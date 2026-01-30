好評につき「成功事例に学ぶ！輸配送の最適化を実現した物流改革」セミナー オンデマンド期間延長決定

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、1月28日(水)限定で公開していました「成功事例に学ぶ！輸配送の最適化を実現した物流改革」セミナーの視聴期間を、ご好評につき3月31日(火)まで延長します。お申し込みは3月30日(月)まで受け付けています。

本セミナーでは、成功事例としてULTRAFIX/TMSで実現した物流改革について、JFE商事鋼管管材

株式会社の北林様を迎えてインタビュー形式でご紹介します。

■セミナー概要

＜第1部＞成功事例に学ぶULTRAFIX/TMSで実現した物流改革

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250035.html

本講演では、輸配送の可視化によって輸送余力を顕在化し、その余力をグループ会社間での共同輸送に活用することで、配送効率を向上させた事例をインタビュー形式でご紹介します。

JFE商事鋼管管材株式会社の北林様をお迎えし、配送計画および輸配送進捗サービス導入の背景や理由について、現場の声を交えてお話しいただきます。

【登壇者】JFE商事鋼管管材株式会社 営業企画本部 物流企画部長 北林 徹 様

【インタビュアー】オフィスTOMOMI 佐藤 ともみ 様

＜第2部＞ULTRAFIX/配送計画のご紹介

本ソリューションは、配送指示情報から、地理的条件や時刻指定、軒先条件などさまざまな物流制約を加味しながら、配車計画・配送計画立案を効果的に支援するシステムです。

配車プランナーの高度なノウハウをデータベース化し、独自AIアルゴリズムを駆使した強力な計画立案エンジンにより、配送計画を高速に自動計算します。

「積載率の向上」「指定時間内の配達」「ルート表示」「荷姿や地域特性」などに応じた柔軟な計画を立案する仕組みをご紹介します。



【説明】NECネクサソリューションズ

＜第3部＞輸配送進捗管理サービスのご紹介

本ソリューションは、輸配送中のトラックの動きを把握することにより、「リアルタイムで配送進捗を把握したい」「顧客サービスの一層の向上を図りたい」「PDCAサイクルの実現でトータル物流コスト削減を更に進めたい」といったニーズにお応えします。

ドライバーの輸配送業務をリアルタイムに管理でき、輸配送の見える化、データ分析を実現する仕組みをご紹介します。

【説明】NECネクサソリューションズ

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/117_1_dfa835b21a0b3ecbcf548cdef727d46d.jpg?v=202601301251 ]

