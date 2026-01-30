海外販路開拓のノウハウ公開！成功企業の生の声が聴けるセミナー
株式会社ビジネスガイド社は2月6日（金）、消費財の海外販路開拓に関するセミナーを開催します。弊社主催見本市の出展社を講師に招き、海外展開のノウハウを公開。海外への販路開拓に興味のある方必聴の内容です。ご参加をお待ちしています。
セミナー概要
国内市場のその先を見据え、海外販路を検討されている皆様に向けて、海外展開の考え方や判断ポイント、見本市の活用方法などについて事例を交え解説します。
また、当日は弊社主催見本市「ギフト・ショーinソウル」への出展を通じ海外販路開拓の成果を上げている、アンベル株式会社の菅野取締役が登壇し、海外進出の取り組みや韓国マーケットの魅力などをお話いただきます。
セミナーのお申し込みはこちらから :
https://www.giftshow.co.jp/form/seoulseminar/index.htm
タイトル：海外販路入門セミナーbyギフト・ショーinソウル 成功企業が語る、韓国マーケットの可能性
日時：2月6日（金）10時30分～12時
会場：東京ビッグサイト会議棟6階605
聴講料：無料
※セミナー終了後には、個別相談のお時間も設けております。
＜プログラム＞
ご挨拶
株式会社ビジネスガイド社 代表取締役社長 芳賀信享
第1部「なぜ韓国を選び、どのように成功をつかんだのか？」
アンベル株式会社 取締役 菅野智夫氏
第2部：「日韓の感性とトレンドをつなぐ、体験型ビジネスプラットフォーム ～ギフト・ショーinソウル活用術～」
株式会社ビジネスガイド社 ギフト・ショーinソウル事務局 小林友仁
セミナーのお申し込みはこちらから :
https://www.giftshow.co.jp/form/seoulseminar/index.htm
東京インターナショナル・ギフト・ショー in ソウルとは
弊社主催のBtoBの見本市。韓国進出をめざす日本企業の商談の場として2024年から開催。出展ジャンルは日用品、ファッション雑貨、インテリアやキッチン雑貨、バラエティ雑貨など幅広い分野にわたります。本年は11月25日（水）、26日（木）の2日間、韓国のCOEX（ソウル世界貿易センター）にて開催します。
ギフト・ショーinソウルの詳細はこちら :
https://www.giftshow.co.jp/korea/2026/
お問い合わせ
株式会社ビジネスガイド社
東京インターナショナル・ギフト・ショーinソウル事務局
TEL：03-3843-9851
E-mail: seoul@giftshow.co.jp