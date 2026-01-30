iPS細胞の正しい理解促進と価値伝達へ　― 株式会社ICEと株式会社ダイレクトヒューマンマーケティングが美容・ヘルスケア領域で事業提携 ―

株式会社ICE

株式会社ICE（本社：東京都新宿区、代表取締役：阪本 欣也、以下「ICE」）は、デジタルだけでもアナログだけでもない、“ハイブリッド型の営業”を支援する株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡村 孝和、以下「ダイレクトヒューマンマーケティング」）と連携し、iPS細胞由来技術を活用した美容・ヘルスケア領域における事業提携を開始したことをお知らせいたします。

本提携では、iPS細胞由来培養上清液をはじめとする先端技術を軸に、「どのような技術・成分を、誰に、どのように届け、どのように理解・体験してもらうか」というコミュニケーション設計を重視した、新たな美容・ヘルスケア価値の社会実装を推進してまいります。

■技術が高度化する時代に求められる「人を起点とした伝え方」

美容・ヘルスケア分野においては、iPS細胞由来技術をはじめとする先端技術の進展により、従来では実現できなかったアプローチや可能性が次々と生まれています。

一方で、技術や成分が高度化・専門化するほど、「正しく伝わらない」「価値が理解されにくい」という課題も顕在化しています。

単なる広告表現や一方的な情報発信ではなく、人と人との信頼関係を起点に、文脈をもって価値を届けること が、これからの先端美容・ヘルスケア領域では不可欠になりつつあります。

■ ICEの取り組み：iPS細胞由来技術を“社会で使われる形”へ

ICEは、iPS細胞由来培養上清液をはじめとする先端技術を、研究や理論にとどめることなく、「iPSをお茶の間に」のキャッチコピーと共に

・美容（スキンケア・育毛・アンチエイジング）

・自由診療（美容医療・ウェルネス・コンプレックス治療）

・予防・コンディショニング領域（健康寿命の延長・スポーツ）

へと橋渡しする事業を展開してきました。

ICEが重視しているのは、「技術そのもの」にフォーカスするのではなく、「技術が人の人生や日常にどう寄与するか」という視点です。

■ダイレクトヒューマンマーケティングの強み：人を起点とした価値伝達設計

ダイレクトヒューマンマーケティングは、データや広告だけに依存せず、「人と人との直接的な関係性」 を軸にしたマーケティング・コミュニケーション設計を強みとしています。

● 誰が語るのか

● どの文脈で語るのか

● どのタイミングで届けるのか

といった要素を丁寧に設計することで、単なる認知獲得ではなく、深い理解・納得・共感を伴う価値伝達 を実現してきました。

■協業で目指すこと

iPS細胞由来培養上清液は、細胞が生きる過程で分泌した多様な情報成分を含む、極めて先端的かつ繊細な技術素材です。

その価値は、

● 何に作用するのか

● どのような考え方で使われるのか

● どのような体験として提供されるのか

を正しく理解してもらって初めて、最大限に発揮されます。

本提携では、ICEによる 「技術・素材・医科学的知見」 と、ダイレクトヒューマンマーケティングによる 「人を起点としたコミュニケーション設計力」 を融合することで、

● iPS細胞由来技術の正しい理解促進

● 美容・ヘルスケア領域における信頼性の高い価値伝達

● 商品・サービス・施術設計と連動したマーケティング設計

を一体で実現していきます。

■今後の展開について

本事業提携を通じて、両社は今後、

● iPS細胞由来技術を活用した美容・ヘルスケア商品の共同企画

● 医療機関・サロン・企業向けの価値伝達設計支援

● 経営者・専門家・インフルエンサーを介した新たなコミュニケーションモデル構築

などを段階的に推進し、「技術が正しく伝わり、正しく使われ、社会に根づく」ための仕組みづくりを行ってまいります。

■ダイレクトヒューマンマーケティング 会社紹介

株式会社ダイレクトヒューマンマーケティングは、人と人との信頼関係や「人間力」を起点としたマーケティング支援を行う企業です。欧米型の効率的なマーケティング手法が主流となる一方で、同社は、心のつながりや相手を思いやる力、地道な関係構築こそが、持続的なビジネス成長の基盤になると考えています。

上場企業の立ち上げ支援や地方創生プロジェクトなど、多様なコミュニティプロデュースの経験を活かし、イベントやコミュニティ設計を通じて、企業やサービスの価値を「最適な人」に届ける支援を行っています。

ウェブサイト https://direct-human-marketing.jp/

岡村 孝和 代表取締役 プロフィール

企業の事業構造とブランド価値を結びつける「ストーリー創造×事業変革」プロデューサーです。これまで 営業戦略設計・新規事業開発・パートナー連携支援 を通じて、多様な企業の成長支援を実践してきました。

現在は、地域資源や歴史文化を現代の生活者の価値に変換する事業創出に注力。地域資源の再評価と生活者への新しい体験提供を通じて、企業の理念と市場価値を結びつける活動を推進しています

iPS細胞の新しい領域世界展開目指せるように引き続きご一緒に伴走してまいります。

＜ICEについて＞

「人生100年時代の80年をアクティブに」をモットーに、健康寿命を延ばすプロエージェントとして活動しています。iPS細胞に関する最新の研究成果や技術開発ノウハウおよび製品を提供し、再生医療分野における知見を活かします。iPSを軸に、コンプレックス（髪・肌・活力）の克服を目指す「Complex Dr.(TM)」事業、スポーツ医療/教育のアップデート事業、iPS細胞を”再生可能資産”として管理する総合プラットフォーム「iPS Cell Asset Management(TM)」を展開。

ウェブサイト: https://ice-ips.com

公式ブログ：https://ameblo.jp/iceips/

Facebook：https://facebook.com/profile.php?id=61574949166888

公式X：https://x.com/complexdoctor

■ 本件に関するお問い合わせ先

各種共同研究に参画されたい企業・機関様

事業提携や技術提携のお問い合わせ・ご提案もお待ちしております。

株式会社ICE 営業部

Email: info@ice-ips.com