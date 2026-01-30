【Recboo】2026年採用管理システム（ATS）カオスマップを公開

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業向け中途採用支援サービス「Recboo」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本英、以下ノックラーン）は、ATS（採用管理システム）の比較・検討を支援する資料として、「2026年採用管理システム（ATS）カオスマップ」を公開しました。

本カオスマップは、数多く存在するATSを採用区分や特徴ごとに整理したもので、自社の採用方針や運用体制に合ったATSを検討する際の参考資料として活用いただけます。

本資料が、採用管理体制の整備やATS導入・乗り換え検討時における人事採用担当者の皆様の一助となれば幸いです。

※カオスマップを引用・転載される際は、サービス名「Recboo」とサービスサイト「recboo.com」を明記してください。

※本資料は、公開情報に基づき、株式会社ノックラーンが独自に作成したもので、その内容の網羅性、適切性、最新性について保証をするものではありません。

カオスマップの公開背景

近年、採用チャネルの多様化、選考プロセスの複雑化、採用スピードの重要性の高まりなどにより、採用業務は年々難易度を増しています。

企業にとって“採用力”強化が求められる一方で、採用活動の中核となるATSはサービス数が多く、強み・対象領域（中途／新卒／アルバイト等）も広がっており、「自社に合うATSを見極めづらい」という課題が発生しやすい領域です。

当社でもスタートアップ企業様の採用支援を行う中で、ATSの選定・運用設計に課題を感じる場面が多く見受けられました。

そこで当社では、各サービスの特徴や違いを視覚的に捉え、スムーズなATS選びを支援することを目的に、本カオスマップを作成しました。

カオスマップの内容説明

本カオスマップでは、採用管理システム（ATS）を以下のカテゴリで整理しています。

・総合型：中途・新卒など複数領域を横断して運用しやすいタイプ

・中途：中途採用の運用（求人／応募管理／選考管理等）に最適化したタイプ

・新卒：新卒採用特有の運用（母集団～説明会～選考等）に最適化したタイプ

・派遣・アルバイト：大量採用・現場運用にフィットしやすいタイプ

・機能混在型：採用管理に加え、周辺機能と一体で運用されるケースが多いタイプ

採用区分や運用体制の違いを踏まえながらATSを比較できる構成となっており、導入検討時や見直しの際の参考になれば幸いです。

本カオスマップご利用にあたって

カオスマップを引用・転載される際は、出典としてサービス名「Recboo」とURL「https://recboo.com/」を明記してください。

本カオスマップは公開情報をもとに株式会社ノックラーンが独自に作成したものであり、内容の網羅性・正確性・最新性を保証するものではありません。

■ ロゴ・表記に関するお問い合わせ

カオスマップ掲載のロゴ、サービス名称の表記や使用上の問題がございましたら、お手数をおかけしますが以下までご連絡ください。

Email：info@knocklearn.com

中途採用支援サービス「Recboo」とは

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

・提携VC50社以上。スタートアップ支援に特化。

▼本プレスリリースに関するお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/