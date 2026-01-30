富士ソフト、AWSと生成AI分野における戦略的協業契約を締結　Amazon Bedrock AgentCoreを活用し、マルチエージェント時代を牽引

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社（代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：室岡 光浩）は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）と生成AI分野における戦略的協業契約を締結しました。AWSの最新AI基盤である「Amazon Bedrock AgentCore」を活用し、企業業務で自律的に判断・行動する「エージェンティックAI」の本格導入を推進します。検索拡張生成（RAG）、IoT連携、複数AIエージェントが協調するマルチエージェントシステムなど、次世代AIソリューションの開発を加速。2年間で約80件の顧客導入を目指します。

AWS連携で加速するエージェンティックAI実装

生成AIは、業務効率化を実現する技術としてあらゆる業種で急速に普及しています。特に、AWSなどのクラウド基盤と連携した導入が加速しており、企業のDXを支える重要な要素となっています。

現在、生成AIは単なる「アシスタント」から、自律的に判断・行動するAIエージェントへと進化中です。近い将来、多くの企業アプリケーションにエージェンティックAIが組み込まれると予測されています。しかし、導入を本格化するためには、情報の正確性、セキュリティ、社内リテラシー、法規制対応といった課題への対応が不可欠です。さらに、PoC（概念実証）から本番環境へ移行する段階では、パフォーマンス・スケーラビリティ・セキュリティ・ガバナンスという4つの技術的な壁を乗り越える必要があります。

PoCから本格導入まで伴走型で支援

富士ソフトは、AWSプレミアティアサービスパートナーとして、Amazon Bedrockをはじめとする生成AIサービスの初期段階から検証、導入支援の実績を積み重ねてきました。当社の強みは、PoCから本番環境へのスムーズな移行を伴走型で支援できること。さらに、AWSの「内製化支援推進AWSパートナー認定」も受けており、企業が自社でAIを活用できる体制づくりを、着実に後押しします。

マルチエージェントシステムの構築を推進

今回の戦略的協業により、富士ソフトは、AWSから検証環境や技術サポートを受けながら、AI基盤「Amazon Bedrock AgentCore」の活用を進めます。AgentCoreの主要機能（Runtime、Identity、Gateway、Memory、Observability）を駆使し、生成AIの最新技術を迅速に検証しながら、課題解決と付加価値向上を実現します。さらに、検索拡張生成（RAG）、IoT連携、そしてそれらをAIエージェント化する先進ソリューションの開発を加速。複数のAIエージェントが協調して動作する、マルチエージェントシステムの構築を推進します。セキュリティやガバナンス対応も強化し、2年間で約80件の顧客導入を目指します。

富士ソフト株式会社 執行役員 ソリューションビジネスユニット ソリューション事業本部長 山本 祥正のコメント

富士ソフト株式会社は、このたびアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社との戦略的協業を通じ、次世代AIソリューションの開発に取り組むことを発表いたします。生成AIは、企業のDXを加速する中核技術として急速に進化しており、今後は単なるアシスタントから、自律的に判断・行動する「Agentic AI」へと進化することが期待されています。

当社はAWSプレミアティアサービスパートナーとして、長年にわたりクラウド導入や生成AI活用において豊富な実績を積み重ねてきました。この経験を基盤に、お客様の生成AI導入やマルチエージェントシステムの活用を強力に支援できると確信しています。

今回の協業により、富士ソフトグループはAWSとの連携をさらに強化し、「人とAIが共に成長する組織」を目指して、テクノロジーを通じてお客様の企業価値向上に最大限貢献してまいります。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 常務執行役員 パートナーアライアンス事業統括本部 事業統括本部長 渡邉 宗行様からのコメントご紹介

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社は、富士ソフト株式会社との生成AI活用加速に向けた戦略的協業を歓迎いたします。富士ソフトグループのお客様に対する理解、並びに、AIに関する知見とAWSのサービスが組み合わさることで、生成AIビジネス推進、ならびに、先進的なIoTソリューションや組み込み開発環境での生成AI活用により、お客様のDX推進に大きく貢献すると確信しています。AWSプレミアティアサービスパートナーとして培われた豊富な知見と実績を活かし、お客様の課題解決と付加価値向上に貢献されることを期待しております。

富士ソフトのAI分野における取り組み

富士ソフトは、生成AI技術の社会実装に向けて、以下の取り組みを推進しています。

・AWSプレミアティアサービスパートナー認定（継続中）

・Amazon Bedrock提供開始初期からの検証参加（2023年7月～）

・生成AI専門組織の設立（2023年10月）

社内実践による知見の蓄積

社内向け勉強会を開催し業務での活用を促進するなど、社内でのAI活用率も向上中です。

エンジニアの日常業務、システム開発、運用保守において生成AIを積極活用し、そこで得られた実践知見をお客様への導入支援にフィードバックしています。

