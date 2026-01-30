【塗装業の利益改善・人手不足解消と顧客満足度向上に貢献】10秒で高品質な外壁・屋根の塗装カラーシミュレーションを生成するAI技術が特許を取得

ハウスケープ株式会社

最新のAI技術を活用し、従来よりも高品質な外壁・屋根の塗装提案時のカラーシミュレーションを低コスト・短時間(約10秒)で実現するオンラインサービス「AIカラーシミュレーション」を提供するハウスケープ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：明正 剛典、以下 ハウスケープ）は、建物の塗装カラーシミュレーション技術において特許を取得しました。あわせて、特許取得を記念し、「AIカラーシミュレーション」を1週間無料でご体験いただけるキャンペーンを実施いたします。

本特許技術により、塗装業者の過度な価格競争による収益力低下の課題解消、人手不足の中での事務作業にかかる時間やコストの負担軽減、ならびに顧客が気軽に複数の色で塗装シミュレーションを確認できる環境の提供を通じて、顧客満足度の高い塗装工事の実現に寄与します。

■ 高効率・高品質な塗装カラーシミュレーション技術で特許を取得

AIカラーシミュレーションが特許を取得（特許第7805059号）

ハウスケープは、塗装業者様が外壁・屋根の塗装提案時にご利用いただけるカラーシミュレーションサービス「AIカラーシミュレーション」を展開しております。本サービスは、AI技術を活用することにより10秒という短時間で、特定のメーカーの塗料を使用した際の外壁・屋根の塗装後のシミュレーション画像を生成するサービスです。ユーザーは、塗装前の建物画像をアップロードし、塗料を選択するのみで、AIが自動で外壁・屋根を検出し、塗装後のシミュレーション画像を10秒程で生成します。従来は手作業により時間・人件費がかかった塗装シミュレーションを短時間・低コストにて提供することを可能としました。

この度、本サービスの画像処理技術の新規性・独自性が認められ、特許を取得いたしました。他サービスや汎用的なAIによるカラーシミュレーションと比較し、付帯部を除く画像検出の精度や、外壁等の質感を残して色だけを塗り替える技術の新規性が評価されたことにより、特許取得に至りました。他サービスのカラーシミュレーションでは、画像の上に色のレイヤーを重ねるような仕組みにより、外壁等の質感が残りにくい傾向があり、また汎用的な画像生成AIでは、画像が再生成される特性上、元の建物の質感やリアリティを維持した表現が難しい場合があります。そのため、いずれも仕上がりのリアリティに課題が残る傾向がありました。この度特許を取得した技術は、手作業でシミュレーション画像を作成する手間を削減しながら、従来のカラーシミュレーションサービスやAIが抱える「外壁等の質感のリアルさが欠ける」という欠点を解決します。

【特許取得済】 高効率・高品質な塗装シミュレーションを生成する画像処理技術

特許番号：特許第7805059号 *1

登録日 ：2026年1月15日

特許権者：ハウスケープ株式会社

AIカラーシミュレーションは、質感を残して色のみを変更

*1 特許庁DB（J-PlatPat）： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7805059/15/ja(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7805059/15/ja)

■ 本特許が解決に貢献する業界・社会の課題

この度取得した特許は、塗装業界・社会における次の課題を解決することに貢献します。

AIカラーシミュレーションの特許取得が解決する建設業・社会の課題1)建設業界における労働者不足と業務過多の課題

2026年1月26日に国土交通省が公表した「建設労働需給調査結果（令和7年12月調査）」*2においても、建設技能労働者は引き続き不足傾向にあることが示されており、塗装業も例外ではなく、高齢化等による労働者不足に直面しています。また労働者不足により、業務量の負担が多くなっています。今回特許を取得した技術を搭載した「AIカラーシミュレーション」を活用することで、従来事務所内にて手作業で時間をかけて作成していた塗装後のシミュレーション画像を、AIによって10秒で生成することができ、業務の負担を軽減し、労働時間を施工や営業に充てることを可能にします。

建設業の2025年問題2)何度でも塗装シミュレーションができ、顧客が満足する色決め・塗装工事が可能に

事務所内にて手作業でカラーシミュレーション画像を作成している場合は時間がかかり、カラーシミュレーション画像の作成を外注している場合は1色ごとに費用がかかるため、多くの色の塗装パターンをシミュレーションできないという課題がありました。これまで顧客は、あらかじめ色を絞った上で塗装後のイメージを確認していましたが、本特許技術により、わずか10秒でカラーシミュレーションが可能となり、塗装業者はお客様の希望色を気軽に何度でも試すことができます。その結果、顧客側もさまざまな色を比較・検討でき、満足のいく色決めを行うことで、納得感の高い塗装工事を実現します。

3)塗装業者間での過度な価格競争や契約・色決めの工数の課題

現状、塗装を希望する顧客が複数の塗装業者から相見積もりを取るケースが多く、塗装業者間では契約獲得のために価格を下げるなど、過度な価格競争が発生しやすい状況にあります。また、契約に至るまでには、複数の塗装業者が顧客の住宅等へ出向いて見積もりを作成し、契約後には打ち合わせで色の希望を確認した上で、後日、塗装後のイメージを示すシミュレーション画像を提出するなど、多くの工程と工数が必要となっています。

「AIカラーシミュレーション」は、10秒でカラーシミュレーションを生成できるため、見積もり作成のための現地調査時に、その場で塗装後のイメージを提示することが可能です。これにより、顧客は価格だけでなく、提案内容の質を比較した上で業者を選択できるようになります。その結果、塗装業者間で過度な価格競争を回避でき、あわせて塗装工事に至るまでの工程や工数の削減にもつながります。

*2 令和8年1月26日公表 国土交通省 建設労働需給調査結果（令和7年12月調査）https://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/chojou/rodo.htm

■【特許取得記念】 AIカラーシミュレーション1週間無料体験を実施

特許取得を記念し、AIカラーシミュレーションを1週間無料でご体験いただけるキャンペーンを実施いたします。ご希望の企業様は、下記フォームよりお申し込みください。

・先着50社限定

・お申し込み期限：2026年2月15日(日)

*先着順のため、50社に達し次第終了いたします。

・お申し込み方法：問い合わせフォームの「お問い合わせ内容」欄に、「1週間無料体験キャンペーン希望」とご記載ください。

*アカウント発行と操作方法説明のため、30分ほどのお打合せのご調整をお願いしております。

AIカラーシミュレーション1週間無料体験キャンペーン(2026年2月15日申し込み締切)お申し込みはこちら :https://h-scape.com/ai-color#contact

■【10秒で完了】外壁・屋根用「AIカラーシミュレーション」

「AIカラーシミュレーション」は、最新の画像認識AI・画像生成AIを活用し、高品質な完成イメージを低コストかつ短時間で生成できる次世代ツールです。 従来のカラーシミュレーションでは、画像の質感が失われたり、作業に数時間かかるなどの課題がありましたが、本サービスはわずか10秒でリアルな色味と質感を保持したシミュレーションを生成できるため、営業商談時に即座に顧客へ提案できる点が特長です。

これにより、外壁・屋根リフォームの契約率向上に寄与すると同時に、職人や施工業者の業務効率UPにも貢献。人手不足や元請化が進む建設業界において、商談ツールとしても大きな効果を発揮します。

■ 会社概要

AIカラーシミュレーション詳しくはこちら :https://h-scape.com/ai-color

ハウスケープ株式会社は「AI技術とレガシー産業をつなぎ、住宅業界と日本の未来を支える」ことをミッションに掲げ、現在は屋根工事業者・外装工事業者に特化したサービスを展開しています。

設立：2022年6月

代表者：明正剛典

事業内容：

- 業界初となる、AI搭載の屋根工事業者特化型DXツール「いえサプリ(https://h-scape.com/iesapuri/)」の開発・提供- 専用AIによる外装カラーシミューションサービス「AIカラーシミュレーション(https://h-scape.com/ai-color)」開発・提供- 超低価格での屋根工事業者専用ホームページ制作サービス「yane.PRO(https://h-scape.com/yanePRO)」の制作・提供- リフォーム詐欺啓発メディア「やねプロ(https://yane.pro/)」企画・運営- 屋根工事業者限定コミュニティ「屋根2.0研究所(https://www.facebook.com/groups/233365502763395/)」の運営 他- ホームページ：https://h-scape.com/ハウスケープ

本件に関するお問い合わせ先

TEL：03-6774-7979

Mail：info@h-scape.com

問合せフォーム：https://h-scape.com/#contact

担当：木村優斗