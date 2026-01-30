RelicホールディングスとGood不動産とSEVENRICH GROUP、福岡中心に民泊を起点とする宿泊・観光事業を手掛ける「株式会社あかりトラベル」を2月に設立

株式会社Relic

株式会社Relicホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下「Relic HD」）、株式会社Good不動産（福岡県福岡市、代表取締役：牧野修司、以下「Good不動産」）、SEVENRICH GROUP（本社：東京都渋谷区、代表：服部峻介、以下「セブンリッチグループ」）の3社は、福岡市を中心に民泊事業を展開するジョイントベンチャー「株式会社あかりトラベル」 を2月に設立する予定です。

本ジョイントベンチャーは、福岡市内における民泊施設の企画・運営・開発を起点に、地域と共存しながら持続的に成長する宿泊運営モデルを構築します。宿泊施設の提供にとどまらず、滞在体験の質向上や地域経済への実利的な貢献を通じて、観光産業および地域経済の持続的な成長に寄与してまいります。

■設立の背景と目的

近年、福岡市ではインバウンド需要の回復に伴い宿泊ニーズが高まっています。あわせて運営人材の不足や制度環境の変化などを背景に、宿泊施設の運営体制や法令遵守が重要視されつつあります。

こうした環境下で、Good不動産は福岡に根差した不動産会社として、物件オーナーとの強固な信頼関係と地域特性を踏まえた不動産活用の知見を強みに、長年にわたり地域の住環境・不動産市場を支えてきました。

SEVENRICH Accountingを中心とするセブンリッチグループは、「しあわせの総量を増やす」をミッションに、祖業であるファイナンス支援を軸に、38の事業を通じて、バックオフィス、採用、マーケティング、AIエンジニアリングなど、企業に必要な機能の提供はもちろん、健康経営支援を通じてクライアントの事業発展を支えている事業会社グループです。近年ではM＆Aや資本業務提携を通じて、地域の経営支援にも取り組み、支援の幅と事業を拡大しています。

Relicホールディングスは、全国各地での起業支援や、M&A・事業承継を通じ、25社・350名を超えるグループを展開しています。その中核事業会社であるRelicは、国内シェアNo.1（※）の新規事業開発支援実績を持つ事業共創カンパニーとして、これまで5,000社以上の新規事業創出を支援してきました。近年は地方進出にも注力し、2022年9月には福岡県に拠点を設立。産学官連携を通じた地域発イノベーションの創出にも取り組んでいます。

3社は、「地域や社会と共存できる新しい民泊モデルをつくる」という価値観を共有しており、不動産、事業基盤、事業創出という異なる専門性を掛け合わせることで、地域密着型の他にはない宿泊運営モデルを実現できると判断しました。こうした想いと体制を背景に、本ジョイントベンチャー「株式会社あかりトラベル」を設立することに至りました。

あかりトラベルは、福岡市を中心とした観光産業および地域経済の持続的な成長を目指し、民泊事業を土台に、地域資源の活用や新たな滞在体験の創出にも取り組んでまいります。

■主な事業内容

福岡市では、訪日観光客が増加し、インバウンド需要が加速しています。一方で、宿泊施設不足や価格高騰、繁忙期の満室による機会損失などが顕在化しています。

こうした課題の解決に向け、あかりトラベルでは以下の事業を展開してまいります。

事業内容

・福岡市内を中心とした民泊開業・企画・運営支援

・民泊関連プロダクト開発

・その他民泊/観光/インバウンドに付随した事業

今後の展開

・運営品質と収益性を両立できるモデルを優先的に確立し、段階的に物件数を拡大

・中期的には、民泊オペレーションの効率化や顧客体験の高度化につながるSaaS・デジタルツールの開発を進め、他地域への展開

・長期的には、自社で民泊用物件を取得し、アセットベースでの事業展開や自社ブランドによる宿泊施設運営

■各社の役割

Relic HD

・事業全体の設計・運営モデル構築

・データ・デジタル活用を前提とした運営

・滞在体験・ブランディング設計および将来的なプロダクト開発

Good不動産

・福岡エリアにおける物件オーナーとのネットワーク構築

・管理品質・地域理解を生かした民泊運営基盤の提供

セブンリッチグループ

・税務・会計・財務面からの事業基盤構築

・自社実店舗運営で培ったノウハウやコンテンツの提供

■各社からのコメント

株式会社あかりトラベル 代表取締役CEO 武原 悠真

この度、新規事業創出のプロフェッショナルであるRelic HD、福岡の不動産市場を熟知するGood不動産様、そして経営支援のスペシャリストであるセブンリッチグループ様と共に、新会社「あかりトラベル」を設立できたことを大変光栄に思います。

観光需要が急拡大する福岡において、宿泊施設の不足や運営の高度化は喫緊の課題です。私たちは、民泊運営を通して福岡の宿泊不足という課題解決に留まらず、3社の知見を融合し、宿泊提供を超えた“次世代の民泊モデル”の創出を目指していきます。

社名に込めた、地域や旅人の足元を優しく照らす「あかり」のような存在として、福岡の街に新たな活力を灯し、持続可能な観光産業の発展に全力を尽くしてまいります。

株式会社Relicホールディングス 代表取締役CEO 北嶋 貴朗

この度、福岡の環境や経済を長く支え、発展に貢献されてきたGood不動産様と、経営支援や企業価値向上のプロフェッショナルであるセブンリッチグループ様とともに、このような大志ある挑戦を共創できることを大変光栄に思っております。「アジアの玄関」とも言われ、近年さらなる発展と革新を遂げている福岡の魅力を最大化して発信し、福岡から日本を活性化し、世界にその価値を届けていけるように精進して参ります。

株式会社Good不動産 代表取締役 牧野 修司

この度、日本を代表する事業創出企業であるRelic様、そして多角的かつ専門的な経営支援を展開されるセブンリッチグループ様と共に、福岡の未来を担う新たな挑戦に共創できることを大変心強く感じております。 急増するインバウンド需要を背景に、弊社が長年培ってきた「信頼の管理基盤」へ、Relic様の「事業開発力」とSEVENRICH様の「多角的な事業展開力」を実装いたします。 これにより、物件オーナー様へ「劇的な収益向上」という新たな選択肢を提案すると共に、地域に根差した次世代の民泊モデルを確立してまいります。 福岡、そして日本の魅力を最大化し、不動産活用の新時代を切り拓いていくため、3社一丸となって邁進する所存です。

SEVENRICH GROUP 代表 服部 峻介

新規事業創出と不動産のプロフェッショナルである両社と、福岡の課題解決に取り組めることを光栄に思います。 急拡大するインバウンド需要に応えるには、一時的なブームで終わらせない「持続可能な収益モデル」の確立が急務です。セブンリッチグループは、30を超える自社事業の運営ノウハウと経営支援機能を掛け合わせ、運営品質と収益性を高い次元で両立させます。福岡経済の活性化に実利的な貢献ができるよう、強固なチームワークで推進してまいります。

■会社概要

株式会社あかりトラベル

代表取締役CEO：武原悠真（Relic）

取締役：浦田友恭（セブンリッチグループ）／小倉雅史（Good不動産）

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ10F

事業内容：

自社・他社物件の民泊開業・企画・運営支援

民泊事業者向けプロダクト開発

問い合わせ先：

TEL：050-1753-9597 / E-MAIL：yuma.takehara@relic.co.jp

株式会社Good不動産

所在地：福岡県福岡市中央区大名1丁目14-45 Qiz TENJIN 9F

代表者：牧野修司

ＵＲＬ：https://www.good-fudousan.co.jp/

株式会社Good不動産は、不動産の価値を最大化し、オーナー様と入居者様の未来を支援する企業です。福岡を拠点に25,000戸を超える賃貸管理実績を誇り、不動産に関わるあらゆる側面から資産の成長をサポートしています。テクノロジーと専門知見を融合させた独自のビジネスモデルにより、地域に根ざした資産運用と街づくりの最適解を提供し続けます。

SEVENRICH GROUP

所在地：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3ビル 2F

代表者：服部 峻介

URL：https://sevenrich.jp/

SEVENRICH GROUPは、ビジネスの成長をあらゆる側面から支援する企業です。2011年の創業以来、30以上の自社事業、約70社の出資先を持ち、スタートアップ企業を中心とする約1,500社を超える企業の支援を行っています。

■Relicグループについて

Relicホールディングスの中核事業会社であるRelicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。25社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国17都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

また、2021年9月のRelicホールディングス設立以降、大企業とのジョイントベンチャー設立や全方位型スタートアップ・ベンチャー共創プログラム「ZERO1000 Ventures」からの起業により、Relicグループは現在25社へと拡大しています。今後もRelicグループでは日本全国の新規事業開発を同時多発的に推進していきます。

Relicグループの各社詳細についてはHPよりご覧ください。グループ各社において、採用も積極的に募集しています。

＜Relicコーポレートサイト＞

https://relic.co.jp/

＜Relicホールディングスコーポレートサイト＞

https://relic-holdings.co.jp/

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relicホールディングス

■Relicホールディングス 会社概要

会社名：株式会社Relicホールディングス

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗

旧本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

事業内容：グループ会社の経営企画/管理・経営支援及びそれに付帯する業務、スタートアップスタジオ「ZERO1000 Ventures」の企画・運営

コーポレートサイト：https://relic-holdings.co.jp/

＜本リリースについてのお問い合わせ先＞

株式会社Relic 武原

TEL：050-1753-9597 / E-MAIL：yuma.takehara@relic.co.jp