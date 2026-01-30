2026年2月13日（金）公開『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』 に合わせて全国の劇場で販売決定！

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

株式会社バンダイナムコピクチャーズは、2026年2月13日（金）公開の、完全新作画で描かれた劇場長編アニメ『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開に併せて、劇場版キービジュアルを使用したオリジナル新グッズや描き下ろしイラストを使用したグッズを販売いたします。また、大人気商品のワールドコレクタブルフィギュア 第2弾「-坂田銀時・土方十四郎-「似てる二人は喧嘩する」」 をBN Picturesストアの一般販売に先駆けて、全国の劇場で先行販売をスタートいたします。

■商品ラインナップ

アクリルスタンド 全13種 各1,650円（税込）

ランダムアクリルカード 全10種／ランダム 500円（税込）

ランダム缶バッジ 全13種／ランダム 500円（税込）

クリアファイル 全4種 各440円（税込）

ランダムアクリルステッカー 全13種／ランダム 500円（税込）

スクエアアクリルフォトフレーム 全1種 2,700円（税込）

ミニアクリルプレート 全3種 各1,300円（税込）

アクリル色紙 全1種 4,500円（税込）

ロゴキーホルダー 全1種 700円（税込）

ランダムお名前キーホルダー 全10種／ランダム 800円（税込）

メタルキーホルダー エリザベス 全1種 990円（税込）

モチーフチャーム 坂田 銀時 全1種 1,650円（税込）

モチーフチャーム 神威 全1種 1,650円（税込）

マルチケース 洞爺湖 全1種 2,200円（税込）

マルチケース 着物柄 全1種 2,200円（税込）

スライダーポーチ 全1種 1,500円（税込）

巾着トート 全1種 2,500円（税込）

マフラータオル 全1種 2,500円（税込）

ドリンクボトル 300ml 全1種 3,800円（税込）

Tシャツ【スモークブラック】 全1種 3,500円（税込）

B2ポスター 全1種 2,200円（税込）

ビッグアクリルスタンド 万事屋 全1種 6,000円（税込）

ビッグアクリルスタンド 坂田 銀時 全1種 4,400円（税込）

ビッグアクリルスタンド 神威 全1種 4,400円（税込）

銀魂 ワールドコレクタブルフィギュア -坂田銀時・土方十四郎-「似てる二人は喧嘩する」 全1種

4,400円（税込）

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』 作品情報

【タイトル】

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』

【公開日】

2026年2月13日（金）全国公開

【イントロ＆ストーリー】

待たせたなァ！銀魂「新」劇場版ついに登場!!!!!!!!!

最も熱く泣ける珠玉の物語〈吉原炎上篇〉が大迫力のワイドスクリーン【シネマスコープ】で映画化！

2026年、銀魂の「新」たな伝説が始まる。

親子の絆を護るため、巨大な闇に立ち向かう・・・銀さんたちと一緒に、笑って泣いて熱くなれ！

法の力が及ばない巨大な地下遊郭都市・吉原桃源郷。欲望渦巻く陽の当たらない常夜の街。江戸で何でも屋＝万事屋を営む坂田銀時は、スリで生計を立てる孤児・晴太と出会った。晴太は生き別れた母を探しているという。そして吉原トップの花魁・日輪が母かもしれないと。吉原桃源郷の花魁達は夜王・鳳仙の支配下にある。鳳仙は戦闘民族・夜兎族の中でも圧倒的な強さを誇り、吉原の利権をすべて掌握し、莫大な金と権力を欲しいままにしていた。「一目でいいから母ちゃんに会いたい」。少年の小さな願いを叶えるために、銀時と仲間達が動き出す。その絆は、巨大な闇を照らし出すことができるのか。

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』映画公式サイト：http://shin-gintamamovie.jp

■権利表記

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

◆TVアニメ『銀魂』とは

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）の人気コミック『銀魂』（作：空知英秋）を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』（興行収入11億円）、2013年に原作者空知英秋書き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』（興行収入17億円）、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』（興行収入19億円）が公開され大ヒット！

また、2025年10月より小説「３年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）の新作アニメもテレ東系列にて放送。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

「銀魂」20周年記念サイト：https://anime-gintama.com/

アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）：https://twitter.com/gintamamovie

YouTube『銀魂チャンネル』： https://www.youtube.com/@gintama_channel_official

■会社概要

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER＆BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

■会社HP

https://www.bn-pictures.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2026年1月30日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。