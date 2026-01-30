taiki kishimoto×NYA-　コラボレーション商品の発売

株式会社エイ・ネット

「Be unique, be polite.」をテーマにリブランディングをしたNYA-（株式会社エイ・ネット）より、グラフィックアーティストtaiki kishimotoとのコラボレーションアイテムが登場します。

アナログとデジタルを横断するハイブリッドな制作スタイルで、有機的な形態をモチーフにしたグラフィック作品を手掛けるtaiki kishimoto。本コラボレーションでは、彼のアートワークの中に組み込まれたNYA-の存在にも注目です。プランツやコーヒーなどの身近なモチーフを、彼ならではの感覚で平面的なフォルムに落とし込んだアートワークは、Tシャツ、開襟シャツ、カバーオール、パンツ、スウェットとアパレルを始め、ラグや帽子、バッグなどの小物まで幅広く展開。taiki kishimotoによるNYA-の刺繍がワンポイントとしてあしらわれています。taiki kishimotoとNYA-が描く、リラックス感と独特のユーモア。心が躍るラインナップを、ぜひお楽しみください。

■taiki kishimotoによる製作裏話のインタビューはこちら(https://voice.hmr.jp/nya/taiki_kishimoto_interview_26ss)

Tシャツ \17,600（税込み）カバーオール \49,500（税込み）、開襟シャツ \29,700（税込み）スウェット \28,600（税込み）パンツ \28,600（税込み）

ラグ

\29,700（税込み）

キャップ

\8,800（税込み）

バッグ

\13,200（税込み）

taiki kishimotoコメント

「NYA-のファンに喜んでいただけるコレクションになったと思います！いつもとは違った特別なアイテムたちとして、新鮮に捉えてもらえたら嬉しいです。」

プロフィール

taiki kishimoto

アーティスト・グラフィックデザイナー

福岡県拠点、television名義として知られていたが、2025年に開催された個展『transit』をきっかけにtaiki kishimotoへ改名。アナログとデジタルをハイブリッドさせた制作スタイルで、有機的な形態をモチーフにしたグラフィック作品が人気を博す。数々の著名な企業とのコラボレーションも手掛け、グラフィックデザイナーだけにとどまらずアーティストとしてより一層の注目を集めている。

本コレクションは下記店舗にてご購入いただけます

■新宿フラッグス 2F POP UP SPACE ＜先行発売＞

期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）＊2月2日、3日は休館日

時間：11:00～21:00

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 2F POP UP SPACE

■京都 蔦屋書店

期間：2026年2月3日（火）～3月1日（日）

時間：10:00～20:00

住所：京都府京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］5階

※taiki kishimotoとのコラボレーションコレクションは、一部アイテムのみの展開となります。

■A-net ONLINE STORE

期間：2026年2月4日（水）～

https://www.hmr.jp/shop/r/NY

■CABANE de ZUCCa AOYAMA

期間：2026年2月18日（水）～

時間：11:00～20：00

住所：〒107-0062 東京都港区南青山3-13-14

taiki kishimoto×NYA- コラボレーション記念 スペシャルイベント

本コラボレーションを記念し、アーティストtaiki kishimotoがCABANE de ZUCCa AOYAMAに在店。お買い上げいただいたNYA-の商品に、イベント限定のオリジナルのワッペンをその場で施します。ワッペンはこのイベントのために制作された特別仕様です。

当日は、本コラボレーションラグの制作を手がけたラグアーティストryokato氏も在店し、目の前でラグを制作するライブタフティングを開催。

ぜひこのスペシャルな機会に、店頭でのお買い物をお楽しみください。

＊ワッペンカスタムの対象は、2026年2月にお買い上げのNYA-の商品が対象となります（ご購入店舗は問いません）

リニューアル２周年記念ノベルティ

マルヒロに別注した波佐見焼のマグカップをお買い上げノベルティとして数量限定でご用意しております。詳細はこちら(https://voice.hmr.jp/nya/2nd-anniv-novelty_26ss)をご確認ください。

NYA-/A-net Inc.

Be unique, be polite.

ユニークで在れ、上質で在れ。

品の良い違和感と存在感で、世の中にちょっかいを。

あなたに余白を。

周りに余韻を。

毎日に余裕を。

チャームある服で、

唯一無二の今をワクワクする方へ。



