリの毎日スロットくじ（iOS版、Android版）
- URL：https://toku.yahoo.co.jp/appslot/lot
＜「ZOZOTOWN」コラボアイテム販売概要＞
■Celebrating the 30th Anniversary of the EVANGELION Series - presented by ZOZO
- 受注販売期間：2026年2月20日（金）正午～2026年3月16日（月）23:59
※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。
- 内容：コラボアイテムを「ZOZOTOWN」およびZOZOTOWN上のラグジュアリー＆デザイナーズゾーン「ZOZOVILLA」で受注販売。
※アイテムの詳細は後日発表します。
<『EVANGELION 30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』>
『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる3日間に渡る一大フェス「EVANGELION 30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」。本フェスイベントは横浜アリーナを展示周遊が可能な「EVA EXTRA 30」エリア、多彩なステージエンタテインメントを提供する「STAGE AREA」にセパレート。『エヴァ』の“これまで”と“これから”を表現するここでしか体験できない企画を展開します。チケットは好評発売中。詳細はイベント公式サイトをご確認ください。
【開催概要】
- イベント名：『EVANGELION 30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』
- 会期：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）【3日間】
- 会場：横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）
- 公式サイト：https://30th.evangelion.jp/fes