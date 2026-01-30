肌質改善スキンケアブランド「クリスティーナ」が美容・肌知識を深める美容コラム、配信開始。

株式会社INFINIX HOLDINGS

イスラエル発のスキンケアブランド「クリスティーナ」を販売する株式会社CHRISTINA JAPAN (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) は、公式ホームページにて、美容・肌知識を深める美容コラムの配信を開始いたします。本コラムでは、肌質改善を軸に、皮膚理論に基づいたスキンケアの考え方や、成分・処方・正しい製品の使い方、季節や肌状態に応じたケア方法などを、プロフェッショナルの視点から、わかりやすく発信してまいります。情報が溢れる現代だからこそ、正しい知識をもとに「自分の肌を理解し、選び取る力」を育むことを目的とした、情報コンテンツです。

背景・目的

美容情報があふれる現代において、スキンケアや施術に関する情報は多様化する一方、情報の正確性や判断基準が分かりにくいという課題も生まれています。

本コンテンツは、クリスティーナの理論や製品、サロンケアの考え方を公式の立場から発信することで、取扱サロン様にはクリスティーナ製品への理解を深める場として、また一般のお客様には、安心して製品をお使いいただくための判断材料として、肌と向き合う際にご活用いただけることを目指しています。

配信内容

◼︎皮膚理論とブランド思想に基づいた、クリスティーナ公式の情報発信

◼︎製品や施術、日々のケアを正しく理解するための基礎解説

◼︎肌の状態や季節に応じて考える、実践的なスキンケア知識

◼︎サロンケアとホームケアを組み合わせた、継続的な肌づくりの考え方

など

流行や断片的な情報に流されることなく、正しい理解を支えるクリスティーナ公式の知識コンテンツとして、長期的な視点で情報を発信していきます。

株式会社CHRISTINA JAPAN

1982年にイスラエルで誕生したクリスティーナ。世界70ヶ国以上に展開されているクリスティーナの製品は、一人ひとりが持つ肌悩みに着目し、肌にマッチした製品提供を目指すために、これまでに10シリーズ以上、150種類以上の製品(*1)が開発されています。

クリスティーナは、自然由来の成分や独自の組み合わせを追求し、最新のテクノロジーを組み合わせ全ての肌悩みの根本から解決へ導く、肌質改善化粧品を取り扱っています。

*1 日本未入荷を含む、クリスティーナ製品数のこと

コーポレートサイト:https://christinaiapan.com/