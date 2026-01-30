新時代の営業を提案するEmooove、最短即日でプロの営業人材を調達できる「PROSALES RENTAL」を正式リリース

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、営業プロフェッショナル人材のレンタルサービス「PROSALES RENTAL(プロセールスレンタル)」を新規事業としてローンチしたことをお知らせします。

従来の営業組織強化には、採用まで平均3～6ヶ月、1名あたり数百万円のコストがかかり、さらに戦力化までの教育期間や、施策失敗時の固定費化リスクという、「採用・教育・撤退」の3つの壁が存在していました。特に変化の激しい市場環境において、正社員採用だけでは事業スピードに対応できないという課題が顕在化しています。

そこで、Emoooveは100社以上の営業支援実績から得たノウハウを体系化し、リクルート、サイバーエージェント、ソフトバンク、野村證券など国内トップ企業出身の実務経験5年以上のプロフェッショナルを、最短即日～1週間で調達できる「PROSALES RENTAL」をローンチしました。

■背景：現代の営業組織が抱える深刻な3つの壁

■PROSALES RENTALの導入により実現できること

■導入事例：新規事業立ち上げから繁忙期対応まで多様なニーズに対応

- 採用の壁：優秀な営業人材が枯渇しており、採用まで平均3～6ヶ月。1名あたり数百万円のコストが発生し、さらに営業人材の高い離職率により投資回収が困難。- 教育の壁：戦力化まで数ヶ月の育成期間が必要。未経験者の育成負荷が現場を圧迫し、その間の人件費もリスクとなる。- 撤退の壁：施策失敗時も容易に解雇できず固定費化。日本の労働法制により事業方針転換が困難で、リスク回避のため新規施策に踏み出せない。- 初期費用・月額固定費・採用手数料0円の完全成果報酬型(時給×稼働時間)- 実務経験5年以上、選考通過率10%の厳選されたプロ人材300名以上から最適な人材を提案- 最短即日～1週間での人材マッチングと稼働開始- 3ヶ月で商談数2倍、採用コスト約500万円削減を実現(新規プロダクトローンチ企業)- 繁忙期の売上目標120%達成、固定費を増やさず必要な時だけリソース確保(繁忙期対応企業)- 初年度で50社の顧客獲得、営業プロセス構築とノウハウ蓄積(創業期スタートアップ)

【事例1】新規プロダクトのローンチで営業体制を急拡大したいが、採用に時間がかかりすぎる

新規プロダクトをローンチしたあるSaaS企業では、営業体制の急拡大が必要でしたが、優秀な人材の採用には数ヶ月を要する状況でした。市場投入のスピードが競争優位を左右する中、採用を待つ余裕はありませんでした。

そこで、PROSALES RENTALからSaaS営業経験5年以上のインサイドセールス3名を即日アサインし、リード獲得から商談創出まで一気通貫で対応しました。厳正な選考を通過したプロフェッショナルのため、教育期間は不要。初月から即戦力として稼働し、スピード感ある立ち上げを実現しました。

結果として、3ヶ月で商談数が2倍に増加。さらに採用コスト約500万円を削減でき、事業立ち上げのスピードと費用対効果の両面で大きな成果を得られました。

【事例2】繁忙期のリソース不足を解消したいが、正社員を増やすと閑散期の固定費が重荷に

繁忙期に営業リソースが不足するものの、正社員を増やせば閑散期の固定費が経営を圧迫するというジレンマを抱えていた企業がありました。季節変動の大きい事業特性上、柔軟な人材活用が求められていました。

PROSALES RENTALを活用し、繁忙期の3ヶ月間のみフィールドセールス2名をアサイン。商談対応とクロージング業務を委託しました。必要な期間だけプロ人材を活用できる仕組みにより、繁忙期の売上目標を120%達成。固定費を増やさず、必要な時だけリソースを確保できる柔軟な組織運営を実現しました。

翌年も同じ人材を再度アサインし、継続的な関係を構築。毎年の繁忙期対応が標準化され、安定した売上確保が可能になりました。

【事例3】営業経験のない創業メンバーで、営業ノウハウがない状態からスタート

創業メンバーに営業経験者がおらず、営業ノウハウが全くない状態でした。いきなり正社員を雇うリスクも取れず、どのように営業組織を作ればよいか分からない状況でした。

営業マネージャー経験のあるプロを1名アサインし、営業戦略の立案から実行までを一任。プロの知見を借りながら、ターゲット選定、アプローチ方法、商談プロセスを一から構築しました。

結果として、初年度で50社の顧客を獲得。営業プロセスが構築され、社内にノウハウが蓄積されました。翌年には、蓄積されたノウハウと実績データをもとに正社員採用に踏み切る判断材料を獲得できました。

■サービスの詳細：初期費用0円、最短即日～1週間で稼働開始

【特徴1】厳選された即戦力人材

- 実務経験5年以上のプロフェッショナルのみ- 選考通過率わずか10%(書類・面接・ロールプレイング)- リクルート、サイバーエージェント、ソフトバンク、野村證券など国内トップ企業出身者が多数在籍- インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、営業マネージャーまで幅広い営業タイプに対応

【特徴2】ノーリスクの料金体系

- 初期費用・月額固定費・採用手数料がすべて0円- 「時給×稼働時間」の完全成果報酬型(時給2,500円～3,500円前後・税別)- 使った分だけの支払いで無駄なコストを削減- 最低契約期間は1ヶ月から、その後は1ヶ月単位での更新が可能

【特徴3】スピーディーな導入フロー

- お問い合わせ(即日)：営業職種・スキル・期間などをヒアリング- 人材マッチング(即日～3日)：300名以上から最適な人材を厳選提案- 面談実施(1～3日)：スキル・人柄確認と条件すり合わせ- 契約・稼働開始(1～3日)：法人間契約を締結し即戦力として稼働- トータル所要時間：最短即日～1週間で稼働開始が可能

【特徴4】柔軟なサポート体制

■こんな企業におすすめ

- 30日前申告による人材差し替え対応(無償)- 正社員化オプション(年間報酬の25%の移籍金お支払いで直接契約可能)- リモート・出社・ハイブリッドなど柔軟な働き方に対応- 法人間契約によるコンプライアンス対応- SaaS、IT、人材、広告、製造業、金融など幅広い業界・商材に対応

【1】新規事業・プロダクトローンチを控えるスタートアップ・成長企業

- 営業体制を急拡大したいが採用に時間がかかる- 営業経験者がおらずノウハウがない- 最短即日～1週間で即戦力を投入し、初月から商談創出・顧客獲得を実現

【2】季節変動・プロジェクト単位でリソースが変動する企業

- 繁忙期に営業リソースが不足するが、正社員を増やすと閑散期の固定費が重荷- 大型案件や新規チャネル開拓で一時的に人材が必要- 必要な期間だけプロ人材をアサインし、固定費を最適化した柔軟な組織運営を実現

【3】営業組織の急な欠員補充や体制強化が必要な企業

- 突然の退職や急な欠員が発生し、採用が間に合わない- 教育コストをかけずに即戦力が欲しい- 最短即日～1週間で実務経験5年以上のプロを配置し、教育コスト0で初日から戦力化

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

