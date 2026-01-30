【日本について、英語で楽しく話せる！】海外の人との雑談におすすめのネタが満載。英語と日本語のナレーションを無料ダウンロード可能！

クロスメディアグループ株式会社

語学書を出版する株式会社クロスメディア・ランゲージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小野田幸子）は、2026年1月30日に書籍『外国人に聞くと会話がはずむ質問＆日本についてよく聞かれる質問200』を刊行しました。本書は、訪日観光客など、日本に関心を持つ外国の方々と楽しく話したい人のための、カジュアルな英語表現が満載の本です。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://www.cm-language.co.jp/books/conversationswithtravelers/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295490377/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18456480/

Japan Tour Guideサイト https://japantour-guide.com/

●日本に関するカジュアルな会話の英語表現が満載！

街中で出会った外国人観光客の方と、道案内以外のことを英語で雑談してみたい！ でも意外とネタが思いつかなくて無言……なんていうことはありませんか？

本書『外国人に聞くと会話がはずむ質問＆日本についてよく聞かれる質問200』は、訪日観光客など日本に関心を持つ外国の方々と楽しく話したい人のための、カジュアルな英語表現が満載の本です。日本について、相手について、さまざまな角度から肩ひじはらず楽しく語れる表現を紹介します。

●こんなときに役立ちます

・外国人の方と雑談したいとき

・ボランティアガイドで、外国人観光客から日本に関する質問を投げかけられたとき

・留学先の友達・ホストファミリーや、海外赴任先の同僚に、日本について説明したいとき

●「外国人観光客から日本についてよく聞かれる質問100」と「外国人との会話のキャッチボールに使えるトピック100」

前半のPART 1は、「訪日観光客からよく聞かれる質問と、それに対する日本人の回答例4つ」の構成です。ここで紹介している質問は、実際に訪日観光客向けのガイドやツアー旅行の現場で、Japan Tour Guideのメンバーたちが外国人からよく聞かれる質問や声をまとめたものです。

後半のPART 2は、外国人観光客との会話のキャッチボールを楽しみたい方のためのパートです。「外国人と気軽に話せる質問」と、外国人の回答例、そしてそれに対する日本人の回答例を紹介します。

街中で出会った外国人観光客やインバウンドのお客様と雑談したいのに、会話が弾まず「シーン」となってしまう……心当たりのある方は、ぜひ本書を雑談のネタ帳にしてください。

▼出版の背景

国土交通相の1月20日の記者会見によると、2025年の訪日外国人客数はおよそ4270万人で過去最多となる見通し。

以前は中国や韓国、台湾、香港といったアジアからの訪問客が目立ちましたが、近年では欧州や北米、オーストラリアからの客層が増えてきています。英語圏からの観光客と日本人とが英語でやり取りする機会は相変わらず多い状況が続いています。

笑顔のおもてなしにプラスアルファで、ちょっとした英語の雑談が交わせれば、さらに良い印象を持ってもらえるでしょう。

▼本書の読みどころ

・日本の歴史や伝統的な文化の説明よりも、日常生活に焦点を当てているので読みやすい。

・普段の英会話にも使える表現が多い。

・「相手と仲良くなるための雑談作り」にフォーカスしている。

▼こんな方におすすめ

・英語を学習中の方

・観光地付近にお住まいの方

・外国人と友達になりたい方

・ボランティアガイドをしてみたい方

▼編集者からのコメント

せっかく外国の人と会う機会があっても、どんな話題がふさわしいか迷ったあげく黙ってしまいがちな私自身の経験から生まれた企画です！

▼本書の構成

PART 1 外国人から日本についてよく聞かれる質問100

Chapter 1 日本の暮らしや習慣について

・日本人は歩く速度が速いよね？

・なぜ日本人は急な雨でも傘を用意しているの？

・なぜ日本人はゴミを持ち帰るの？

・漢字とひらがなってどうやって使い分けているの？

・「すみません」ってどういう意味？ など

Chapter 2 日本の文化を楽しんでほしい！

・どの季節に日本を観光するのがおすすめ？

・どうして日本のマンホールの蓋はデザインが個性的なの？

・100円ショップがとても楽しい！ どうしてあんなに品揃えがすごいの？

・なぜ日本の文房具はこんなにかわいくて機能的なの？

・なぜ日本はこんなに化粧品の種類が多いの？ など

Chapter 3 日本の街と社会についての「なぜ？」は話題の宝庫

・日本人はどうして写真を撮るときにVサインをするの？

・日本人はほとんど黒髪なのに、アニメキャラの髪はなぜカラフルなの？

・どうして日本では電線や電柱が地上にむき出しなの？

・どうしてコンビニでトイレが無料開放されているんだろう？

・なぜ日本では贈り物の包装がこんなに丁寧なの？ など

Chapter 4 日本人が当たり前に行っているマナーや気遣いについて聞かれたら？

・エスカレーターで左側に立つのはなぜ？

・乾杯するときにグラスを下げるのはなぜ？

・日本人はなぜ時間に厳しいの？

・日本人と一緒にご飯に行くと、私が奥の席に案内されることが多いのはなぜ？

・どうして日本で先輩は後輩にご飯代をおごるの？ など

Chapter 5 食べ物のことって誰とでも気軽に話せるテーマだね！

・おにぎりの形が三角なのはどうして？

・日本のレストランでは水は無料なの？

・食品サンプルってとても芸術的だよね。どうやって作られているの？

・「おまかせ」って何？

・デパ地下ってなんでこんなに素敵なの!? など

PART 2 外国人と日本について話がはずむトピック100

Chapter 1 旅のきっかけと日本での体験

・今回の旅であなたが絶対にしたいことは何？

・どうやって日本の観光情報を調べたの？

・電車の乗り方はわかる？

・昨日はよく眠れた？

・家族や友達にはどんなお土産を買う予定なの？ など

Chapter 2 あなたの国の文化と日本との違い

・日本と比べて、あなたの国の気候はどう？

・日本と比べて、あなたの国の物価はどう？

・あなたの国では、チップを渡すのは一般的なの？

・日本のコンビニと、あなたの国のコンビニで一番違うところは何？

・日本のファッションについて、あなたの国と比べてどう思う？ など

Chapter 3 日本の印象・思い出・お気に入り

・日本で外食するとき、何か困ったことはあった？

・日本の夏の湿度はどう？

・もしまた日本に来るなら、どの季節に来たい？

・日本で一番思い出に残ったことは何？

・日本を一言で表すとしたら、何になる？ など

●著者紹介

森田正康（もりた・まさやす）

株式会社ヒトメディア代表取締役。1976年愛知県生まれ。12歳で家族と渡米し、カリフォルニア大学バークレー校、ハーバード大学、ケンブリッジ大学など海外の大学・大学院を渡り歩く。2003年に日本へ帰国し、語学系出版社・株式会社アルクの取締役に就任。2006年、株式会社ヒトメディアを創業し、教育や異文化領域における新規ビジネスの立ち上げやベンチャーへの投資・育成を中心に活動。国内外の企業取締役やNPO団体理事、大学教授なども務め、幅広く活躍している。

Japan Tour Guideとの著書に『外国人から日本についてよく聞かれる質問200 音声ダウンロード版』がある。

Ryan Hagglund（ライアン・ヘイグランド）

平具蘭土 来安 1975年アメリカのワシントン州生まれ。シアトルパシフィック大学卒業後、JETプログラムで山形県に来日し、小中学校で勤務。山形県の高校で常勤講師、山形大学で非常勤講師を務めた。バーミンガム大学でTEFL/TESL修士号、ウィラメット大学でMAT修士号およびオレゴン州教育免許取得。2008年「マイ英語スクール」の運営を開始し、2014年県内初の英語保育を開設。3男の父。

安藤航（あんどう・わたる）

株式会社JAPAN TOUR GUIDEアドバイザー。オンライン英会話スクール運営の株式会社ラングリッチ元代表取締役。ラングリッチに所属する300人の英語講師のマネジメントの経験、および2015年にEnglishCentral, Inc.との経営統合を行った実績を持つ。

株式会社JAPAN TOUR GUIDE（ジャパンツアーガイド）【編集協力】

外国人観光客と日本人ガイドを繋ぐマッチングサービス「Japan Tour Guide（ジャパンツアーガイド）」を提供。訪日観光客向けにガイドツアーやランドオペレーターサービスを中心に事業を展開している。日本各地のガイドや海外からのグループ旅行・修学旅行なども手がける旅行会社。当初から続けてきた、街頭で「Do You Need Help?」というプラカードを掲げて、困っている外国人観光客をその場で助けるボランティア外国人観光客支援活動などを現在も行う。 https://japantour-guide.com

●書籍情報

『外国人に聞くと会話がはずむ質問＆日本についてよく聞かれる質問200』

著者：森田正康、Ryan Hagglund、安藤航 ／ 編集協力：株式会社JAPAN TOUR GUIDE

定価：1,958円（本体1,780円＋税）

体裁：四六判 ／ 240ページ ／ ２色刷（PART 1：ピンク色×黒、PART 2：水色×黒）

音声：英語と日本語ナレーションの音声mp3を無料ダウンロード可能

ISBN：978-4-295-49037-1

発行：株式会社クロスメディア・ランゲージ

発売日：2026年1月30日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://www.cm-language.co.jp/books/conversationswithtravelers/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295490377/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18456480/

Japan Tour Guideサイト https://japantour-guide.com/

▼リンク

株式会社クロスメディア・ランゲージ https://www.cm-language.co.jp/