農業・観光・企業変革から地方経済成長を目指す「株式会社SHONAI」へリード投資家として5億円出資

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497、以下「ユナイテッド」）は、株式会社SHONAI（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：山中 大介、以下「SHONAI」）へ、リード投資家として5億円出資いたしました。

■SHONAIの事業について

SHONAIは、山形県庄内地域発のコングロマリット企業として、「地方の希望であれ」というビジョンのもと、地方経済の成長を牽引する多角的な事業展開を行っています。「農業」「観光」「企業変革（人材・経営支援）」の3領域を主軸に、各領域でグループ会社を設立し、地域に根ざした高付加価値なサービスやプロダクトを提供しています。

- 農業分野：環境負荷低減や生産性向上を実現する節水型栽培・有機米栽培の推進、AI・ロボティクス技術を活用した農業ロボット「アイガモロボ」などの開発・普及を行い、国内外のグリーン市場への展開- 観光分野：地方資源を活用したホテル「スイデンテラス」の運営や、既存ホテル再生事業、不動産仲介、海外富裕層向けメディアの運営等を通じて、地方に新たな目的地と経済循環の創出- 企業変革分野：地方における中小企業の経営変革を支援する「100億シンクタンク」や、経営人材マッチングプラットフォーム「チイキズカン」の運営など、人的資本と知見の流動化を推進

SHONAIは、2030年度の株式市場への上場、そして2040年までに“売上100億円企業を1,000社創出する”という大きな目標（SHONAI経済圏構想）を掲げ、地方から持続可能な成長モデルを発信しています。

■ユナイテッドの「善進投資」とは

ユナイテッドが展開する「善進投資（ぜんしんとうし）」は、パーパス「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する。」に基づき、社会をより「善」い方向に「進」めるために、事業性のある社会課題の解決を通じて日本の大胆な経済成長を目指す投資戦略です。

ユナイテッドは、高齢化に代表される日本が世界に先行して抱える社会課題の解決こそが、新たなビジネスチャンスであり日本経済にとっての成長ドライバーとして捉えています。日本は先進国特有の課題を先行して多く抱える課題先進国であり、これらの課題に対していち早くソリューションを見つけることで課題解決先進国になることが可能であると考えています。ユナイテッドが社会課題解決に挑むスタートアップに投資・支援することで、事業成長を加速します。さらに中長期的には日本と同じ課題を持つことになる海外への事業展開なども行うことで、多くの人々の生活をより善いものにし、日本が高度成長期とはまた異なる形で、世界の国々の中でリーダーシップをとることができる未来の実現を目指しています。

善進投資では、以下の領域に注力しています。

- 介護負担軽減・高齢者活躍- 地域産業のリデザイン- 豊かな食環境の継続発展- カーボンニュートラルの実現 など

ユナイテッドは、これまでのITベンチャー投資で培ったソーシング力・目利き力、そして事業会社としての経験に基づく支援力を活かし、善進投資の拡大を図っています。

善進投資を通じて、社会課題の解決を成長ドライバーとして日本の経済成長へ寄与するとともに投資事業の成果極大化を目指します。

■ユナイテッドによるSHONAIへの出資の背景

SHONAIは、まさに善進投資の注力領域である「地域産業のリデザイン」「豊かな食環境の継続発展」に取り組むトップランナーです。農業・観光・人材などのテーマにおいて、最先端のテクノロジーにこれまで築いてきた強力なネットワークと知見を掛け合わせ、地方企業にとって実効性の高いソリューションを生み出しています。

また、事業を行うグループ企業各社に高度な専門性と経験を持つ経営陣が参画しており、各社主導での非連続な成長や、難易度の高い地方ビジネスへの実装力が極めて高い点も、今回の投資判断において重要な評価ポイントです。

ユナイテッドは、2023年にSHONAIグループ企業である株式会社NEWGREEN（旧：有機米デザイン株式会社）へ善進投資として投資実行しています。SHONAIが掲げる「地方の希望であれ」というビジョン実現に向けSHONAIグループとしてのIPOを目指す中、SHONAIへの出資も行うことで、さらに大きな社会課題解決への挑戦にユナイテッドとして寄与できると考えています。

ユナイテッドはリード投資家として、SHONAIグループの今後の成長と「SHONAI経済圏」構想の実現を多面的に支援し、「地域産業のリデザイン」「豊かな食環境の継続発展」の実現を目指します。

■SHONAIグループとの今後の事業連携について

ユナイテッドは、善進投資の注力領域である「地域産業のリデザイン」を推進すべく、SHONAIグループとの連携を通じた新たな投資・支援スキームを構築します。地方企業との強力なネットワークを保有するSHONAIグループが、地域成長企業のソーシングを行い、投資実行後には事業アセットを活用した事業支援を担います。ユナイテッドは、ITベンチャー投資で培った目利き力を活かし投資判断・実行を行い、投資後に資金調達支援や社外取締役としての経営参画なども含め、事業会社としての経験に基づき多方面での経営支援を担います。

本スキームによりユナイテッドがエクイティ投資を行うことで、地方銀行等金融機関からの借入れ可能性を拡げるなど地域成長企業の資金調達の選択肢を多様化することも支援します。また、出資後のExitにおいては、IPOに限定せず、M&AやMBOといった様々なExitの選択肢を模索し、地域成長企業ごとに最適な成長ストーリーの実現を目指します。ユナイテッドとSHONAIグループが持つ知見とネットワークを融合させ、投資先企業に対して成長支援のみならず、持続可能な経営基盤の構築まで一貫して寄り添う体制を築いてまいります。

ユナイテッドは本連携において、今後5年間で総額10億円規模の投資を計画しており、「地域産業のリデザイン」を体現する地方企業を主たる投資対象とします。スタートアップ企業に限らず、新規事業への挑戦を行う企業、事業承継後の更なる成長を志す企業など幅広い地域成長企業へ投資を行う方針です。SHONAIグループと連携することで、地域経済全体の活性化に資する投資・支援モデルの確立を目指します。

ユナイテッドは、本連携を通じて地域企業の持続的成長と社会課題の解決を両立することで、「地域産業のリデザイン」の実現を目指し、投資成果の極大化にも繋げてまいります。

■ユナイテッド株式会社 投資事業について

ユナイテッドは「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する。」をパーパスに掲げ、投資事業、教育事業、人材マッチング事業の3つをコア事業としています。

投資事業においては、インターネットビジネスの黎明期から20年以上に渡って数々のベンチャー・スタートアップ企業に投資を行い、投資先企業の成長・EXITに寄り添ってまいりました。

現在は国内のシード～アーリーステージのベンチャー・スタートアップ企業を主な投資対象としております。投資はすべて自己資金で行っているため、柔軟かつスピーディーな意思決定が可能です。

投資後には、長年の事業運営・投資経験により培った事業・組織運営ノウハウの提供、及び資金調達・EXIT支援等を行っております。

ユナイテッドは今後も、有望なビジネスモデルを持つベンチャー・スタートアップ企業への投資を積極的に行ってまいります。

■出資先企業概要

出資先名 ：株式会社SHONAI

本社所在地：〒997-0053 山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1

設立 ：2014年8月

代表者 ：代表取締役 山中 大介

事業内容 ：農業、農業関連事業、ホテル運営事業、観光関連事業、不動産事業、人材事業、

メディア事業、教育事業

URL ：https://shonai.inc/

■会社概要

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：投資事業、教育事業、人材マッチング事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/

