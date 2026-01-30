レイジースーザンが贈る、2/22の『ネコの日』ギフトにもおすすめ

株式会社レイジースーザンチャーム 各\5,280（2月上旬入荷予定）バッグインバッグ 各\4,950 マルチポーチ 各\3,850（いずれも2月上旬入荷予定）

株式会社レイジースーザン（東京都港区/代表者：春日政彦）は、1987年に制定された2月22日（にゃん、にゃん、にゃん）『ネコの日』を盛り上げるべく、ネコ好きさんの心をくすぐる、手書きイラストとシュールで憎めない表情を見せる、オリジナルデザインの「Saucy Bunch（ソーシーバンチ）」シリーズを展開いたします。

「Saucy Bunch（ソーシーバンチ）」とは、ちょっと生意気でおちゃめな仲間たちという意味が込められており、飼い主の留守中はきっと好き勝手にくつろいでいるであろう自由気ままなネコの姿を想像し、“盛って”表現しました。

そんなおちゃめネコが、スニーカーやスポーツモチーフとともに幅広い世代が注目する主役級“バッグチャーム”や、バッグのなかでも目を惹く鮮やかカラーの便利な“バッグインバッグ＆マルチポーチ”、そして着心地抜群な綿100%のセットアップ柔らか“ルームウェア”など、さまざまなちょっと気の利くアイテムとしてラインアップ。ご自身用としてはもちろん、ネコを愛する方へのギフトにもおすすめです。

ルームウェアセット \13,200（1月下旬入荷予定）

グレーとホワイトの2色展開。ベビー用品にも使われる柔らかく優しい肌触りの生地を採用し、保湿性と軽い着心地を実現。フリーサイズのパンツはどこまでも伸びるのに、ウエストを締めれば細身の方にも対応。体への負担も少なく、丈もくるぶしまでで、もたつきにくい。イラストの入った同素材の巾着付き。

株式会社レイジースーザン

【会社概要】

ギフトを贈る楽しさや人と生活空間の演出をテーマにバッグ、アクセサリーをはじめファッション小物、フレグランス、ルームアクセサリーなどオリジナルデザインのほか世界各国からセレクトしたアイテムを取り揃え、大切な方へ、そして自分へ、夢やあたたかさのあるさまざまな贈り物のカタチをお届けしています。



代表者：代表取締役社長 春日 政彦

所在地：東京都港区芝浦1-12-3 Daiwa芝浦ビル5Ｆ

ブランドサイト https://www.lazysusan.co.jp

オンラインストア https://shop.lazysusan.co.jp