【GUCCI】ヤニック シナーをはじめとするセレブリティがグッチを着用

株式会社ケリングジャパン

グローバル・ブランドアンバサダーのヤニック シナーは、2026年1月26日、メルボルン・パークで開催された2026年全豪オープンにて、HEADによって製作され、グッチがデザインを手がけたカスタムのダッフルバッグを携えて登場しました

Image courtesy of Antoine Couvercelle

Image courtesy of Antoine CouvercelleImage courtesy of Antoine Couvercelle

ソン・ウェイロンがグッチを着用して登場

中国の俳優ソン・ウェイロンは、2026年1月28日、中国・北京にて、「ラ ファミリア」コレクションのブラック ストレッチ ナイロン ジップジャケット（ウェブ ストライプ付き）、ホースビット ディテール付きデニムパンツ、ブラックフレーム サングラス、ホワイトレザー〔ストレッチ〕スニーカーを着用し、ブラックレザー〔グッチ ジャッキー 1961〕ショルダーバッグを携えて登場しました。

Image courtesy of Song Wei Long

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/)をご覧ください。