【株式会社エートスAI】図面を読むAIで見積・設計・図面チェック業務を自動化

背景：図面業務に集中する負荷と属人化

製造業の現場では、見積作成や設計チェック、品質確認といった業務の多くが図面を起点として行われています。一方で、図面の読み取りや仕様確認には高度な専門知識が求められ、担当者の経験や判断に依存しやすい状況が続いてきました。

近年は技術者不足や業務の複雑化により、

- 見積作業に時間がかかる- 図面・仕様書間の確認負荷が増大している- 過去の図面や設計ルールが十分に活用されていない

といった課題が顕在化しています。

特に、図面から数値や部品を拾い出し、Excelへ転記・集計するといった作業は、ミスのリスクが高く、かつ多くの工数を要するにもかかわらず、現在も手作業で行われているケースが少なくありません。

エートスAIでは、こうした課題に対し、「図面を正しく読み取れるAI」を中核とした業務自動化が、製造業の現場において重要になると考え、本事業への注力を決定しました。

概要：図面を起点とした実務フローの分解と段階的自動化

本事業では、図面PDFや2D／3D CADデータを解析し、見積作業や図面チェックといった、製造業において属人化しやすい業務の自動化・効率化を支援します。

製造図面を単なる画像データとして扱うのではなく、記号・寸法・注記、線や構造のつながりなどを解析し、図面の論理構造を読み取るAIを中核としています。

見積・設計・品質保証業務を一括で自動化するのではなく、

- 図面内の記号・寸法・注記などの情報抽出- 図面・仕様書・社内ルール間の整合性チェック- JIS規格や設計基準に基づく自動判定支援- 図面からの部品拾い出しおよびBOM（部品構成表）作成- 仕様条件を加味した見積作業の支援

といった工程単位に分解し、AIで代替可能な作業と現場判断が必要な作業を切り分けながら、段階的な自動化を進めています。

見積業務についても「見積を丸ごと自動化」するのではなく、

図面から拾う／転記する／集計する／条件を反映する

といった属人化しやすい作業単位にAIを適用することで、現場業務に無理なく組み込める形での導入を重視しています。

また初期段階では、AIによる自動処理に加え、人による確認工程を組み合わせたBPO型の提供も行い、精度担保と導入負荷の低減を両立しています。

効果：現場負荷の軽減と属人化の解消を同時に支援

見積もり自動化にあたり、具体的な処理の例

本取り組みにより、

- 図面からの拾い出し・転記・集計作業の工数削減- 見積・設計チェックのリードタイム短縮- ヒューマンエラーの低減- ベテラン依存の緩和- 過去図面や設計ルールの再活用

といった効果が期待されます。

単なる自動化ではなく、現場の判断を尊重しながら業務プロセスを再設計することで、持続的に使われる仕組みづくりを目指しています。

また、本サービスは以下のような企業様を主な対象としています。

- 図面を見ながらの拾い出し・転記・集計に多くの時間を要している- 見積作業や設計チェックが特定のベテランに依存している- 図面・仕様書・社内ルールの確認作業が煩雑化している- 技術者不足により、見積対応件数や設計スピードに限界を感じている

ワイヤーハーネス、制御盤、装置・部品組立など、図面起点で見積や設計判断が発生する業種を中心に、現場業務に即したAI導入を支援しています。

今後について

今後は、製造業の現場業務に即したAI活用をさらに進め、見積・設計・品質保証といった図面業務全体の効率化と標準化を支援していく予定です。

単なる自動化にとどまらず、属人化の解消や技術継承を見据えた仕組みづくりにも取り組んでまいります。

