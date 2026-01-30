世界的ファンタジー作品の融合！『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボが開始！

株式会社 Com2uS Japan

まずはゲームをダウンロード！

▼AppStore

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、『The Lord of the Rings(TM)』とのコラボアップデートを実施したことをお知らせいたします。

グローバルヒット作『サマナーズウォー』と、20世紀ファンタジー文学の傑作『The Lord of the Rings(TM)』の世界の融合が目玉のコラボとなっています。

今回のコラボでは、「一つの指輪」の破壊という使命を帯びた「フロド」、指輪の仲間の守護者「ガンダルフ」、王位継承者「アラゴルン」、エルフの戦士「レゴラス」、指輪の魅力に取りつかれた「ゴクリ」といった『The Lord of the Rings(TM)』のキャラクターたちが『サマナーズウォー』の世界に登場します。

また、『The Lord of the Rings(TM)』の壮大な世界観を再現したコンテンツもお楽しみいただけます。

天空の島に現れたコラボ建設物「モルドール」では、毎日与えられる3つのデイリー任務と毎週更新される5つのウィークリー任務をクリアすると報酬を獲得できます。

イベントダンジョン「影の国」では、「黒門」から「バラド=ドゥール」までの旅路をステージとして構成し、コラボボスの「サウロンの口」「ウグルーク」「アングマールの魔王」たちと緊張感あふれるバトルをプレイできます。

そのほかにもアリーナに登場する正体不明のライバル「謎の召喚士」、ゲーム内チャットで使用可能なコラボスタンプも追加されました。

今回の大型コラボを記念して、3月31日まで盛りだくさんのプレゼントが手に入るイベントを開催いたします。

コラボコンテンツをプレイしてミッションを達成すると、スキルレベルMAX、進化、強化済みの純正★5「フロド」がもらえます。

また、期間中に純正★3以上のモンスターを召喚し、ポイントを集めて目標を達成すると、純正★5コラボキャラクターの中から1体がランダムで入手できる「コラボキャラクター召喚サポートイベント」を初めて開催いたします。

「不思議な召喚書BONUSイベント」も3月1日まで開催いたします。

そのほかにも、コラボコインを集めて参加する「ガンダルフの魔法のプレゼントイベント」、コンテンツプレイでポイントを集める「天空のポイントショップイベント」、ゲームログインとクリスタルを使用して参加できる「黄金の証ログインイベント」など、さまざまなイベントを通して「伝説の召喚書」や「コラボ召喚書」など豪華なプレゼントが獲得できます。

『The Lord of the Rings(TM)』コラボに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボ特設サイト

https://swxtlotr.com2us.com

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

【権利表記】

(C) 2026 Middle-earth Enterprises, LLC. All rights reserved.

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。