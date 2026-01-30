無印良品 春の香り ケア用品やルームフレグランス用品を新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、春の香りのケア用品4種、ルームフレグランス用品4種を、2月4日(水)から、全国の無印良品の店舗およびネットストアにて、数量限定で順次発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。フレグランス用品においては、心と身体を健やかに、快適に過ごすためのアイテムを季節に合わせた香りとともに多様なラインナップで提供しています。

今回は季節のうつろいを香りとともに楽しんでいただけるよう、ルームフレグランス用品に加えて、家や外出先でも気軽に使えるケア用品を新たに発売いたします。毎日のケアの時間や外出先でのリフレッシュの瞬間に、その季節ならではの香りを取り入れ、心地よく過ごすことができるアイテムです。

今回発売する春の香りは、冬の寒さから解放され、暖かな日差しのぬくもりが感じられる草原をイメージした「スプリングフローラル」です。ゼラニウムやローズマリーなどの精油をブレンドした、やさしいフローラルハーブの香りが特長です。

ケア用品は、お家で使うアイテムと外出先でも使える携帯しやすいアイテムを揃え、「精油の香り ハンドソープ」「精油の香り ハンドクリーム」「ダメージリペアヘアセラム」「ネイルケアオイル」をご用意しました。

ルームフレグランス用品は、アロマディフューザーやアロマストーンと併用して使う「エッセンシャルオイル」のほか、「インテリアフレグランスオイル」、「お香」をご用意し、お部屋でも季節の香りを楽しんでいただけます。

■ケア用品

「精油の香り ハンドソープ スプリングフローラル」 200mL 税込990円

天然由来成分*100％にこだわった、香りを楽しむハンドソープです。

植物から抽出された精油だけで香りをつけました。

合成香料無添加／無着色／無鉱物油／パラベンフリー／アルコールフリー／

アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）

「精油の香り ハンドクリーム スプリングフローラル」 50g 税込890円

天然由来成分*100％にこだわった、香りを楽しむハンドクリームです。

植物から抽出された精油だけで香りをつけました。

合成香料無添加／無着色／無鉱物油／弱酸性／パラベンフリー／アルコールフリー／

アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）

「ダメージリペアヘアセラム スプリングフローラル」 45mL 税込1,290円

なめらかなツヤ髪のため天然由来成分*100%にこだわったヘアケアシリーズの一つです。

3種の植物由来のビタミン成分（パルミチン酸レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール）とアミノ酸誘導体配合で、髪の芯までダメージを補修します。

カラーリングやパーマ、乾燥などによるダメージを集中補修し、毛先までうるおいのある髪に仕上げます。

合成香料無添加／無着色／無鉱物油／パラベンフリー／アレルギーテスト済み

(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）

「ネイルケアオイル スプリングフローラル」 3.2g 税込890円

植物性オイル配合で爪にうるおいを与え乾燥からまもります。

肌なじみがよく指先のマッサージにもお使い頂けます。指先にも使いやすいペン型容器です。

植物性うるおい成分として、カミツレ花エキス、ホホバ種子油、シア脂、アンズ核油と保湿成分としてヒアルロン酸Ｎａを配合しました。

合成香料無添加／無鉱物油／パラベンフリー／アルコールフリー／

アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません)

■ルームフレグランス用品

「エッセンシャルオイル スプリングフローラル」 10mL 税込1,790円

アロマディフューザーやアロマストーンと併用して香りをお楽しみいただける精油ブレンドです。

「インテリアフレグランスオイル スプリングフローラル」 100mL/200mL 税込1,490円/2,290円

ボトルに別売りのラタンスティックをさし込むだけで手軽に香りを楽しめます。

ラタンスティックの本数により、香りの強さや広がり方を調整することができます。

使用期間：100mL 約1か月 / 200mL 約2か月 ※使用環境によって異なります。

「お香 スプリングフローラル」 12本入/スティックタイプ 税込490円

約10分間香りが楽しめるスティックタイプのお香です。

香立てや香皿などの道具と併わせて使用します。

＊天然成分を化学的に反応させた成分を含みます。

良品計画は、今後も「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、生活者の皆様に「役に立つ」商品とサービスの提供を行ってまいります。