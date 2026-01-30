小中学生の短歌作品を募集し、「現代版百人一首」を作成～身近な出来事や思いを詠んだ入選作品を「ニフティキッズ」にて発表～

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就、以下、当社）は、当社が運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」にて、『ニフティキッズ版百人一首を作ろう！2026』の入選作品を、本日1月29日（木）に発表しました。

本企画は、現代の子どもたちの心情や等身大の感性を可視化し、家庭や学校で楽しみながらその感性に触れてもらうことを目的に実施しています。今年で6回目の実施となり、子どもたちから「春の歌」「恋の歌」「旅の歌」「雑の歌」など、百人一首のテーマに沿って短歌作品を募集しました。応募作品は127件にのぼり、「ニフティキッズ」編集部の審査により入選作品が決定しました。

毎年「恋」は人気のテーマですが、今回は「秋」や「冬」の歌も応募が増え、学校生活や日常の出来事、身近な風景や感じたことを題材にした多くの短歌が寄せられました。現代の子どもたちの感覚や想像力が、三十一音の短歌に生き生きと表れています。

入選した100首の作品は、「ニフティキッズ」内で『ニフティキッズ版百人一首2026』としてダウンロードが可能です。

入選作品一覧 :https://kids.nifty.com/card/100nin2026/■入選作品（一部抜粋）■『ニフティキッズ版百人一首を作ろう！2026』概要

〇応募期間 ：2025年11月12日（水）～2026年1月7日（水）

〇応募数 ：127件

○イベントページ ：https://kids.nifty.com/event_info/100nin/(https://kids.nifty.com/event_info/100nin/)

ニフティキッズでは、百人一首をプリントして遊ぶことができるコンテンツを用意しています。

○百人一首コンテンツ：https://kids.nifty.com/card/hyakuninisshu/

■「ニフティキッズ」(https://kids.nifty.com/)について

2002年に開始した、主に小・中学生を対象とする子どものためのサービス。子どもの相談に子どもが答える『キッズなんでも相談』や、インターネットを楽しく安全に使うための『わが家のインターネットルール』を作成できるコーナー、保護者や先生に向けた情報提供も行っています。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。