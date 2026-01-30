社会課題解決の視点からiPS細胞技術に着目　― 株式会社ICEと株式会社ソーシャルマーケティング研究所が業務提携、先端技術を社会に実装するための新たな美容・ヘルスケア事業を推進 ―

株式会社ICE

株式会社ICE（本社：東京都新宿区、代表取締役：阪本 欣也、以下「ICE」）は、社会課題の解決を起点としたマーケティングおよびコンサルティングを通じて、新たなサービスや商品の創造を支援してきた株式会社ソーシャルマーケティング研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 伸治、以下「ソーシャルマーケティング研究所」）と連携し、iPS細胞由来技術を活用した美容・ヘルスケア領域における事業提携を開始したことをお知らせいたします。

本提携では、少子高齢化や健康寿命の延伸、医療・美容分野における情報格差といった社会課題を背景に、その解決の一環としてiPS細胞由来技術に着目し、技術を「研究」や「概念」にとどめることなく、社会で機能するサービス・商品として実装することを目的としています。

■社会課題解決の文脈で捉えるiPS細胞由来技術

日本社会は人生100年時代を迎え、「治療」だけでなく、「予防」「QOL（生活の質）の維持・向上」への関心が高まっています。

iPS細胞由来技術は、再生医療分野にとどまらず、美容・ウェルネス・コンディショニング領域においても、年齢やライフステージに左右されにくい新たな選択肢を提供できる可能性を持つ先端技術です。

ICEは、こうしたiPS細胞由来培養上清液をはじめとする技術を、美容・自由診療・ウェルネスの現場で活用可能な形へと橋渡しし、健康寿命の延伸や自己肯定感の向上といった社会的価値の創出に取り組んできました。

■ソーシャルマーケティング研究所のコンサルティング会社としての強み

ソーシャルマーケティング研究所は、マーケティングを単なる販促手法ではなく、社会課題の解決や行動変容を実現するための戦略設計・事業創造プロセスとして捉えています。

・社会課題や生活者インサイトの整理

・技術・専門性を活かした新規サービス・商品の構想設計

・社会性・倫理性を踏まえた事業コンセプト設計 実装・普及までを見据えたマーケティング戦略立案

といった領域において、構想から実装まで一貫して伴走するコンサルティング を強みとしており、日本を代表する大手企業から地方の老舗企業、未来を担うスタートアップ企業まで、多くの企業から支持され続けています。

■協業で目指すこと

京都大学（山崎代表の母校にて、ご本人撮影。）

iPS細胞由来技術は、その先進性ゆえに、正しい理解と慎重な価値設計が求められる分野です。本業務提携では、ICEが有する 技術的知見・事業開発力 と、ソーシャルマーケティング研究所が有する社会課題解決視点に基づくコンサルティング力と価値創造力を融合することで、

・社会的意義を明確にしたiPS関連サービス

・商品の創造 誤解や過度な期待を抑えた信頼性の高い事業設計

・美容・ヘルスケアを通じた持続可能な社会課題解決モデルの構築

を目指します。

■今後の展開について

本業務提携を通じて、両者は今後、社会課題起点でのiPS細胞由来技術を活用した新規サービス・商品の共同企画 企業・医療機関向けの事業設計・コンサルティング支援 社会性・倫理性を踏まえた情報発信・啓発コンテンツの開発などを段階的に推進し、先端技術が社会に正しく理解され、実際に役立つ形で根付く仕組みづくりに取り組んでまいります。

■ソーシャルマーケティング研究所 会社紹介

株式会社ソーシャルマーケティング研究所は、社会的課題の解決に挑む企業・団体のための戦略コンサルティング会社です。

同社は、社会性の高いテーマに特化し、大企業、ソーシャルベンチャー、地方自治体、NGO・NPOなど多様な組織に対して、社会的使命の達成と事業としての持続性を両立させる支援を行っています。社会価値が高いテーマであっても、事業として立ち上げ、成長させ、継続させることは容易ではありません。ソーシャルマーケティング研究所は、代表自らの大手金融機関や世界的戦略コンサルティング会社での経験、起業・上場および失敗から得られた実践的な知見を活かし、社会性・独自性・経済性を兼ね備えた事業やサービスの創造を支援しています。

研究や理論にとどまらず、構想から事業化、継続的な成長までを見据えた伴走型コンサルティングを通じて、社会課題解決に取り組む人々とともに、新たな社会的価値の創出に取り組んでいます。

ウェブサイト http://social-m.jp/

代表取締役 山崎 伸治 プロフィール

京都大学経済学部卒業。

長銀、スイス銀行、米系大手戦略コンサルティング会社ベイン＆カンパニーを経て起業、上場、上場廃止を経験。現在は日本を代表する大手企業１５社の経営顧問を歴任するほか、スタートアップ企業２５社に投資、上場支援を行っている。

「新規事業開発実践講座」（日本実業出版社）、「都市型シニアマーケット狙え」（日本経済新聞社）ほか著書多数。

「社会を良くしていく為には、人々のQOL（生活の質）を高め、幸せを感じられる環境を作ることは欠かせません。京都大学出身の私には馴染み深い、「iPS細胞由来技術」にはその力があるのではないかと考えています。拝金主義ではない、本当に価値に見合った「正しい医療技術」が理解され、多くの方の幸せな人生をサポートできるような仕組みをICEと共に構築して参ります。」

＜ICEについて＞

「人生100年時代の80年をアクティブに」をモットーに、健康寿命を延ばすプロエージェントとして活動しています。iPS細胞に関する最新の研究成果や技術開発ノウハウおよび製品を提供し、再生医療分野における知見を活かします。iPSを軸に、コンプレックス（髪・肌・活力）の克服を目指す「Complex Dr.(TM)」事業、スポーツ医療/教育のアップデート事業、iPS細胞を”再生可能資産”として管理する総合プラットフォーム「iPS Cell Asset Management(TM)」を展開。

ウェブサイト: https://ice-ips.com

公式ブログ：https://ameblo.jp/iceips/

Facebook：https://facebook.com/profile.php?id=61574949166888

公式X：https://x.com/complexdoctor

■ 本件に関するお問い合わせ先

各種共同研究に参画されたい企業・機関様

事業提携や技術提携のお問い合わせ・ご提案もお待ちしております。

株式会社ICE 営業部

Email: info@ice-ips.com