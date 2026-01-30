日本発ロマンスファンタジーの快進撃！独占先行配信中のSORAJIMA作品『5度目の政略婚は、私を憎むあなたと』が、めちゃコミにて配信開始から1ヶ月で売上1億円を突破！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志)は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」において独占先行配信中の「5度目の政略婚は、私を憎むあなたと」が、2025年12月26日の配信開始から1ヶ月で売上1億円を突破したことをお知らせします。本作は、株式会社ソラジマ（代表取締役：萩原鼓十郎・前田儒郎、以下「ソラジマ」）が手がけるオリジナルIPであり、日本発ロマンスファンタジー作品として注目すべき成果を上げました。

本作は、「子を成す使命」に縛られた令嬢・セレスティアと、彼女への想いを長く拗らせてきた伯爵・ルースベルトが織りなす濃密なロマンスファンタジーです。それぞれの願いが関係のもつれを生み、そして理解し合っていく。その過程が本作の魅力。拒絶と執着、欲求と理性──矛盾を抱えたキャラクターのリアルなドラマがお楽しみいただけます。愛を知らない二人が本当の夫婦になる様子を、ぜひ最後まで見届けてください。

■『5度目の政略婚は、私を憎むあなたと』作品情報

あらすじ：

公爵家の娘セレスティアには “使命” があった──子を産み、血を繋ぐこと。だが、5度目の結婚相手であるルースベルト伯爵は夜伽にまったく興味を示さず、拒絶を繰り返す。そして知ってしまう…彼はセレスティアを憎んでいることを!そんな相手との別れも許されず絶望するセレスティア。しかし彼が胸の奥に隠した想いは、セレスティアの想像とは違うものだった!? 「手に入れたからには逃しはしない」拗らせた執着心は憎しみか?それとも愛情か──?異なる気持ちを抱えた夫婦が真に結ばれるまでの物語。

https://mechacomic.jp/books/245447

現在6話まで無料配信しています。この機会にぜひお楽しみください。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。 豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

◼︎株式会社ソラジマとは？ https://sorajima.jp

ソラジマは、「今世紀を代表するコンテンツを創る。」をミッションに掲げるオリジナル漫画IPカンパニーです。縦型フルカラーのスマホ漫画「Webtoon」を中心に、数多くのオリジナル作品を制作・配信。日本だけでなく、韓国・北米・中国など世界11カ国・地域で展開。

また、タテ読み漫画アプリ『ソラジマTOON』や漫画レーベル『よすみ』の運営に加え、ドラマ化・商品化などIPの多角的な展開にも取り組んでいます。

以上

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。