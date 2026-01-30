【2/20無料開催】IKUSAの人気イベントを一度に体験！自社施設「IKUSAARENA」にて企業向けリアルイベント・研修体験会を開催。人気コンテンツ「25HUNT」を体験会特別仕様で提供
イベント・研修の企画・運営を手掛ける株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹）は、2026年2月20日（金）、自社施設「IKUSAARENA（東京都練馬区）」にて、企業・団体の担当者向けに人気イベントの無料体験会を開催いたします。
今回の体験会では、ミッションをクリアしてポイント獲得を目指す人気イベント「25HUNT」を本企画のためにアレンジ。会場内の各ブースを巡りながら、「チャンバラ合戦」や「格付けバトル」など、IKUSAの人気コンテンツを一度にまとめて体験いただけます。
無料体験会開催概要
日時：2026年2月20日（金）
第1部：11：00～12:30
第2部：13：00～14:30
第3部：15：00～16:30
第4部：17：00～18:30
会場：IKUSA ARENA
〒179-0082 東京都練馬区錦2丁目19-1練馬トーホープラザビル5階
東武練馬駅より徒歩11分
参加費：無料
体験会参加申込：https://mktg.ikusa.jp/ikusa.jp/seminar/260220#anc_form
こんな方におすすめ
・盛り上がるイベントの企画を探している方
・複数のサービスをまとめて体験したい方
・どのようなサービスが自社に適しているかプロに相談したい方
・実際のイベント会場（IKUSA ARENA）の雰囲気を確認したい方
体験できるコンテンツ
ミッションクリア型イベント「25HUNT」をベースに、以下のコンテンツを体験いただけます。
・大人数参加型合戦アクティビティ「チャンバラ合戦」
・年齢・男女関係なく活躍できる「運動会」
・チームで一流の品を見極める「格付けバトル」
・防災を楽しく学べるワークショップ「防災ヒーロー入団試験」
会場内には、過去のイベント実績やアイテムの展示スペースに加え、イベント開催について直接お話しいただける相談ブースもご用意しています。
株式会社IKUSA
株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。
チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。
企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。
ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す
パーパス：遊びの価値を高める
会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）
設立 ： 2012年5月29日
東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F
大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805
名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8
東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302
福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502
札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101
役員 ：代表取締役 赤坂大樹
事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業
■株式会社IKUSA サービスサイト一覧
IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/
チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/
社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/
謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/
あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/
ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/
ビジメシ ：https://biz-food.com/
SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/
あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/
IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/
【サービスに関するお問い合わせ先】
TEL:03-5960-0193
メールアドレス：contact@ikusa.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社IKUSA 広報担当：小谷野
メールアドレス：pr@ikusa.co.jp
TEL:03-5960-5193