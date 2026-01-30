スパイラル、製造業界・小売業界におけるWebアクセシビリティ対応の実態に関する調査レポートを公開

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、製造業・小売業におけるWebアクセシビリティ対応の実態に関する調査レポートを、2026年1月30日に公開いたしました。

本レポートは、学生インターンによるアンケート調査とAIを活用したデータ分析をおこなう「DXリサーチ研究所」の専用ページにて掲載しています。

本レポートは、学生インターンによるアンケート調査とAIを活用したデータ分析をおこなう「DXリサーチ研究所」の専用ページにて掲載しています。

- 「DXリサーチ研究所」専用ページURL： https://www.spiral-platform.co.jp/labo/- 調査背景とポイント近年、Webサイトは情報発信にとどまらず、採用・EC・IR・顧客サポートなどを担う企業活動における重要な基盤となっています。また、2024年4月に施行された改正障害者差別解消法により、企業や自治体には障がい者への「合理的配慮の提供」が義務化されました。これに伴い、誰もがWebサイトの情報を正しく理解できるようにする「Webアクセシビリティ対応」と、その検査結果について第三者による確認を実施し、公表する取り組みの重要性が高まっています。一方で、Webアクセシビリティへの対応状況や課題について業界別に整理された実態データは十分に可視化されていない現状があります。特に製造業・小売業は、生活者との接点が多く、高齢者や外国人を含む多様なユーザーがWebサイトを利用する業界である一方、事業規模やサイト構成の多様性から、Webアクセシビリティへの取り組み状況が外部から把握されにくい側面があります。そこで当社は、製造業界・小売業界の上場企業を対象に、Webアクセシビリティに関する「方針」「体制」「実装状況」を整理・可視化し、企業経営やDX推進、企業の社会的責任を検討する際の参考となる基礎データを提供することを目的として調査を実施しました。本レポートでは、製造業・小売業におけるWebアクセシビリティ方針の公開状況やガイドラインへの準拠状況などについて調査・分析をおこない、業界全体における対応状況や傾向を整理しています。レポートの詳細は、以下の資料ダウンロードフォームよりお申し込みいただくとご確認いただけます。URL：https://www.spiral-platform.co.jp/materials/research05/?f002709542=https://www.spiral-platform.co.jp/news/20260130/47240/

当社は、今後も幅広い業界におけるDX推進の実態把握と課題解決に向けた調査レポートを公開するとともに、調査活動を通じて得られた知見を社会に還元し、持続可能なDX推進に貢献してまいります。

- 「DXリサーチ研究所」専用ページURL： https://www.spiral-platform.co.jp/labo/- 「DXリサーチ研究所」とは「DXリサーチ研究所」では、学生インターンによるアンケート調査をおこない、AIを活用してデータ分析を実施しています。デジタル社会における業界横断的な課題を可視化し、実態に基づいたインサイトをまとめた調査テーマごとのレポートを作成し、ダウンロード提供しています。- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/【公式SNS】 X：https://twitter.com/spiral_platform/ Facebook：https://www.facebook.com/spiral20230601/ YouTube：https://www.youtube.com/@kyokara_dx/shorts/- 本件に関するお問い合わせ先問い合わせフォーム(https://www.spiral-platform.co.jp/contact/?f000099824=https://www.spiral-platform.co.jp/labo/)※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。