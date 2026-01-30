『ソニックランブル』期間限定イベント『ソニックレーシング クロスワールド』とのコラボイベント開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けに配信中のマルチプレイパーティーゲーム『ソニックランブル』について、1月29日（木）17:00から2月12日（木）17:00まで期間限定イベント「Sonic Racing CW コラボミッション」を開催することをお知らせいたします。

イベント期間中は、ミッションを達成することで、『ソニックレーシング クロスワールド』に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにしたスキンや報酬を獲得できます。

■ミッションポイント報酬

ミッションを達成することで獲得できる「クロスワールドポイント」を一定数集めると、『ソニックレーシング クロスワールド』に登場する「ドドンパ」スキンをはじめとした各種報酬が入手できます。

【ドドンパ】

【ドドンパダッシュ】

【嬉しい（ドドンパ）】

■プレゼントコード配布実施！

「Sonic Racing CW コラボミッション」の開始を記念し、「ソニックランブル」公式X（エックス）にてスタンプをプレゼント！

プレゼントコードの入手方法や詳細は、『ソニックランブル』公式Xアカウント(https://x.com/Sonic_Rumble_JP)にて順次お知らせいたします。

【キメポーズ（ドドンパ）】

■『ソニックレーシング クロスワールド』とは

『ソニックレーシング クロスワールド』は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲームです。陸、海、空だけでなく、毎周コースに変化が起こる、予測不能の“驚き”が詰まったレース体験が待っています。

レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。さらに、ダウンロードコンテンツとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマン、ロックマンなど、多彩なキャラクターがレースに参加します。

マシンは「ガジェット」を装着することでレース中に特殊な能力を発揮でき、プレイスタイルや攻略ルート、戦略が大きく変化。70種類以上のガジェットで、自分だけの組み合わせを見つけましょう。

また、オンラインでは世界中のプレイヤーと、異なる対応プラットフォームのネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。最大12人と対戦できる「ワールドマッチ」をはじめ、チームで特殊ルールに挑む「フェスタ」やゴールタイムを競う「タイムトライアル」など、様々なモードが楽しめます。

■『ソニックランブル』とは

『ソニックランブル』は、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちがスリリングな障害物コースや競技アリーナで競い合うマルチプレイパーティーゲームです。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなどがプレイアブルで登場し、多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズを楽しむことができます。

スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦可能。基本モード「リングサバイバル」では、3つのステージを勝ち抜きながらより多くのリングを集めることを目指します。ルールは「ラン」「サバイバル」「チーム」「リングバトル」など多彩で、ステージも「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」などシリーズおなじみの舞台を含む75以上が登場します。

■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境

OS： Windows 11(64bit)

プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上

メモリ: 4GB RAM

グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上

DirectX: バージョン11以上

ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量： 7GB以上

【『ソニックランブル』製品概要】

商品名：ソニックランブル

対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)

配信開始日：配信中（2025年11月5日（水）配信）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

メーカー：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/

公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP

【『ソニックレーシング クロスワールド』製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版（2026年4月10日（金）発売予定）

価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。