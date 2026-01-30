「インクのチップス 楽天市場店」「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」にてパソコン・周辺機器ジャンル賞を受賞 -2年連続、5度目の快挙

株式会社キュリエ

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」は、楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に出店する約5万以上の店舗から、ユーザーによる人気投票および各店舗の注文件数・売上の成長率などを総合的に評価し、2025年の年間ベストショップを表彰する取り組みで、今年で28回目の開催となります。

全店舗から1年に1度、上位0.2%のショップだけが選ばれる名誉ある賞に、2024年に続き2年連続でパソコン・周辺機器ジャンル部門「ジャンル賞」受賞を果たしました。

あわせて、ショップ・オブ・ザ・イヤーは通算5度目の受賞となります。

この結果は、一時的な売上や施策ではなく、日々の運営品質・顧客満足度・改善の積み重ねが継続して評価された結果であると受け止めております。

これは楽天市場全体でも限られた店舗のみが達成できる評価であり、「インクのチップス 楽天市場店」が長期的に信頼され、選ばれ続けている店舗であることの証です。

今後も引き続き、お客様にご満足いただけるサービスが提供できるように努めてまいります。

■「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」受賞者一覧

https://event.rakuten.co.jp/soyshop/appliance/?l-id=event_soyshop_2024_pc_top_genre_appliance_pc#pc

■店舗概要

店舗名：インクのチップス 楽天市場店

取扱商品：インクカートリッジ、トナーカートリッジ、文具・オフィス用品、PC&スマホ関連商品、生活雑貨

URL： https://www.rakuten.co.jp/chips/

■「インクのチップス」について

株式会社キュリエは、EC市場における最適なソリューションを提供する企業です。楽天市場やAmazonなどのオンラインショップ運営を支援し、商品の企画・販売・マーケティングまでをトータルでサポートしています。お客様のニーズに寄り添いながら、デジタルマーケティングや広告運用、データ分析を活用し、売上向上を実現することを目指しています。

また、自社でもECショップを運営し、PC・スマホ関連商品、アロマキャンドル、インク・トナー、テープ、文具・オフィス用品など、幅広いアイテムを取り扱っています。お客様のライフスタイルをより快適にするため、厳選した商品と高品質なサービスを提供しています。

今後もEC市場の発展に貢献し、より多くの人に価値あるショッピング体験を届けていきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76125/table/30_1_fbdb15a8f80991e5feaba0cdc56ff8aa.jpg?v=202601301251 ]