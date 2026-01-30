【ホテルメトロポリタン山形】令和7年度高校生山形うまいもの商品開発プロジェクト「米沢興譲館高校」コラボ商品『県産いちごとれもんの”ビタフル”ベリーヌ』販売！！

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社 宮城県仙台市、代表取締役社長 松崎哲士郎)が運営するホテルメトロポリタン山形(所在地：山形市香澄町1‐1‐1)では、2026年2月1日（日）より3月31日（火）までの期間、1階ブラッスリー＆バー「ラ ガレ」にて、米沢興譲館高校とのコラボレーション商品「県産いちごとれもんのビタフルベリーヌ」を販売いたします。『元気いっぱい！疲労回復スイーツ』をコンセプトに、同校のチームespoir（エスポワール）の3名が考案したスイーツで、「クエン酸やビタミンCが豊富なレモンと県産いちごを使用。レモンの皮をすりおろしたゼリーや県産いちごのムースとゼリーを重ね合わせました。甘酸っぱさが口いっぱいに広がる爽やかな味わいのベリーヌを是非ご賞味ください。

考案者：米沢興譲館高校チームespoir（エスポワール） 井上優愛さん・佐藤思唯さん・桑原悠輔さん

高校生山形のうまいもの商品開発プロジェクトとは

山形県の「食」や「農林水産業」について考え、地産地消への関心を深める契機とするため、県内の高校生を対象に県産農林水産物を活用した優秀な商品企画を顕彰し、民間企業の協力を得て商品化する山形県のプロジェクトです。

「県産いちごとれもんの"ビタフル”ベリーヌ」概要

■店舗：ブラッスリー＆バー「ラ ガレ」（ホテルメトロポリタン山形1階）

■お渡し日時：2026年2月1日（日）～3月31日（火）10：30a.m.～7：00p.m.

■料金：県産いちごとれもんの"ビタフル”ベリーヌ 1個650円

※記載の料金には規定の消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

◎ご予約・お問合せ（読者）：TEL：023-628-1188（レストラン直通）

https://yamagata.metropolitan.jp/feature/vitafuru_verine.html?channel=JRDC_2_0