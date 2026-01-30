撮影・イベント・発信用に。ドレスフォトスタジオ「Dresspocket」が法人・個人事業主向けドレスレンタルを開始

株式会社Fity

撮影やイベント、発信の場において、非日常感や印象的なビジュアルを演出する手段として、ドレスを取り入れるケースが増えています。

女性専用ドレスフォトスタジオ「Dresspocket（ドレスポケット）」は、こうした表現ニーズに応える形で、撮影・展示・PRなどの業務用途を想定した法人・個人事業主向けドレスレンタルを新たに開始しました。

⚫︎サービス開始の背景

撮影やPR、イベントの現場では、限られたカット数や短い接触時間の中で、企画やブランドの世界観、立ち位置を伝える必要があります。その手段のひとつとして、説明を加えなくても「主役」や「象徴性」を視覚的に表現できる"ドレス"を演出の一部に取り入れるケースが見られるようになりました。

一方でドレスは、購入費用に加え、保管やサイズ管理、メンテナンスといった負担も大きく、特に小規模な撮影や単発の展示・PRでは、導入のハードルが高いという声も少なくありません。

Dresspocketでは、個人向けドレス撮影を提供する中で、フォトグラファーや個人事業主から「撮影のためドレスを使いたい」「顧客向けイベントで使用したい」といった相談が増えてきたことを受け、業務用途を想定したドレスレンタルの提供を開始しました。

⚫︎法人・個人事業主向けドレスレンタルの特徴

本サービスは、ドレスを購入・保管することなく、表現や演出が必要なタイミングに合わせて取り入れられる、業務利用に特化したドレスレンタルサービスです。

撮影や展示、PRなど、小規模かつ単発の案件でも使いやすい形で提供します。

・撮影/展示/イベント/PRなど、業務用途を想定

・小規模撮影や短期間の利用にも対応

・企画や世界観に合わせて、サイズやデザインを相談しながら選択可能

・写真や空間に馴染みやすいドレスを中心にセレクト

レンタル内容や条件については、用途や利用シーンに応じて個別にご相談を受け付けています。

※本サービスは、撮影やPRなどの法人・個人事業主向けの提供となり、個人のお客様向けのレンタルは現在行っておりません。

約80着が対象、サイズ5号～15号まで

⚫︎想定される利用シーン

・フォトグラファー／スタイリストによる撮影

・ブランドのビジュアル制作、LOOK撮影

・展示会、イベント、ポップアップ

・WebサイトやSNSなどのPR用ビジュアル制作

⚫︎過去の実例

これまでに、以下のような業務利用でドレスを提供してきました。

・現役美容師によるビフォーアフター企画において、アフターシーン用の衣装として

・個人のハンドメイドアクセサリー作家による、宣材写真の撮影用衣装として

・タレントの生誕祭,撮影イベントでの衣装として

・女性向け商品の顧客イベントにて撮影ブース提供

いずれも、世界観や仕上がりの印象を大切にしたい場面において、演出の一部としてドレスを活用いただいています。今後はさらに、撮影や発信の目的に応じた柔軟な活用方法を提案して参ります。

マナウラ - 装身具取扱 - 様マナウラ - 装身具取扱 - 様⚫︎Dresspocketとは

Dresspocketは、年齢や結婚の有無に関わらず、ドレスをもっと自由に楽しめる場として誕生した女性専用ドレスフォトスタジオです。

友人同士でドレスアップして誕生日を祝う撮影や、大切な推しグッズと一緒の撮影、「20代・30代の節目に」「40代・50代をこれから楽しむために」といった人生のタイミングを記念する撮影など、利用シーンはさまざまです。

「本当はこんなドレスが着てみたかった」「結婚式とは別の形でドレスを楽しみたい」といった想いにも寄り添いながら、一人ひとりの目的や気持ちに合わせたドレス体験を提供してきました。

今回の法人・個人事業主向けレンタル開始により、Dresspocketは個人向けのドレス撮影にとどまらず、ドレスを着る人だけでなく、ドレスを使って表現する人を支える存在としての展開も広げていきます。

⚫︎お問い合わせ

法人・個人事業主向けドレスレンタルに関する詳細は、

Dresspocket公式サイト(https://i472j.hp.peraichi.com/dress_pocket) または InstagramのDM(https://www.instagram.com/dress_pocket/)よりお問い合わせください。

※用途・日程・点数等により、内容は個別にご案内いたします。

⚫︎会社概要

会社名：株式会社Fity

所在地：神奈川県横浜市西区北幸2-10-48 3F

代表者：原山 葵

設立：2024年1月

事業内容：フォトスタジオ運営／スタイリングサービス

URL：https://i472j.hp.peraichi.com/dress_pocket

Instagram：https://www.instagram.com/dress_pocket/