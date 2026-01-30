株式会社ICE、M.ウェルネスクリニック覚王山と業務提携　― iPS培養上清液 × 栄養学・遺伝子学に基づく先進ウェルネス医療の実装と、有機酸検査を用いた効果評価モデルの構築へ ―

株式会社ICE

iPS細胞技術を活用した製品・医療ソリューションの研究開発を行う株式会社ICE（本社：東京都新宿区、代表取締役：阪本 欣也）は、名古屋初の拠点として、産婦人科医としての臨床経験を基盤に、自由診療・先制医療を中心としたウェルネス医療を提供するM.ウェルネスクリニック覚王山（所在地：愛知県名古屋市、院長：眞鍋 てるみ）と業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、ICEが取り扱うiPS細胞培養上清液を軸に、栄養学・遺伝子学・再生医療を統合した新たな自由診療モデルの構築と、その治療効果を可視化・評価する手法として「有機酸検査」を活用する取り組みを推進してまいります。

現代医療において、保険診療を中心とした標準治療は多くの疾患に対して有効である一方、「原因が特定できない不調」「慢性的な疲労や不定愁訴」「予防や体質改善」といった領域では、十分な解決に至らないケースも少なくありません。

M.ウェルネスクリニック覚王山は、産婦人科医としての専門的知見を背景に、こうした従来医療の枠組みでは対応が難しい課題に対し、自由診療を中心とした先制的かつ包括的なアプローチを行うために新たに開設されたクリニックです。患者様の真の悩みに寄り添う時間を設け、心身のケアを行うことを美容・医療の両観点から目指しています。

ICEは、iPS細胞由来技術を再生医療・再生美容・ロンジェビティ領域へ社会実装してきた知見を活かし、本提携を通じて、「治療」「予防」「評価」を一体化した次世代ウェルネス医療モデルの構築を目指します。

■ iPS培養上清液 × 栄養学・遺伝子学のシナジー

iPS細胞培養上清液は、多様な成長因子やサイトカインを含み、細胞環境の改善や恒常性の回復を支援する可能性が示唆されています。

M.ウェルネスクリニック覚王山では、栄養学・遺伝子学の視点から個々の体質や代謝特性を把握したうえで、先制医療を組み合わせたオーダーメイドの医療提供を行っています。

本協業では、

・ iPS培養上清液を用いた再生医療・ウェルネス医療/美容の導入

・ 栄養・代謝状態を踏まえた治療設計

・ 体調改善やQOL変化を多面的に捉える診療モデル

を段階的に実装していきます。

■有機酸検査を活用した「効果評価」という新しい視点

本提携の特徴の一つが、海外で実施されている「有機酸検査」を、iPS治療およびウェルネス医療の効果測定指標の一つとして活用する点です。

有機酸検査は、

・ エネルギー代謝

・ ミトコンドリア機能

・ 腸内環境や栄養素の過不足

・ 酸化ストレスや解毒機能 などを多角的に評価できる検査であり、主観的な体感だけに依らない医療評価を可能にします。また、日本国内では導入実績の少ない、海外を拠点とした先進的な検査が実施可能です。

ICEとM.ウェルネスクリニック覚王山は、iPS治療の前後変化や長期的な体調推移を把握する手段として、この有機酸検査の臨床的活用と普及に共同で取り組んでまいります。

■ 眞鍋 てるみ 院長 プロフィール

「私たちが目指しているのは、「エイジフリー」という考え方です。単に加齢に抗うのではなく、年齢を重ねることで制限されるのではなく、むしろ心身がより自由になっていく――そんな生き方を医療の側から支えたいと考えています。産婦人科の医師として27年患者様と接してきた中で、また娘を4人産み育ててきた母親として、女性のあらゆる悩みに接し、どうしたら皆様を幸せにできるかを考え続けて参りました。

iPS細胞培養上清液は、細胞環境や生体の恒常性にアプローチできる可能性を秘めた、これからのウェルネス医療における非常に重要な手段の一つだと感じています。栄養学や遺伝子学と組み合わせることで、単なる対症療法ではなく、「その人らしく年齢を重ねていくための医療」を実現できると考え、今回の提携に至りました。

本取り組みを通じて、年齢に縛られず、自分らしく生きるための新しい医療の選択肢を、患者様に提供していきたいと考えています。」

福井医科大学卒業

【職歴】

春日井市民病院

名古屋第二赤十字病院（現日本赤十字社愛知医療センター名古屋 第二病院）

可児とうのう病院

総合上飯田第一病院

【所属学会】

日本産婦人科学、抗加齢学会、美容内科学会 など

＜ICEについて＞

「人生100年時代の80年をアクティブに」をモットーに、健康寿命を延ばすプロエージェントとして活動しています。iPS細胞に関する最新の研究成果や技術開発ノウハウおよび製品を提供し、再生医療分野における知見を活かします。iPSを軸に、コンプレックス（髪・肌・活力）の克服を目指す「Complex Dr.(TM)」事業、スポーツ医療/教育のアップデート事業、iPS細胞を”再生可能資産”として管理する総合プラットフォーム「iPS Cell Asset Management(TM)」を展開。

