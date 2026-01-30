SNS運用の「最適解」をデータと対話で導き出す、”SNS運用に特化した認定パートナー紹介サービス”をリリース

1. 新たな共創のステージへ：認定パートナー紹介サービスへ。

Hinome株式会社https://service.hinome.app/hinome-matching

現代のデジタルマーケティングにおいて、SNSは単なる情報発信の場を超え、企業価値を左右する最重要資産となりました。しかし、その運用には高度な専門性と客観的なデータ、そしてブランドへの深い理解が不可欠であり、多くの企業が理想的な提携先を見いだせず、停滞を余儀なくされています。

こうした市場の閉塞感を打破すべく、23,000アカウント以上の導入実績を持つSNS分析ツール「HINOME」を展開するHinome株式会社は、SNS運用代行に特化した「認定パートナー紹介サービス」をリリースしました。

※対象媒体 ：Instagram、X、LINE、TikTok、Youtube、Pinterest 等

※サービス対象：SNSアカウント運用代行、SNS広告運用代行、インフルエンサーキャスティング等

本サービスは、従来の質より量を優先する「マッチング」の概念を払拭し、データに基づく「論理」と事務局が介在する「対話」を融合させた戦略的アライアンスの構築支援を目的としています。「本当に良いものに『ヒノメ』をあてる」というブランドパーパスを基軸に、企業と専門家が対等なパートナーとして、持続的な価値を創出するための革新的な共創基盤を提供します。

2. リリース背景：SNS運用における「生産性」と「成果」のミスマッチを解消する

日本のSNSマーケティング市場は拡大の一途を辿っていますが、その実態は「知見・人材・成果」の深刻な乖離に直面しています。

- 構造的なリソース不足と低い生産性：自社運用を試みる多くの企業が、成果が見えない「運用の泥沼」に陥っています。この非効率性は、専門知見の欠如による試行錯誤が原因と考えています。- 本当に知見のあるパートナーの欠損：外部企業へのSNS運用のご相談経験がある企業様も、「自社のブランドを深く理解してもらえない」「提案が定型的で結果が出ない」といった声が根強く、戦略的な視点を欠いた提携が短期で解消されるケースが後を絶ちません。そのため、日々当社のHinomeにもご相談をいただきますが全ての方々のサポートが難しい状態となっています。

事実、大手食品メーカーが「課題を整理し、解決策に基づく提案」を求め、大手住宅メーカーが「知見・人材の不足」を打開するためにHINOMEを選択したように、現場では単なる作業代行ではなく、本質的な課題解決を導くパートナーが切望されています。

私たちは、このミスマッチを構造的に解消するためには、自分たちだけの力で解消することは不可能だと考えました。そこで、一緒の考え方・気持ちで取り組んでいる企業様とアライアンスを締結し、本当に困っている企業様を繋ぎ合わせていくサービスをリリースしました。

3. 戦略的アライアンスの最適化：HINOME事務局が担う「精度」と「品質」

本サービスの核心は、AIやアルゴリズムによる自動選定ではなく、HINOME事務局がハブとなり、本当に課題を解決できる認定パートナーをお繋ぎします。

発注側企業への価値提供：高精度な専門家選定

事務局が企業のKPI、予算、決算月、さらには担当者の人柄や企業文化までを詳細にヒアリング。25.3%がマーケティング専門職、19%が経営層というプロフェッショナルが選ぶ「パートナー企業DB」の中から、ブランド価値を毀損させない最適な一社を厳選して紹介します。

パートナー（広告代理店等）への価値提供：営業効率の極大化

ターゲットに合致しない無差別なリード供給は行いません。貴社の得意領域や実績、希望する案件規模を事前に精査し、本質的なニーズを持つ企業との「直接会える（商談設定）」プロセスを事務局が完結させます。

これにより、発注側は「信頼できる専門家」と出会い、パートナー側は「本来注力すべき運用品質」にリソースを集中できる、健全な価値交換のスキームを実現します。

4. 独自の優位性：23,000アカウントのデータと経験豊富な人材

本サービスの信頼性を支えるのは、業界トップクラスのSNS分析ツールとしての圧倒的なエビデンスです。

5. ビジョンと会社概要：想いをデジタルの力で「ヒノメ」へ

- 23,000アカウント突破と98%の継続率：54%以上が従業員数100名を超える中堅・エンタープライズ企業であり、厳しいガバナンス基準を持つプロフェッショナルたちに選ばれ続けています。- アカデミックな裏付けと圧倒的生産性：圧倒的なアカウントデータから独自に収集したデータ分析の精度を極限まで高め、導入企業では月間運用時間を98時間から30時間へと短縮し、生産性を300%向上させるという驚異的な実績を叩き出しています。- 創業以来300社を超える企業支援実績：創業以来、SNS運用代行/コンサルティングを主軸としているHinomeだからこそ「困っている本質はどこなのか？」「SNSを通して何を成し遂げたいのか？」「企業の魅力はどこなのか？」をディレクションすることが可能です。ただのヒアリングではなく「対話」を通して、本当の課題に目を向けます。

Hinome株式会社は、システムと人の力を融合させることで、ビジネスの最短距離を提示し続けます。私たちの使命は、一つひとつの商品やサービスに込められた「想い」をデジタルの力で正しく届け、共感の連鎖を生むことです。「共感が生まれ、共感が行動に変わり、行動が社会を変える」

この未来を実現するために、私たちは企業とプロフェッショナルの理想的なアライアンスを支援し、SNS運用のあり方を再定義してまいります。

▶︎ご相談を希望する企業様は以下よりご連絡ください。完全無料にてご案内いたします。

お問い合わせ：https://service.hinome.app/hinome-matching

※ご相談内容によってはお断りするケースもございます。ご了承くださいませ。

会社概要

社名 ：Hinome株式会社

代表者：代表取締役 中家 直也

所在地：奈良県橿原市今井町2-6-3

設立 ：2021年10月

事業内容 ：SNS分析・運用支援プラットフォームの運営、コンサルティング、SNS運用代行