約４割のクリニックが赤字！ 開業医不遇の時代を生き抜くための組織づくりを解説した書籍『選ばれるクリニックのための「仕組み化」経営』が本日発売！

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年１月30日に書籍『選ばれるクリニックの「仕組み化」経営』を刊行しました。

本書は、東京都内の激戦区で５つのクリニックを経営する開業医が、理想の医療と安定経営を両立するための組織づくりを解説した経営指南書です。物価高騰や人材不足などによってクリニック経営が厳しさを増している中、患者やスタッフから選ばれ、地域で生き残るための戦略が学べる一冊になっています。

●開業医の悩みはすべて仕組みで解決できる！

物価高に伴う人件費・運営費の上昇、人材・後継者不足などによって、経営難に陥るクリニックが増えています。

帝国データバンクが発表した「医療機関の倒産・休廃業解散動向調査（2024年）」によると、2024年度のクリニック倒産件数は過去最多の64件、院長の高齢化によって廃業するケースも500件を超えました。

一方、日本医師会は2025年にクリニックの緊急経営調査の結果を公表し、2024年度に医療法人立のクリニックの約４割が赤字だったことを明らかにしています。

今後も、人口減や国の医療費抑制政策などに伴う外来患者数の減少が予測される中、どのように競合と差別化を図り、安定経営を実現していくかが、クリニックの課題になっています。

著者は東京都内の激戦区で2012年に開業し、現在は５つのクリニックを展開する医療法人の理事長。厳しい経営環境の中でも、理念経営をベースにした人材採用・育成、集患、マーケティングの仕組み化で成功し、組織を拡大してきました。

その経験をもとに、クリニックが目指す理想の医療を実現しながら、患者やスタッフに選ばれ、地域で生き残っていくためのノウハウを解説します。

「近隣に競合ができてから集患に苦戦している」

「自院の特徴や強みを打ち出してブランド力を高めたい」

「そもそも経営が得意ではないので、具体的なノウハウが欲しい」

「スタッフを募集しているが、全然応募が来ない」

「スタッフが突然、大量離職した」

「経営と診療の両立で忙しく、なかなか自分の時間がとれない」

「10年後も同じ熱量で、いまの仕事をする自信がない」

「後継者がいないため、この先が心配だ」

そんな悩みを抱える開業医におすすめの一冊となっています。

▼こんな方におすすめ

・クリニックの経営者（開業医）、医療法人の理事長・経営幹部

・将来、開業を目指す勤務医、医学生

・医療コンサルタント、医療従事者、事務スタッフなど

▼目次

はじめに 理想の医療と安定経営は両立できる

STEP 1 クリニックの経営課題を把握する

STEP 2 理念経営で仕組み化の土台をつくる

STEP 3 自院で活躍できる人材を採用する仕組み

STEP 4 自律型スタッフを育成・定着させる仕組み

STEP 5 競合と差がつくマーケティングの仕組み

STEP 6 組織拡大とグループ化の仕組み

おわりに 新しい地域医療のモデルを構築する

●著者紹介

小林俊一（こばやし・しゅんいち）

医療法人社団俊爽会理事長。札幌医科大学医学部卒業後、日本鋼管病院で初期研修を行い、消化器内科医として東大宮総合病院、西村記念病院で勤務。行徳アフター５クリニック院長を経て、2012年に仁愛堂クリニックを開業。2014年に医療法人社団俊爽会を設立し、理事長に就任する。現在は東京都内を中心に、主に内科・皮膚科・小児科を標榜する５つのクリニックを運営している。患者様を総合的に診る全人的医療をクリニック全体で提供する仕組み「実践型全人的医療」を考案し、その考えをスタッフや患者様に浸透させる理念経営を行っている。さらに、この医療モデルを全国各地へ広げるべく、2024年に「私と家族のかかりつけ医」パートナーシップシステムの事業を開始。理念に賛同する医師をグループへ迎え、「健康や病気について学べるクリニック」を増やしていくことで、日本の医療を根本から変えていきたいと考えている。共著書に『名医たちの見る未来2025 日本を支える20名の医師たち』（新潮社）がある。

●書籍情報

『選ばれるクリニックの「仕組み化」経営』

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

体裁：A5判 ／ 160ページ ／ 2色刷

ISBN：978-4-295-49035-7

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年1月30日

