『ソニックランブル』期間限定イベント『ソニックレーシング クロスワールド』とのコラボイベント開催！
株式会社セガは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けに配信中のマルチプレイパーティーゲーム『ソニックランブル』について、1月29日（木）17:00から2月12日（木）17:00まで期間限定イベント「Sonic Racing CW コラボミッション」を開催することをお知らせいたします。
イベント期間中は、ミッションを達成することで、『ソニックレーシング クロスワールド』に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにしたスキンや報酬を獲得できます。
■ミッションポイント報酬
ミッションを達成することで獲得できる「クロスワールドポイント」を一定数集めると、『ソニックレーシング クロスワールド』に登場する「ドドンパ」スキンをはじめとした各種報酬が入手できます。
【ドドンパ】
【ドドンパダッシュ】
【嬉しい（ドドンパ）】
■プレゼントコード配布実施！
「Sonic Racing CW コラボミッション」の開始を記念し、「ソニックランブル」公式X（エックス）にてスタンプをプレゼント！
プレゼントコードの入手方法や詳細は、『ソニックランブル』公式Xアカウント(https://x.com/Sonic_Rumble_JP)にて順次お知らせいたします。
【キメポーズ（ドドンパ）】
■『ソニックレーシング クロスワールド』とは
『ソニックレーシング クロスワールド』は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲームです。陸、海、空だけでなく、毎周コースに変化が起こる、予測不能の“驚き”が詰まったレース体験が待っています。
レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。さらに、ダウンロードコンテンツとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマン、ロックマンなど、多彩なキャラクターがレースに参加します。
マシンは「ガジェット」を装着することでレース中に特殊な能力を発揮でき、プレイスタイルや攻略ルート、戦略が大きく変化。70種類以上のガジェットで、自分だけの組み合わせを見つけましょう。
また、オンラインでは世界中のプレイヤーと、異なる対応プラットフォームのネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。最大12人と対戦できる「ワールドマッチ」をはじめ、チームで特殊ルールに挑む「フェスタ」やゴールタイムを競う「タイムトライアル」など、様々なモードが楽しめます。
■『ソニックランブル』とは
『ソニックランブル』は、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちがスリリングな障害物コースや競技アリーナで競い合うマルチプレイパーティーゲームです。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなどがプレイアブルで登場し、多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズを楽しむことができます。
スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦可能。基本モード「リングサバイバル」では、3つのステージを勝ち抜きながらより多くのリングを集めることを目指します。ルールは「ラン」「サバイバル」「チーム」「リングバトル」など多彩で、ステージも「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」などシリーズおなじみの舞台を含む75以上が登場します。
■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境
OS： Windows 11(64bit)
プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上
メモリ: 4GB RAM
グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上
DirectX: バージョン11以上
ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続
デスク空き容量： 7GB以上
【『ソニックランブル』製品概要】
商品名：ソニックランブル
対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)
配信開始日：配信中（2025年11月5日（水）配信）
対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上
価格：基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム
メーカー：株式会社セガ
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/
公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP
【『ソニックレーシング クロスワールド』製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド
対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)
発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）
価格：
通常版（パッケージ版／デジタル版）
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）
Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）
デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）
Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition
対応機種：Nintendo Switch(TM) 2
発売日：
デジタル版（2025年12月4日（木）発売）
パッケージ版（2026年4月10日（金）発売予定）
価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。
※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。
※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。