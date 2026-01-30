【調査結果】2026年住宅用太陽光パネル人気メーカーランキング！

株式会社ソーラーパートナーズ

太陽光発電と蓄電池の見積もりサイト「ソーラーパートナーズ」を運営する株式会社ソーラーパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中嶋明洋）は、最新の住宅用「太陽光発電の人気メーカーランキング」を発表しました。

調査概要

・調査対象：ソーラーパートナーズを利用して 2025年に太陽光発電を契約した案件

・調査方法：提携している全国の販売施工店から契約報告を受けた情報を集計

・集計期間：工事契約に至った期間が、2025年1月1日から2025年12月31日

◆2026年 住宅用太陽光発電人気メーカーランキング

太陽光発電メーカーのランキングは、全国版（東京都を除く）と東京都版に分けて集計しています。

東京都を全国版から除外しているのは、以下の要因により、全国と東京都ではメーカーの選ばれ方（傾向）が異なるためです。

・東京都は狭小住宅が多く、設置できる容量や条件が限られやすい

・東京都の補助金は、設置容量が大きいほど補助額が増える仕組みになっている

・東京都の補助金は、機能性パネルに対して補助額が上乗せされる

調査結果

全国（東京都を除く）人気メーカーランキング全国版

1位 カナディアンソーラー 33.9%

2位 長州産業 16.7%

3位 シャープ 16.1%

4位 ハンファジャパン 14.4%

5位 エクソル 9.4%

東京都 人気メーカーランキング東京都版

1位 長州産業 41.8％

2位 カナディアンソーラー 21.4%

3位 AIKOソーラー 14.7%

4位 ハンファジャパン 12.0%

5位 シャープ 3.6%

調査結果まとめ

全国版・東京都版ともにカナディアンソーラーの躍進が際立っている。主力製品の高い変換効率が評価されている点に加え、施工工程を含めた仕入れコストの低減を実現している点が、施工業者から選ばれるポイントとなった。

東京都においては、昨年に引き続き長州産業がトップシェアを維持した。都内の狭小住宅にマッチする多彩なラインナップに加え、機能性PVを対象とした上乗せ補助金に対応した点が引き続き追い風となった。

また、東京都でシェア3位のAIKOソーラーが大きな注目を集めている。本格的な国内進出を経たばかりだが、機能性PVの上乗せ補助金に対応した防眩・軽量モデルであり、かつ高い変換効率を実現している点が評価され、初のランクインながら14%という高いシェアを獲得した。

ソーラーパートナーズについて

株式会社ソーラーパートナーズでは、太陽光発電と蓄電池の比較・見積りサイト『ソーラーパートナーズ』を企画運営しています。

2009年に余剰電力買取制度が開始されてから15年が経ち、太陽光発電は国内に広く普及しました。一方で、流行に乗じた不適切な営業活動もいまだに数多く見受けられます。私たちはそれらを課題として捉え、独自の調査データに基づく客観的な情報を消費者の皆様に適切に提供することで、太陽光発電業界全体の健全な発展に貢献することを目的としています。

◆会社概要

会社名：株式会社ソーラーパートナーズ

代表者：代表取締役 中嶋明洋

会社URL：https://www.solar-partners.co.jp/

事業内容：専門工事店とお客様のマッチングサービス

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル4F

◆運営メディア

・外構・エクステリアパートナーズ（https://www.gaikouexterior-partners.jp/）

・ソーラーパートナーズ（https://www.solar-partners.jp/）

・外壁塗装パートナーズ（https://www.gaihekitosou-partners.jp/）

・屋根工事パートナーズ（https://www.yanekouji-partners.jp/）

・シロアリ対策パートナーズ（https://www.shiroaritaisaku-partners.jp/）





