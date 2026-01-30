【Databeat】Indeed広告の取得データ追加（オーガニック応募数追加）のお知らせ

アジト株式会社

アジト株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高井 康辰、以下アジト）は、広告レポート自動化ツール「Databeat」において、連携済み媒体であるIndeed広告のオーガニック経由の応募数データの取得に対応いたしました。

Indeed広告のオーガニック経由の応募数データとは

Indeed広告の「オーガニック経由の応募数データ」とは、有料広告とは別に、無料掲載（オーガニック掲載）によって獲得できた応募数のことです。

Databeatでは、これまでIndeed広告のオーガニック経由の応募数データを取得できておりませんでしたが、この度のアップデートで取得が可能になりました。

Databeatで取得可能なIndeed広告のオーガニック指標データ一覧

- 表示回数（オーガニック）- クリック数（オーガニック）- 応募開始数（オーガニック）- 応募数（オーガニック）

※そのほか、通常の各種スポンサー系の指標も取得可能です。

詳細は、下記のヘルプページもご覧下さい。

＞＞オーガニックの指標について(https://help.data-be.at/ja/indeed%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B?utm_campaign=CS%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--ciUCoB2d85-fqubrVLjqwo1wyBQ7t_rPXGPd2xEkixyGwwcPf_YktGORzPtVn5SGhSXcY#:~:text=Q%3A%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%81%AF%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F)

Databeatで利用できるIndeed広告レポートテンプレート

Databeatでは、ご契約いただいているお客様へ、Indeed広告のデータを可視化できる「Excel版」「Looker Studio版」の2種類のレポート用テンプレートをご提供しております。

今回取得可能となったIndeed広告のオーガニック経由の応募数データは、「Looker Studio版」のレポートテンプレートでご確認いただくことが可能です。

詳細は、下記のリンク先よりご確認ください。

＞＞Looker Studio版Indeedレポートテンプレート(https://lookerstudio.google.com/reporting/a7aa0470-9fec-4271-b154-bc65e038ba9a/page/Bsvk)

※こちらはデータが入っていないため、数値やグラフは表示されませんのでご了承くださいませ。

今後のデータ連携サービスのアップデートについて

Databeatは、各種広告媒体をはじめとした幅広いデータ連携によりMarketing Data Platformとして最大限の価値を提供できるよう、今後も積極的かつスピーディに連携媒体の追加、およびアップデートを行って参ります。

広告レポート自動化ツール「Databeat」の概要

サービスサイト :https://www.data-be.at/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toplinkclick&utm_content=bottom

アジト株式会社が開発・提供する広告レポート自動化ツール「Databeat」は、合計40以上の広告媒体や計測ツールと連携してデータの収集から蓄積、レポート作成を自動化できます。

今回オーガニック経由の応募数データの取得を開始したIndeed広告はもちろん、Google広告、Meta広告（Facebook・Instagram）、Amazon広告、DSP広告やアフィリエイト広告など、あらゆる広告媒体のデータ収集からレポート作成までを自動で行います。

収集したデータの出力先も豊富で、Excel・Googleスプレッドシート・Looker Studio・Tableauなどお好みのフォーマットで出力可能です。

Excel、Looker Studio、Googleスプレッドシートにはそれぞれテンプレートがありますので、Databeatが収集したデータをテンプレートに出力すれば、見やすいレポート・ダッシュボードをすぐに生成できます。

Databeatは、広告アカウント一つあたり500円（税別）からご利用いただけるため、レポートツールのコスト削減を検討中の方にもおすすめです。※1

Databeatの仕様や料金詳細、広告レポートに関する疑問や課題がございましたら、お気軽に担当者へご相談くださいませ。

担当者に詳しく話しをきく :https://lp.data-be.at/databeatmtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=mtglinkclick&utm_content=bottom

※1 料金プランは「広告アカウント数連動プラン」のほか、「広告運用金額連動プラン【0.5%（税別）～】」もございます。

いずれのプランも従量課金制で、最低ご利用料金が適用される場合がございます。詳細はお問い合わせください。

現在他社のツールをご利用されていてお乗り換え・併用を検討中の方、初めてレポートツールの導入を検討されている方は、2週間の無料トライアルで実際にツールを使って操作感などをご確認のうえ、導入可否をご検討いただくのもおすすめです。

無料トライアルのご利用にあたり、一切費用は発生しません。

弊社から、無理やり導入をお勧めするような強引な営業行為等も一切いたしませんのでご安心ください。

無料トライアルを申し込む :https://lp.data-be.at/trial-kickoff-mtg?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=triallinkclick&utm_content=bottom

Databeatの導入を検討される方は、下記よりサービス概要資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

▽Databeatサービスサイト

資料請求する :https://lp.data-be.at/request-documents?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=contactlinkclick&utm_content=bottom

https://www.data-be.at/

アジト株式会社について

アジトは、2018年9月に創業したスタートアップ で、「Databeat」を提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

