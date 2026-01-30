明治安田主催『こどもシゴト博2026 in 川越』 約300人のこどもたちがタイプ診断で「お仕事探し」を体験

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、2026年1月12日（月/祝日）に明治安田生命保険相互会社（本社: 東京都千代田区、執行役社長: 永島 英器、以下明治安田）主催、体験型イベント『こどもシゴト博2026 in 川越』に参加しました。

当日はウェスタ川越（埼玉県川越市）にて1,300名を超える来場者を迎え、うち約300人のこどもたちにブースにて、仕事やはたらくことについて楽しく理解を深めていただきました。これにより、こどもたちが将来の選択肢や可能性を広げるきっかけとなる機会を提供することができました。

■『こどもシゴト博2026 in 川越』概要

『こどもシゴト博2026 in 川越』は、地域のこどもたちと、地域を支える大人たちが出会う体験型イベントです。次世代を担うこどもたちに地元での職業選択や夢を描くきっかけを作り、より愛着と誇りの持てる川越になることを目指し、川越の企業・自治体が一体となり企画されたものです。当社は、この取り組みに賛同し、2025年より2年連続で参加しています。

今年は当社を含む計27の企業が参加し、こどもたちに職業体験の機会を提供しました。



■当日のブースの様子

当社のブースでは、仕事を探す人と人を探す企業をマッチングする“お仕事ナビゲーター”と一緒に、こどもたちに仕事探し体験をしてもらいました。まずは5つの質問に答えるタイプ診断を受けてもらい、その結果をもとに「リーダー/ヘルパー/アクティブ/エンジニア/クリエイター/リサーチャー」の6つのタイプを判定。参加したこどもたちがどんな仕事に興味があるか、向いているか、当日出展の企業の中からおすすめの仕事とのマッチングを行い、仕事やブースの紹介を行いました。

川越ではたらく方々のさまざまな仕事について知り、「はたらく」を“学ぶ・見る・体験する”ことを通じ、こどもたちにはたらく喜びやワクワクを感じてもらう機会を提供することができました。

当日参加したこどもたちからは「自分はリーダータイプだった。アドバイスをしたりするお仕事がいいよって言われた」「お仕事のゲームが楽しかった」「タイプ診断は初めてやった。いろいろなお仕事体験をしたい」といった声が寄せられました。



パーソルテンプスタッフは、これからもグループビジョン「はたらいて笑おう。」の実現に向けて、誰もが生き生きとはたらいていける環境作り、持続可能な社会の実現を目指し、次世代に向けた取り組みを継続してまいります。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。