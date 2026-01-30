スピカコンサルティング、地方発100億円企業の創出を支援する「SHONAI」へ出資

株式会社スピカコンサルティング

企業価値を最大化する「バリューアップコンサルティング」と「業界特化型M&A」を提供する株式会社スピカコンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役：中原 駿男、以下 当社）は、地方から100億円企業を1000社創出する「SHONAI経済圏」構想の中核企業である株式会社SHONAI（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：山中大介、以下SHONAI）に、2026年1月30日付けで出資しましたのでお知らせいたします。

SHONAIは、山形県庄内地域に資本金10万円で創業して以来、地方の経済成長の鍵を「農業」「観光」「企業変革」の3領域と設定し、それぞれの領域にグループ会社を設立、「地方発コングロマリッド企業」という従来の枠組みに囚われない、ハイインパクトな事業創出に挑戦する企業です。

当社は、日本経済の発展を目指し、業界特化型M&A仲介と企業価値を最大化するバリューアップコンサルティングで中堅・中小企業の経営支援に取り組んでいます。SHONAIが掲げる「SHONAI経済圏構想」に共感し、地方企業の成長を通じた経済の活性化を後押しすべく、この度の出資を決定いたしました。本出資を通じて、当社は主に、SHONAIグループ事業である、地方企業の成長を支援する知と実践のコミュニティ「100億シンクタンク」の活性化に貢献してまいります。

SHONAI経済圏とは

SHONAI経済圏構想は、地方から100億円規模の企業群を次々と生み出し、成長と再投資の循環を通じて持続可能な経済圏を構築する取り組みです。SHONAIグループで実践・証明してきた経営ノウハウや仕組みを地方企業に提供し、必要に応じて出資や事業統合を行いながら、ともに成長を目指すパートナー企業を拡大していきます。2040年に100億企業を1000社、10兆円の経済効果を目指すものです。

SHONAI経済圏構想本格指導に関する発表情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000027599.html

100億シンクタンクとは

100億シンクタンクは、地方企業の売上100億円達成を支援する知と実践のコミュニティです。単なる知識提供に留まらず、経営者や有識者が現場に基づく成長モデルを共創する「実装プラットフォーム」を展開します。本コミュニテーは、SHONAIが設定する地方経済成長の鍵の一つ「企業変革」をミッションに掲げる、SHONAIグループ会社、株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：坂本大典）が中核企業として企画・運営を行っています。

◆ SHONAI会社概要

社名：株式会社SHONAI

代表者：代表取締役 山中 大介

URL：https://shonai.inc/

本社：山形県鶴岡市播磨字若松51-1 鶴岡市先端研究産業支援センター別棟S-302

設立：2014年8月

事業内容：

農業、農業関連事業、ホテル運営事業、観光関連事業、不動産事業、人材事業、メディア事業、教育事業

主なグループ企業：株式会社LOCAL RESORTS、株式会社NEWGREEN、株式会社XLOCAL、株式会社SHONAI ESTATE

◆ スピカコンサルティング会社概要

社名：株式会社スピカコンサルティング

代表者：代表取締役 中原 駿男

URL：https://spicon.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー34F

設立：2022年8月23日

事業内容：

・業界特化型M&Aコンサルティング

・企業価値を最大化する「バリューアップコンサルティング」の提供

主なグループ会社：株式会社GA technologies 、イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、RW OpCo, LLCなど計30社 ※他、RW OpCo, LLC以下に28社