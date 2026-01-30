GMOインターネット、産総研へのGPUクラウド計算資源提供および技術支援を受託

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社（代表取締役 社長執行役員：伊藤 正 以下、GMOインターネット）は、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下、産総研）の「GPUクラウド環境の構築および技術相談」業務を受託しました。

本業務においてGMOインターネットは、「NVIDIA H200 Tensor コアGPU」（以下、H200 GPU）を搭載した高性能GPUクラウドサービス「GMO GPUクラウド」の計算資源を提供すると共に、研究現場に寄り添った技術支援を行います。



当社は「GMO GPUクラウド」を通じて、産総研が推進する研究基盤の高度化を支え、世界最高水準の研究成果創出とイノベーション創出の加速に貢献してまいります。

【案件概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5214_1_66f109b9f80dd0018faecad3f8c777a1.jpg?v=202601301251 ]

【GMOインターネットの今後の展開】

GMOインターネットは、H200 GPUを搭載した高性能クラウド「GMO GPUクラウド」を、国内データセンターから安定供給することで、我が国のAI開発力の強化に貢献してまいります。社会全体におけるAI活用への関心の高まりを背景に、重要な情報を国内で管理する体制や、AIの活用を支える計算基盤を国内に確保することの重要性が高まっています。当社は、国内GPUクラウド事業者として、国の重要施策や先端研究プロジェクトへのリソース提供を通じ、産官学の垣根を超えたイノベーションの創出を後押しして参ります。

【産業技術総合研究所について】

国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）は、経済および社会の発展に資する科学技術の研究開発などを総合的に行う日本最大級の公的研究機関であり、「社会課題の解決」と「我が国の産業競争力強化」をミッションとしています。全国12か所にある研究拠点において多岐にわたる研究開発を実施しており、傘下の株式会社AIST Solutionsと一体となった産総研グループとして、世界最高水準の成果の創出とその社会実装に力を入れています。

【GMOインターネット株式会社について】

GMOインターネット株式会社は、ドメイン、クラウド・レンタルサーバー、インターネット接続などのインターネットインフラ事業と、インターネット広告・メディア事業を展開する総合インターネット企業です。「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、社会基盤を支える企業として安心・安全なインターネット社会の実現と、AIで新たな未来を創る価値創造に貢献し、関わるすべての方に「笑顔」と「感動」をお届けしてまいります。

【「GMO GPUクラウド」について】（URL：https://gpucloud.gmo/(https://gpucloud.gmo/)）

「GMO GPUクラウド」は、NVIDIA H200 Tensor コアGPUを搭載し、国内初となる高速ネットワーク NVIDIA Spectrum-X と高速ストレージを実装しています。

2024年11月に発表された世界のスーパーコンピュータ性能ランキング「TOP500」（※1）においては、世界第37位・国内第6位にランクインし、商用クラウドサービスとしては国内最速クラスの計算基盤を提供しています。さらに、2025年6月には電力効率を競う世界ランキング「Green500」（※2）にて世界第34位・国内第１位を獲得し、高性能と省電力性の両立が国際的に評価されました。加えて、 2025年12月にはNVIDIAの次世代GPU「NVIDIA Blackwell Ultra GPU」を搭載した「NVIDIA HGX B300」のクラウドサービス提供を開始しました。(※3)

GMOインターネットは、本サービスを通じて、生成AI分野に取り組む企業や研究機関に、最適化されたインフラ基盤と、お客様のワークロードに応じた柔軟でカスタマイズ可能な計算環境を提供し、開発期間の短縮とコスト低減に貢献することで、国内AI産業の発展を促進します。

(※1)「GMO GPUクラウド」世界のスーパーコンピュータランキングTOP500で37位にランクイン（2024年11月時点 https://group.gmo/news/article/9266/）

(※2)「GMO GPUクラウド」電力効率を競う世界ランキング「Green500」で世界34位、国内１位を獲得( https://internet.gmo/news/article/50/ )

(※3)「GMO GPUクラウド」「NVIDIA HGX B300」のクラウドサービスを国内最速クラスで提供開始( https://internet.gmo/news/article/122/ (https://internet.gmo/news/article/122/))

