人気アーティスト青山哲士が名古屋・東京の二拠点で作品展開催！

中京テレビ放送株式会社

中京テレビ放送株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒崎 太郎）は、青山哲士氏の作品展開催とコラボ商品の発売が決定したことをお知らせいたします。

青山哲士 作品展 「LOVE&PEACE 2026 in 名古屋」

愛知県出身の人気アーティスト青山哲士が、地元・愛知で2回目となる個展を開催します。

青山氏の新たな表現が詰まった作品約20点を披露。

作品の購入につきましては、オンラインによる抽選販売を行います。※一部販売対象外の作品あり

抽選販売ページは2/17（火）公開予定。

https://www.ctv.co.jp/shinnagoya_meibutsu/aoyama_art_nagoya_shinjuku.html

作品展概要

日時：2026年2月20日（金） ～ 3月1日（日）

午前10時～午後8時 ※最終日は午後6時閉場

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン

大名古屋ビルヂング 1階 特設会場 ウオッチメゾンギャラリー

主催：中京テレビ放送株式会社

※観覧無料

頭の中ver.カジュアルサスペンダーパンダ／F50号（1167×910ミリ）USA／ F50号（1167×910ミリ）

★青山哲士 特別在廊イベント情報★

2月22日（日）には青山哲士氏ご本人が在廊！

作品展オリジナルポスターをご購入のお客様を対象に、青山氏のサイン会を実施いたします。当日は青山氏がデザインを手掛ける、JAあいち中央の複合施設「でんまるしぇ」のイメージキャラクター「田丸シェ太郎」も来場予定です。

【日時】2月22日（日） 午後1時～午後3時

※イベント日程・内容は都合により変更になる可能性がございます

日本発のファッションブランド「CULLNI」と青山氏の特別コラボ

青山氏の手書きサインとエディションナンバー入り、限定130着でコラボアイテムを販売します。

膨らみのある、ふっくらと空気を含んだような着心地のダンボール素材のプルオーバーフーディ。ゆったりと広く取った身幅と、立体的でしっかりと立ち上がるフードが特徴です。

左胸には青山氏が手掛けたキャラクター刺繍を施し、刺繍の下にはCULLNIオリジナルのゴールドボタン付きポケットを配しています。

カラー：ブラック、グレージュ／サイズ：0、1、2／価格：35,200円（税込）

デザイナー安藤一彦が手掛ける日本発のファッションブランド。

日々の生活に馴染む気の利いたデザイン、着心地を良い素材とカッティング、そして品の良い仕立てが特徴。メイドインジャパンにこだわり心地よい素材と洗練されたデザインで日常を彩るアイテムを提案。2021年の東京オリンピック閉会式では、DJ松永氏が着用をはじめ、国内外を問わず多くのアーティストが愛用。2025年にはHONG KONGでの2ヶ月間にわたるPOPUP STOREを行うなど、世界へ向け日本発ブランドとしてグローバルに発信。

青山哲士 大判作品集「LOVE & PEACE」

青山氏の初期作品から最新作まで109点を収録する唯一のコンプリート作品集を限定30冊販売。表紙は新作をキャンバス地にシルクスクリーンでプリントし、一冊ごとに青山氏がオリジナルでペイントする特別仕様。造本は、製本技術の高さで定評のある栄久堂のクラフトマンが手仕事で一冊一冊仕上げており、作品集自体が部屋に飾っておけるオブジェとしても魅力的な仕上がりになっています。

判型：A1 版変型（50センチ×50センチ）／価格：660,000円（税込）／出版元：有限会社 栄久堂

会場ではポスター等他グッズの取り扱いもございます。

青山哲士 作品展 「LOVE&PEACE 2026 in 新宿」も開催！

「頭の中 ver. genius」／ F100号（1620×1303ミリ）

名古屋展とは異なる作品約15点を展示、その他詳細は後日公開いたします。

作品展概要

日時：2026年3月11日（水） ～ 3月17日（火）

午前10時30分～午後7時30分

会場：新宿高島屋 2Fザ・メインスクエア

主催：中京テレビ放送株式会社

青山哲士

1971年生まれ。愛知県出身。

ジュエリーデザイナーとして26年間活動した後、2019年から絵画制作を開始。テレビ番組企画をきっかけに注目を集め、以降、作品は即完売状態が続いている。

海外の作品展へも出品するほか、2年連続で日本テレビ「24時間テレビ」チャリティーオークション企画に参加し300万円で落札された。

https://www.instagram.com/aoyamatetsuji/