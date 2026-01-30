海外販路開拓のノウハウ公開！成功企業の生の声が聴けるセミナー

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社は2月6日（金）、消費財の海外販路開拓に関するセミナーを開催します。弊社主催見本市の出展社を講師に招き、海外展開のノウハウを公開。海外への販路開拓に興味のある方必聴の内容です。ご参加をお待ちしています。

セミナー概要

国内市場のその先を見据え、海外販路を検討されている皆様に向けて、海外展開の考え方や判断ポイント、見本市の活用方法などについて事例を交え解説します。

また、当日は弊社主催見本市「ギフト・ショーinソウル」への出展を通じ海外販路開拓の成果を上げている、アンベル株式会社の菅野取締役が登壇し、海外進出の取り組みや韓国マーケットの魅力などをお話いただきます。

セミナーのお申し込みはこちらから :https://www.giftshow.co.jp/form/seoulseminar/index.htm

タイトル：海外販路入門セミナーbyギフト・ショーinソウル 成功企業が語る、韓国マーケットの可能性

日時：2月6日（金）10時30分～12時

会場：東京ビッグサイト会議棟6階605

聴講料：無料

※セミナー終了後には、個別相談のお時間も設けております。



＜プログラム＞

ご挨拶

株式会社ビジネスガイド社 代表取締役社長 芳賀信享

第1部「なぜ韓国を選び、どのように成功をつかんだのか？」

アンベル株式会社 取締役 菅野智夫氏

第2部：「日韓の感性とトレンドをつなぐ、体験型ビジネスプラットフォーム ～ギフト・ショーinソウル活用術～」

株式会社ビジネスガイド社 ギフト・ショーinソウル事務局 小林友仁

セミナーのお申し込みはこちらから :https://www.giftshow.co.jp/form/seoulseminar/index.htm

東京インターナショナル・ギフト・ショー in ソウルとは

弊社主催のBtoBの見本市。韓国進出をめざす日本企業の商談の場として2024年から開催。出展ジャンルは日用品、ファッション雑貨、インテリアやキッチン雑貨、バラエティ雑貨など幅広い分野にわたります。本年は11月25日（水）、26日（木）の2日間、韓国のCOEX（ソウル世界貿易センター）にて開催します。

ギフト・ショーinソウルの詳細はこちら :https://www.giftshow.co.jp/korea/2026/

お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

東京インターナショナル・ギフト・ショーinソウル事務局

TEL：03-3843-9851

E-mail: seoul@giftshow.co.jp