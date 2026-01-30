家具ブランド「DAYS OFFICE」から、コミュニケーションの拠点となるパネルシステム「modular wall」を新発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、家具ブランド「DAYS OFFICE（デイズオフィス）」の新製品として、パネルシステム「modular wall（モジュラーウォール）」を、1月30日（金）より発売します。

「modular wall」の設置イメージ



1. 商品の概要

「modular wall」は、カジュアルで軽快感のあるデザインで、セミクローズド空間を構築できるパネルシステムです。現代のオフィス環境では、従来の固定的なレイアウトから、より柔軟で多機能な空間設計への需要が高まっています。「modular wall」は従来の間仕切りとは異なり、オープン空間を完全に遮断するのではなく緩やかに仕切ることで、プライバシーを保ちながらも開放感を維持し、コミュニケーションの活性化を図ります。

形状は５つのタイプから選択できます。モニターやホワイトボード付きのパネルも選択でき、空間に圧迫感を与えることなく、ブレインストーミングやミーティングなどのアクティビティをサポートします。またリビングライクな空間にも馴染むカラーリングや、印象的なR型のガラスパネルなど、ディティールまでこだわってデザインしています。天井グリッドには照明やカーテンを吊るすことができ、より多彩な空間演出が可能です。

2. 発売日・価格

発売日：2026年1月30日（金）

メーカー希望小売価格：オープン価格のため、担当営業までお問い合わせください

商品HP：https://kokuyo.jp/daysoffice/modularwall/(https://kokuyo.jp/daysoffice/modularwall/)

3. 「modular wall」の特長

（1）多様なアクティビティに対応できる5つの基本タイプ

１.Type-1（W3540×D3540）

R型のガラスパネルが印象的な、１面がオープンのコの字型ルーム。ドアがないので、気軽に出入りできます。

２.Type-2（W3740×D3740）

3面がガラスパネルで構成されたロの字型ルーム。ミーティングにも対応できるよう、正面のパネルにはモニターが設置できます。

３.Type-3（W3540×D3540）

コーナーがR型のガラスパネルに囲まれた、コーナーRガラスルーム。空間にアクセントを与えることができ、来客エリアにもおすすめです。

４.Type-4（W4990×D3740、W4090×D3740）

ルーバーパネルで緩やかに仕切られた、２方向オープンルーム。天井グリッドに照明やカーテンを設置することで、空間を演出できます。

５.Type-5（W7835×D3540、W6935×D3540）

コーナーRガラスルームと２方向オープンルームを隣接させたタイプ。ミーティングやリフレッシュ、ブレストなど、多様なアクティビティに対応できます。

左からType-1、Type-2、Type-3、Type-4、Type-5



（2）細部までこだわった豊富なパネルバリエーション

１.全パネル

塗装か木目かを選べる、巾木のないシンプルなベースパネル。カラーバリエーションは塗装6色（ホワイト、ホワイトブラウン、ブラック、ソフトベージュ、ピーグリーン、パティナブラウン）と木目3色（ナチュラルオーク、ラスティックミディアム、ブラウンウォールナット）から選択できます。

２.ルーバーパネル

部屋の内と外を緩やかにつなぐ、ルーバーパネル。視線を遮りながらも、閉塞感のない快適な空間を作ります。

３.ガラスパネル

薄く軽快感のあるガラスパネル。空間を印象付けるR型のガラスパネルもあります。

４.モニターパネル

空間に圧迫感を与えることなく、ミーティングなどのアクティビティをサポートします。外付配線カバーが付属し、配線をすっきりとまとめられます。

５.カウンター天板

ソロワークや、カフェカウンターとしてリフレッシュするシーンにおすすめ。天板色は木目3色（ナチュラルオーク、ラスティックミディアム、ブラウンウォールナット）から選択できます。

６.天井グリッド

照明やカーテンを吊るすことで、簡単に空間を演出できます。

左から全パネル、ルーバーパネル、ガラスパネル、モニターパネル、カウンター天板、天井グリッド



４. 参考「DAYS OFFICE」

「DAYS OFFICE」は、ワーカーのモチベーションとダイバーシティを実現するオフィス家具ブランドです。

ブランドサイト：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/daysoffice/(https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/daysoffice/)

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。



【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/