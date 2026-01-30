【大友克洋監督『MEMORIES』× SEVESKIG】即完売となった大人気コラボTシャツがスニダンで再販決定！2名様に直筆サイン入り『MEMORIES』4KリマスターBlu-rayを抽選でプレゼント

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、大友克洋氏が総監督を務めた『MEMORIES』の公開30周年記念SEVESKIGコラボレーションアイテムの一部再販を2月6日（金）より、スニダンアプリおよびポップアップストアで開始いたします。

■企画概要

今回、スニダンアプリで再販となるTシャツは、大友克洋氏が総監督を務めた映画『MEMORIES』の公開30周年を記念し、SEVESKIGとコラボで展開していた商品のひとつで、発売後に即完売となっていた人気アイテムです。完売後、再販のご要望や反響が大きかったことから、本企画が実現しました。

再販はスニダンアプリでの販売のほか、スニダンFLAGSHIP STOREにてポップアップストアを開催し、店舗販売も実施いたします。再販商品のほか、SEVESKIG 2026 S/S COLLECTIONとして発表している『MEMORIES』コラボレーションアイテムもあわせてご購入いただける機会となります。

30周年企画 COLLECTION展開アイテム：

https://seveskig.com/pages/memories (https://seveskig.com/pages/memories)

SEVESKIG 2026 S/S COLLECTION展開アイテム：

https://seveskig.com/pages/memoreis2026

企画を記念し、ポップアップにて、大友克洋氏が描き下ろした“少年”の原画を特別展示いたします。作品の世界を、実物の原画とともにご覧いただける機会となります。

さらに、会期中の連動企画として、スニダンアプリ上にて、大友克洋氏直筆サイン入り『MEMORIES』4Kリマスターセット（4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc）を抽選で2名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

応募条件等の詳細は、スニダンアプリ内特設ページをご確認ください。

■大友克洋監督『MEMORIES』× SEVESKIG コラボレーション再販概要

【オンライン販売 】

- 販売期間：2026年2月6日（金）11:00～2026年2月12日（木）23:59- 取り扱いサイト：「スニダン」アプリ- URL：https://snkrdunk.com/campaigns/drops/401

【POP UP STORE 】

- 期間：2026年2月6日（金）～2月8日（日）- 会場：スニダン FLAGSHIP STORE東京都渋谷区神宮前4-32-13 JPR神宮前432ビル1F・地下1F※ポップアップ会場は地下1Fとなります- 営業時間：11：00～21：00

※商品は売り切れ次第終了となります。

再販についての詳細は、特設サイトをご確認ください。

URL：https://snkrdunk.com/campaigns/drops/401

【再販商品】

商品名：CT-SV-ME-1002/MEMORIES MV02 S/SL Tee

価格 ：8,800円（税込）

カラー：全2色（BLACK、WHITE）

■大友克洋氏直筆サイン入り『MEMORIES』4KリマスターBlu-rayが当たるキャンペーンを開催！- 抽選応募期間：2026年2月6日（金）11：00 ～ 2026年2月12日（木）23：59- 当選発表：2026年2月16日（月）17時頃- 応募条件：- - SNKRDUNKに会員登録済みの方- - お名前(姓・名)、住所、メールアドレスを登録済みの方- - 期間中に抽選ページから応募エントリーした方※応募条件を満たしていれば無料でご応募いただけます

※当選品の転売・換金・営利目的での譲渡は禁止します（フリマアプリ、オークション、委託販売等を含む）。これらの行為が確認された場合、発送停止、当選取消し、今後のキャンペーンへの応募・参加制限、必要に応じて当選品の返還をお願いする場合があります。

■MEMORIESについて

大友克洋が製作総指揮と総監督をつとめた『MEMORIES（メモリーズ）』（95）は、森本晃司、岡村天斎、大友克洋が監督する3つの濃厚な中、短編を集めたオムニバス形式の劇場アニメである。

▪︎あらすじ

EPISODE 1「彼女の想いで」

２０９２年。宇宙空間のゴミ回収・破壊を請け負っている４人組は帰還途中に救難信号を受信、不思議な浮遊物を発見する。それは、巨大なバラの形をした旧型宇宙船だった。その中で彼らは、天才ソプラノ歌手が作り出した「幸せな思い出」の幻想に巻き込まれる。

EPISODE 2「最臭兵器」

冬の甲府盆地。カゼ薬のつもりで、ある「薬」を服用するサラリーマン田中信男。それは極秘に開発された新薬で、服用した人間から発生するガスによって、周囲の生物を一瞬で意識不明にする恐るべき兵器だった。東京へ向かう田中を止めるべく自衛隊、そして米軍が出動する。

EPISODE 3「大砲の街」

テレビでは今日も敵への攻撃成果が発表され、子供たちは学校で軍事教練を受けている。そこは、無数の重装備をした巨大な「移動砲台都市」だった。大砲を撃つためだけに暮らす住人たち。花形職種の砲撃手になりたいと願う"少年"のいつもの一日が始まる。

■SEVESKIG（セヴシグ）について

『実際に商品を手に取り、着て感動する物作り』をコンセプトに掲げ、自身が通ってきたカルチャー、サブカルチャーなどをスタンダードなアイテムに落とし込む。

アニメ業界、アート業界、バイク業界に精通し、様々なコラボレーションを実施。

公式HP：https://seveskig.com/

公式instagram：https://www.instagram.com/seveskig/

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級ファッション&コレクティブルフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。