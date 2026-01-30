北海道大学を中心としたスタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）のデータベース構築事業を開始

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、国立大学法人北海道大学（北海道札幌市、総長: 寳金 清博、以下北海道大学）を中心とした「北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）」より、経営人材（CXO候補）のデータベース構築事業を受託し、2026年1月30日より募集を開始し、マッチング支援を行います。

HiProの募集URL：https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/15920/(https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/15920/)

■背景と北海道エリアの課題

近年、企業や地域社会における新たな成長の担い手としてスタートアップやイノベーションの創出が強く求められおり、特に、大学発ベンチャーの数はここ10年で約3倍に増加*1し、全国的にスタートアップの創出が加速しています。しかし、海外と比較すると成長性や人材面での課題が残されており、経済産業省や国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）などの公的機関が中心となり、大学発スタートアップの持続的な創出や成長を支援するためのネットワーク構築、人材育成の取り組みが進められています。

北海道エリアでは、毎年30～40社の大学発スタートアップが創出されており、北海道大学をはじめとする複数の大学・高専が創業支援に取り組んでいます。スタートアップの増加に伴い、事業成長を支える起業支援人材・経営候補人材（CXO人材）の不足が共通課題となっています。また、研究シーズの発掘やGAPファンド申請の促進、アントレプレナーシップ教育の強化など、事業化を支える体制の整備が求められています。

道外にいる北海道出身者、北海道へ移住意向のあるUIJターン候補者など北海道に地縁のある人材コミュニティやデータベース構築によって、スタートアップ創出を促進するとともに、スタートアップの事業成長を支援する経営人材（CXO候補）の確保と事業成長の段階ごとに最適なマッチングを行い、道内外の多様な人材コミュニティの形成をしていくことが必要となっています。

*1: 令和6年度技術開発調査等推進事業大学発ベンチャーの実態などに関する調査（経済産業省、2025年）

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa6_vc_cyousakekka_houkokusyo.pdf

※参考: 北海道大学スタートアップ支援活動及びHSFCのご紹介資料

https://www.independents.jp/storage/pdf/１-１）小野様_北海道インデペンテンツ資料_240419.pdf(https://www.independents.jp/storage/pdf/%EF%BC%91%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%89%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%A7%98_%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E8%B3%87%E6%96%99_240419.pdf)

■北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC*2）概要

*2: HSFC: Hokkaido Startup Future Creation Development by Mutual Support Networks（略称: エイチフォース＝叡智の力）

HSFCは、北海道内にある大学などの研究機関から新たな「研究開発型スタートアップ」を創出・育成し、地域の経済活性化を図ることを目指す、創業支援プラットフォームです。道内広域に点在する大学と高等専門学校・自治体・金融機関などがネットワークを結び、研究シーズの発掘から、起業と事業拡大に必要な情報・資金・環境などを一貫してサポートしています。

■今回の事業概要

当社は2026年1月30日付で「北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）」の経営人材（CXO候補）のデータベース構築事業を受託。パーソルグループのプロフェッショナル人材副業プラットフォーム「HiPro Direct」を活用し、全国から多様な経験・スキルを持つ人材を集客・データベース構築を行います。また、研究者などへのヒアリングを通じて、事業化に必要な人材要件を明確化し、最適なマッチングを実施します。

マッチング後も、契約支援や就業後のフォローアップ、コミュニケーションサポートを継続的に実施し、持続可能かつ将来的に自走可能な仕組みの構築を行います。また、HSFC人材データベースを起点に、登録されている方と地域とのかかわりを強化し、移住定住・UIJターン促進となる仕組みを目指します。

■今後の展望

2025年度は、人材データベースの構築とCXO人材の集客およびマッチング業務を実施。

2026年度以降は、道内企業や大学との連携を強化し、地域人材・学生の集客拡大、自治体との連携による自走化を目指します。プロモーション活動やネットワーキングイベントを通じて、経営候補人材のコミュニティ形成と活性化を推進します。

当社は、大学発ベンチャーの創出支援やプロフェッショナル人材と研究シーズのマッチング、地方のベンチャー企業における経営人材の確保・活性化など、多様な取り組みを通じて、多様なはたらき方の支援や地域経済の活性化、雇用の創出に貢献し、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」の実現を目指してまいります。



